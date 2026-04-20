Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό – Όσα πρέπει να ξέρετε

Σάρκα και οστά παίρνει ο κοινωνικός τουρισμός καθώς αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου, ξεκινούν οι αιτήσεις για το φετινό πρόγραμμακαι θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 25 Απρίλιου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τον κοινωνικό τουρισμό υποβάλλονται προς τη Δ.ΥΠ.Α. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους. Στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έως τις 30 Απριλίου, ώστε οι επιταγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Μαΐου.

Φέτος το πρόγραμμα επεκτείνεται κατά ένα μήνα και διαρκεί πλέον 13 αντί 12 μήνες, καθώς η καταληκτική του ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου του 2027 (αντί Μάιο 2027).

Το κόστος των διακοπών είναι μηδενικό για 11 προορισμούς στους οποίους η διάρκεια διαμονής είναι 10 και 12 μέρες, ενώ για τους υπόλοιπους προορισμούς (νησιωτικούς και ηπειρωτικούς) η συμμετοχή των δικαιούχων φτάνει κατ΄ ανώτατο όριο στα 12 ευρώ ανά άτομο για κατάλυμα με πρωινό και ως 7 ευρώ ανά άτομο σε κατάλυμα χωρίς πρωινό.

Δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις εξασφαλίζουν όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο και έως έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών.

Επίσης προβλέπεται η πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και η εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

