Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Διεθνής Οικονομία 21 Απριλίου 2026, 06:00

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Ίλιγγο προκαλούν οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα, διατηρώντας σταθερές τις τιμές της εδώ και πολλά χρόνια.

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή δεν φτάνουν σε όλες τις… αντλίες

Στην ΕΕ, οι τιμές της βενζίνης είναι περίπου 15% υψηλότερες και οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ περίπου 30% υψηλότερες σε σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026.

Στο τελευταίο εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν το μπρα ντε φερ ΗΠΑ-Ιράν, η μέση τιμή της βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων στην ΕΕ ήταν 1,853 ευρώ ανά λίτρο. Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2,099 ευρώ ανά λίτρο. Στην Ελλάδα αποτελούν πλέον «κανονικότητα» τα 2 ευρώ της αμόλυβδης 95 οκτανίων ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει για το diesel κίνησης.

Σταθερές τιμές στη βενζίνη εδώ και χρόνια

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ –μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου– έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αναφέρει ότι πρόκειται για τη «μεγαλύτερη παύση εφοδιασμού στην ιστορία».

Δεδομένου ότι η αναταραχή αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις τιμές, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις στους καταναλωτές και στην οικονομία.

Υπάρχει όμως μια χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις διατηρώντας τα τελευταία χρόνια σταθερά χαμηλές τιμές και αυτό δεν είναι τυχαίο, οφείλεται σε κάποιο «μαγικό».

Είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής και επιθετικής κυβερνητικής πολιτικής, η οποία κρατά τις τιμές σταθερές εδώ και χρόνια, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Εξαίρεση η Μάλτα

Πρόκειται για τη Μάλτα με τη τιμή ανά λίτρο βενζίνης να διαμορφώνεται στα 1,34 ευρώ ανά λίτρο και πετρέλαιο κίνησης στο 1,21 ευρώ ανά λίτρο.

Από το 2022, η κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να απορροφήσει τις αυξήσεις των διεθνών τιμών της ενέργειας. Αντί να αφήσει τις τιμές στις αντλίες να ανέβουν, μέσω κρατικών επιδοτήσεων στην κρατική εταιρεία διαχείρισης καυσίμων, «πάγωσε» τις ανατιμήσεις δημιουργώντας ένα σταθερό περιβάλλον τιμών.

Αυτή η πολιτική κοστίζει μερικά εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό της χώρας αλλά βοηθά στη διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η Μάλτα χρησιμοποιεί στρατηγικές hedging, δηλαδή κλείνει συμβόλαια αγοράς καυσίμων σε προκαθορισμένες τιμές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να γνωρίζει το κόστος εκ των προτέρων και να προστατεύει τους καταναλωτές από απότομες διακυμάνσεις (όπως αυτές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες εντάσεις στο Ιράν το 2026).

Αν και η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους πολίτες, δέχεται επικρίσεις από διεθνείς οργανισμούς (όπως το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), καθώς θεωρείται δημοσιονομικά ριψοκίνδυνη και δεν δίνει κίνητρα στους πολίτες να στραφούν σε πιο «πράσινες» μορφές ενέργειας.

Ακολουθεί τις νέες τάσεις

Όμως, παρόλο που η βενζίνη είναι από τις φθηνότερες στην Ευρώπη οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EVs) κινούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, η Μάλτα έχει καταφέρει να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις στην ΕΕ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αρχής μεταφορών της Μάλτας, μέχρι σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν, είχε 12.666 ηλεκτρικά οχήματα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 38% του συνολικού στόλου των επιβατικών οχημάτων του νησιού.

Μάλιστα σημείωσε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό καταχωρημένων νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, μετά τη Δανία, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 13,6%.

Η Μάλτα με τα σημερινά δεδομένα είναι ίσως η μόνη χώρα όπου μπορείς να οδηγήσεις ένα Tesla και να σου κοστίζει ελάχιστα η φόρτιση, αλλά ακόμα κι αν επιλέξεις ένα παλιό V8, δεν θα «ματώσεις» στο βενζινάδικο.

