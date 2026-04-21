«Optansia & Guerrilla» σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση στο Θέατρο Αργώ
Μια παράσταση αφιερωμένη στους ηθοποιούς που αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στον διασκεδαστικό ρόλο του θεάτρου.
Ο έμπειρος ηθοποιός Γιώργος Δάμπασης επιστρέφει στη σκηνοθεσία και στο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, παρουσιάζοντας ένα νέο θεατρικό κείμενο – μια παράσταση-δοκιμή εμπνευσμένη από το «Ο Γορίλας και η Ορτανσία», που μεταφέρει την ιστορία στο σήμερα.
Το «Optansia & Guerrilla» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αργώ στις 27 Απριλίου, για μόλις 10 παραστάσεις, με μια τετράδα χαρισματικών ηθοποιών: Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Σπύρος Σουρβίνος, Παναγιώτης Τζαφέρης και Δανάη Αναστασία Γεωργούλα.
Λίγα λόγια για την υπόθεση
O Όμηρος σκηνοθέτης, ερευνητής και δάσκαλος του θεάτρου, ψάχνει να βρει νέες θεατρικές φόρμες. Πειραματίζεται με τρεις ηθοποιούς: τη Μαίρη, τον Φίλιππο και τον (Κανέναν).Αυτοί οι τρεις αντιστέκονται και μεταμορφώνονται σε guerrrilla, θεατρικοί αντάρτες ξανακερδίζοντας την χαμένη δημιουργικότητάς τους.
Ο σκηνοθέτης μεταξύ άλλων Γιώργος Δάμπασης είπε:
«Χρησιμοποιώντας τον μαγικό όρο του θεάτρου «Και αν συνέβαινε αυτό», κατέληξα στη διασκευή του έργου και στον τίτλο «Optansia & Guerrilla».
Κατανοώντας πια ότι, βάζοντας στόχους, γελά το πεπρωμένο, θα υλοποιήσουμε αυτή την παράσταση υπηρετώντας κάποιο σκοπό. Ο σκοπός ευτυχώς δε φανερώνεται στον άνθρωπο. Είναι μυστήριο, εμπεριέχει ιερότητα. Και εκεί έγκειται το μεγαλείο μας, που μας καθιστά τραγικούς.
Μπορεί να αναιρεθεί το οτιδήποτε, μπορεί να αναιρεθεί και ο κόσμος όλος, όμως η τραγικότητα του ανθρώπου δεν μπορεί να αναιρεθεί. Είμαστε σε πόλεμο».
Συντελεστές
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Δάμπασης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Γκουντίου
Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Σκηνικά και Κουστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη
Φωτογραφίες: Γιάννης Πρίφτης
Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη
Παίζουν
Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Σπύρος Σουρβίνος, Παναγιώτης Τζαφέρης και Δανάη Αναστασία Γεωργούλα
Πληροφορίες
Πρεμιέρα 27 Απριλίου
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15 ευρώ/ Μειωμένο 12 ευρώ
Θέατρο Αργώ
Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 104 37
(Στάση Μετρό Μεταξουργείο)
Τηλέφωνο: 2105201684
