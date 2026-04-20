18o
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΚΑ’)
Literature 20 Απριλίου 2026, 10:11

Ως νόθος ελέγχεται η «Επιστολή 9» του Ισοκράτη, η οποία είχε ως αποδέκτη το σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμο Γ’, διάδοχο του πατέρα του, Αγησιλάου Β’

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Επιστολή 6, η οποία τοποθετείται με ασφάλεια μετά το 358 π.Χ., απευθύνεται στα τρία τέκνα του βασιλιά των Φερών Ιάσονος, που είχαν καταφέρει να ανακτήσουν την εξουσία αρκετά χρόνια μετά τη δολοφονία του πατέρα τους, παλαιού φίλου του Ισοκράτη. Ο τελευταίος επικρίνει στην αποσπασματικά σωζόμενη επιστολή του το απολυταρχικό μοντέλο εξουσίας, προσπαθώντας να ωθήσει τα τέκνα του Ιάσονος, που ασκούσαν συλλογικά την εξουσία με τυραννικό τρόπο, προς την κατεύθυνση μιας λιγότερο αυταρχικής διακυβέρνησης.

Η Επιστολή 7 είχε ως παραλήπτη τον Τιμόθεο, το νεαρό κυβερνήτη της Ηράκλειας του Ευξείνου Πόντου. Ο πατέρας του, ο δολοφονηθείς τύραννος της Ηράκλειας Κλέαρχος, είχε παρακολουθήσει σε νεανική ηλικία τη διδασκαλία του Ισοκράτη στην Αθήνα.

Η Επιστολή 8 απευθύνεται στους ολιγαρχικούς άρχοντες της Μυτιλήνης, που είχαν επικρατήσει στην πόλη μετά τον καταστροφικό για την Αθήνα Συμμαχικό Πόλεμο των ετών 357-355 π.Χ. Στην εν λόγω επιστολή ο Ισοκράτης διατυπώνει το αίτημα να επιτραπεί ο επαναπατρισμός ενός μυτιληναίου δημοκρατικού, του Αγήνορος, ο οποίος εργαζόταν στην Αθήνα ως μουσικοδιδάσκαλος των εγγονών του.

Τέλος, ως νόθος ελέγχεται η Επιστολή 9 –σώζεται ένα απόσπασμά της–, η οποία είχε ως αποδέκτη το σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμο Γ’, διάδοχο του πατέρα του, Αγησιλάου Β’. Ο τελευταίος είχε ηγηθεί μιας αρχικά πετυχημένης εκστρατείας στη Μικρά Ασία, στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. (396-394 π.Χ.), με σκοπό την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων από τον περσικό ζυγό. Όμως, ο σπαρτιάτης βασιλιάς είχε υποχρεωθεί στη συνέχεια να εγκαταλείψει διά παντός τα σχέδιά του λόγω των απειλών που αντιμετώπιζε η Σπάρτη στον ελλαδικό χώρο, ύστερα από τη συγκρότηση ενός εχθρικού απέναντι σε εκείνη συνασπισμού δυνάμεων. Τούτων δοθέντων, ο ογδοηκοντούτης την εποχή της σύνταξης της επιστολής Ισοκράτης θεώρησε ότι ο γιος του Αγησιλάου Β’, ο Αρχίδαμος Γ’, ήταν ο πλέον κατάλληλος να αναλάβει το εγχείρημα της πραγμάτωσης της πανελλήνιας ιδέας και της διεξαγωγής μιας εκστρατείας κατά των βαρβάρων.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του έργου του Ξενοφώντος «Αγησίλαος» στην αγγλική γλώσσα (Λονδίνο, 1880). Ο γνωστός ιστορικός και φιλόσοφος πλέκει το εγκώμιο του βασιλιά της Σπάρτης Αγησιλάου Β’, με τον οποίον είχε προσωπική σχέση.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς – Θολό το τοπίο με τις συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Language 07.04.26

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)
Language 31.03.26

Ο Αριστοτέλης έπλασε αρκετές νέες, αποκλειστικά δικές του λέξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενες λέξεις με νέα σημασία

CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Ανησυχία 20.04.26

Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
Ελλάδα 20.04.26

«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Μπάσκετ 20.04.26

Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Ελλάδα 20.04.26

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

