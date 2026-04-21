«Optansia & Guerrilla» σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση στο Θέατρο Αργώ

Ο έμπειρος ηθοποιός Γιώργος Δάμπασης επιστρέφει στη σκηνοθεσία και στο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, παρουσιάζοντας ένα νέο θεατρικό κείμενο – μια παράσταση-δοκιμή εμπνευσμένη από το «Ο Γορίλας και η Ορτανσία», που μεταφέρει την ιστορία στο σήμερα.

Το «Optansia & Guerrilla» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αργώ στις 27 Απριλίου, για μόλις 10 παραστάσεις, με μια τετράδα χαρισματικών ηθοποιών.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

O Όμηρος σκηνοθέτης, ερευνητής και δάσκαλος του θεάτρου, ψάχνει να βρει νέες θεατρικές φόρμες. Πειραματίζεται με τρεις ηθοποιούς: τη Μαίρη, τον Φίλιππο και τον (Κανέναν).Αυτοί οι τρεις αντιστέκονται και μεταμορφώνονται σε guerrrilla, θεατρικοί αντάρτες ξανακερδίζοντας την χαμένη δημιουργικότητάς τους.

Ο σκηνοθέτης μεταξύ άλλων Γιώργος Δάμπασης είπε:

«Χρησιμοποιώντας τον μαγικό όρο του θεάτρου «Και αν συνέβαινε αυτό», κατέληξα στη διασκευή του έργου και στον τίτλο «Optansia & Guerrilla».

Κατανοώντας πια ότι, βάζοντας στόχους, γελά το πεπρωμένο, θα υλοποιήσουμε αυτή την παράσταση υπηρετώντας κάποιο σκοπό. Ο σκοπός ευτυχώς δε φανερώνεται στον άνθρωπο. Είναι μυστήριο, εμπεριέχει ιερότητα. Και εκεί έγκειται το μεγαλείο μας, που μας καθιστά τραγικούς.

Μπορεί να αναιρεθεί το οτιδήποτε, μπορεί να αναιρεθεί και ο κόσμος όλος, όμως η τραγικότητα του ανθρώπου δεν μπορεί να αναιρεθεί. Είμαστε σε πόλεμο».

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Δάμπασης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Γκουντίου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Σκηνικά και Κουστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Φωτογραφίες: Γιάννης Πρίφτης

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν

Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Σπύρος Σουρβίνος, Παναγιώτης Τζαφέρης και Δανάη Αναστασία Γεωργούλα

Πληροφορίες

Πρεμιέρα 27 Απριλίου

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15 ευρώ/ Μειωμένο 12 ευρώ

Θέατρο Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 104 37

(Στάση Μετρό Μεταξουργείο)

Τηλέφωνο: 2105201684