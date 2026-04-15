Καύσιμα: Οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών – Έρχονται νέες αυξήσεις, καθυστερούν τα κυβερνητικά μέτρα

Μικρή αποκλιμάκωση σημειώνουν οι τιμές καυσίμων προσφέροντας προσωρινή «ανάσα» στους καταναλωτές. Παρά τη μείωση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον έντονης αστάθειας, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν το κλίμα αβεβαιότητας

Οι οδηγοί παρακολουθούν με ανησυχία τις διακυμάνσεις, αφού το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό και εξαρτάται άμεσα από τις διεθνείς πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Αττική: Οι υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές της αμόλυβδης

Στην Αττική, οι διαφορές στις τιμές της αμόλυβδης παραμένουν αισθητές. Ορισμένα πρατήρια καταγράφουν μικρή πτώση, ενώ σε άλλες περιοχές η μείωση είναι πιο περιορισμένη.

Οι υψηλότερες τιμές στην αμόλυβδη εντοπίζονται στο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας , στη Λ. Μαραθώνος, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιθέα και στη Νίκαια ενώ οι χαμηλότερες τιμές σε Γλυφάδα, Άνω Λιόσια και Ν. Ιωνία.

Αρκετά υψηλή στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης

Στα νησιά, η τιμή της αμόλυβδης παραμένει αρκετά υψηλή, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγορών. Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, οι κάτοικοι των νησιών εξακολουθούν να επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

Ακρίβεια: Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Market Pass – επιταγή ακρίβειας

Εξαργύρωση σε supermarket, φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και λαϊκές αγορές (μέσω POS).

Επέκταση του Fuel Pass για τον Μάιο.

«Αναταράξεις» στις πτήσεις

Η παγκόσμια αγορά αερομεταφορών δοκιμάζεται από έντονες πιέσεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν σημειώσει απότομη άνοδο μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Σήμερα η τιμή διαμορφώνεται στα 1.570 δολάρια ανά τόνο, έναντι 750 δολαρίων πριν τον πόλεμο. Σε ορισμένες περιοχές της Ασίας καταγράφονται ήδη πιέσεις στην προσφορά καυσίμων, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για ενδεχόμενες ελλείψεις.

Πιέσεις ασκούνται και στις αεροπορικές. Η Lufthansa έχει προειδοποιήσει για πιθανές μειώσεις πτήσεων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει μαζικές ακυρώσεις λόγω καυσίμων. Εάν συνεχιστεί η κρίση, αναμένονται πιθανές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και περιορισμός των διαθέσιμων πτήσεων, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το επιβατικό κοινό.