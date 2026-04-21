21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 08:22

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Γιάννης Μπασκάκης
Εξαιρετικά βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το αίσθημα εκνευρισμού είναι διάχυτο και η ατμόσφαιρα όλο και πιο ηλεκτρισμένη. Όχι μόνο με τους χειρισμούς του Μαξίμου στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εμπλεκομένων στις δικογραφίες, αλλά και στον απόηχο της υπόθεσης Λαζαρίδη, η οποία αποτελεί μία ακόμα ανοιχτή πληγή για την κυβέρνηση και προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια πολλών «γαλάζιων» βουλευτών.

Κοινός παρονομαστής σε πολλά στελέχη της ΝΔ, η αίσθηση ότι το Μαξίμου πορεύεται ανερμάτιστα, με σοβαρά προβλήματα συντονισμού και, όπως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν, με «τη μπάλα να έχει χαθεί». Και όλα αυτά με φόντο την επόμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας που αναμένεται στις 30 Απριλίου.

«Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Το κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος αποτυπώνουν και τα δημόσια «καρφιά» του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου, ο οποίος, αναφορικά με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, διατύπωσε την κρίση ότι «κάτι δεν πάει καλά» στο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει συντονισμός» (Παραπολιτικά 90.1).

Μάλιστα άσκησε ευθεία κριτική στον πρωθυπουργό για το ζήτημα αυτό, επισημαίνοντας πως έπρεπε στον Μ. Λαζαρίδη «να του έχει ζητηθεί από την πρώτη στιγμή να υποβάλει την παραίτησή του» και τονίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός δεν ζητάει παραιτήσεις, του επιβάλλει την παραίτηση αφού αυτός διορίζει. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή».

Η μεταχείριση των βουλευτών

Αλλά η δημόσια τοποθέτηση του έμπειρου καραμανλικού βουλευτή, ανέδειξε και την ευρύτερη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας σε σχέση με το πώς το Μαξίμου μεταχειρίζεται τους βουλευτές του.

Ο Γ. Βλάχος κατήγγειλε ευθέως απαξίωση του ρόλου του βουλευτή και βουλευτές δύο κατηγοριών: Τους «προνομιούχους, τα λεγόμενα «αρχοντόπουλα» που διορίζονται, ή διορίζονται πρώτα υπουργοί και μετά γίνονται βουλευτές ή πάνε κατευθείαν στο Επικρατείας ή εν πάση περιπτώσει δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης» και τους «ανθρώπους που κρατούν την επικοινωνία με την κοινωνία ζωντανή, εκπροσωπώντας το κόμμα τους».

Κλίμα δυσπιστίας

Δεδομένο είναι ότι στα 7 χρόνια θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ένα κλίμα δυσπιστίας έχει εγκατασταθεί στις σχέσεις του μεγάρου Μαξίμου και της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αυτό το κλίμα όχι μόνο παραμένει μέχρι σήμερα, αλλά οξύνεται κάθε φορά με διαφορετικές αφορμές. Και πόσο μάλλον που με τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της κυβέρνησης και με τις υποθέσεις των σκανδάλων να την κλυδωνίζουν, άπαντες στο εσωτερικό του κόμματος έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της ΝΔ.

Σε αυτό το υπόστρωμα έχει έρθει το τελευταίο διάστημα να προστεθεί και η σφοδρή δυσαρέσκεια που υπάρχει σε πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις δικογραφίες.

Οι άρσεις ασυλίας

Ως γνωστόν, πολλοί βουλευτές κατηγορούν το Μαξίμου για τσουβάλιασμα των ελεγχόμενων προσώπων και καταγγέλλουν ότι δεν τηρήθηκε η αρχική κυβερνητική γραμμή της αξιολόγησης «κατά περίπτωση».

Εξ ου και είναι πολλοί αυτοί που δεν θα ήθελαν να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας στην Ολομέλεια αύριο Τετάρτη, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ψηφοφορία να έχει εξελιχθεί στη νέα εσωκομματική πηγή άγχους για το Μαξίμου, το οποίο, παρότι προφανώς δεν θα μπορούσε να θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, δεν θα ήθελε με τίποτα και να καταγραφεί ένα μεγάλο κύμα διαφοροποιήσεων βουλευτών του που θα καταψήφιζαν κάποιες από τις άρσεις ή θα απείχαν από την ψηφοφορία.

Οι πιέσεις

Γι’ αυτό και χρειάστηκε να βγει δημοσίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σχετική δήλωση στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προκειμένου να διατυπώσει την επίσημη κυβερνητική γραμμή και να πιέσει τους βουλευτές του να την ακολουθήσουν, λέγοντας ότι «όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές» και πως «η διάκριση των λειτουργιών» είναι «και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», ενώ επέμεινε «στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας».

Στην ίδια γραμμή και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε μεν ότι «δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας», ωστόσο θέλησε να πει ότι «αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι» και πως νομίζει ότι «πρέπει να γίνει σεβαστό αυτό που και οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει, δηλαδή την άρση της ασυλίας τους, για να αποδείξουν την αθωότητά τους».

Οι εκτιμήσεις

Μάλιστα οι έντονες πιέσεις που ασκεί το Μαξίμου, είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο, προς τους βουλευτές του, φαίνεται ότι βρίσκουν στόχο, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ να αναμένουν ότι οι διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία τελικά θα μαζευτούν και θα είναι αρκετά λιγότερες από τον σημαντικά μεγάλο αριθμό των βουλευτών που θα ήθελαν να τις πραγματοποιήσουν.

Όπως πληροφορείται το in, υπάρχουν πολλοί που, μετά τις πιέσεις αυτές, προσανατολίζονται εντέλει να συνταχθούν με την κομματική γραμμή και άλλοι που δεν σκοπεύουν να συνταχθούν, αλλά ενώ αρχικά σχεδίαζαν να καταψηφίσουν, τώρα σκέφτονται να απέχουν ούτως ώστε να ρίξουν λιγότερο λάδι στη φωτιά.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η επιβεβαίωση των παραπάνω προβλέψεων, δεν θα αλλάξει το κλίμα της δυσαρέσκειας και της οργής που θα συνεχίσει να υπάρχει στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι ερωτήσεις

Αλλά πέραν των αναταράξεων που προκαλούν εντός της ΝΔ οι υποθέσεις των σκανδάλων, δεν έχει σταματήσει και η εσωκομματική κριτική που αφορά τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Και βέβαια δεν έχουν σταματήσει και οι επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις «γαλάζιων» βουλευτών.

Όπως η τελευταία αιχμηρή ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη, προς τρεις υπουργούς και συγκεκριμένα τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με θέμα: «αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής αγροτικών αποζημιώσεων και καθυστερήσεις στην εκδίκαση προδήλου σφάλματος δασικού χάρτη με συνέπεια να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των πολιτών».

Στην ερώτησή του ο κ. Στυλιανίδης, μεταξύ άλλων, τονίζει: «η ιδιοκτησία και η περιουσία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, που η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει με απόλυτο και άμεσο τρόπο. Η όποια διοικητική καθυστέρηση επίλυσης εκκρεμών ζητημάτων προσβάλλει το πυρήνα των δικαιωμάτων αυτών και υπονομεύει τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών σε μια μάλιστα ευαίσθητη περιοχή. Πώς και πότε θα αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό ζήτημα από τα αρμόδια υπουργεία;».

Οι βολές

Την ίδια ώρα την πίεση που αισθάνεται το Μαξίμου εντείνουν οι ευθείες βολές στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του ανεξάρτητου, μετά τη διαγραφή του από τον Κυρ. Μητσοτάκη, βουλευτή Μάριου Σαλμά και οι καταγγελίες του για υποθέσεις διαφθοράς.

Ο κ. Σαλμάς κατήγγειλε (Κρήτη TV) ότι οι υποθέσεις διαφθοράς «που βλέπουμε τώρα στη δημοσιότητα» είναι «ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα. [Αυτές] και άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ. Βεβαίως είναι ελάχιστες διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το Δημόσιο».

Για να προσθέσει: «Ούτε επί Σημίτη που θεωρούσαμε εμείς ως ΝΔ ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο πρωθυπουργός τότε ο Καραμανλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμανλή, δεν το είδαμε στον Γιώργο Παπανδρέου, δεν το είδαμε στον Τσίπρα, το είδαμε τώρα. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα».

