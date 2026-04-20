Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Διεθνής Οικονομία 20 Απριλίου 2026, 12:00

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για μια νέα ενεργειακή κρίση και, αυτή τη φορά, οι Βρυξέλλες δεν θέλουν να βρεθούν απροετοίμαστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο έκτακτων μέτρων, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λαϊεν, με στόχο να περιοριστεί το σοκ στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και των καυσίμων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται μια πρόταση που πριν από λίγους μήνες θα φάνταζε αδιανόητη: οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τουλάχιστον μία ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα, όπου αυτό είναι δυνατό. Παράλληλα, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να μειώσουν ή ακόμη και να μηδενίσουν προσωρινά το κόστος των δημόσιων μεταφορών για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ενώ προτείνει και το κλείσιμο δημοσίων κτιρίων όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητο να λειτουργούν.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι οι τιμές της ενέργειας δεν αυξάνονται πλέον μόνο λόγω της γενικότερης διεθνούς αβεβαιότητας, αλλά κυρίως εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία μέχρι πρόσφατα περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ζημιά για την Ευρώπη είναι ήδη τεράστια: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωπαίοι έχουν πληρώσει περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η ενεργειακή πίεση αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις τιμές. Μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά 51%, ενώ το φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο 85%. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις ζημιές που υπέστη η εγκατάσταση Ras Laffan Industrial City στο Κατάρ, η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, από ιρανική επίθεση.

Με το κόλπο της πανδημίας

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται σε μέτρα που θυμίζουν σε ορισμένα σημεία την περίοδο της πανδημίας. Η τηλεργασία επιστρέφει όχι πλέον ως εργαλείο υγειονομικής προστασίας, αλλά ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και καυσίμων. Η λογική είναι απλή: λιγότερες μετακινήσεις σημαίνουν μικρότερη κατανάλωση βενζίνης, ντίζελ και ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία.

Η Επιτροπή ζητά να εφαρμοστεί «τουλάχιστον μία ημέρα υποχρεωτικής τηλεργασίας την εβδομάδα» για όσους εργαζομένους μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως. Η πρόταση δεν θα είναι ενιαία για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά κάθε χώρα θα μπορεί να την προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας της και τη δομή της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες συστήνουν να κλείνουν δημόσια κτίρια όταν δεν είναι απολύτως αναγκαίο να λειτουργούν, ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ρεύματος για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Η European Trade Union Confederation ζητά από την Κομισιόν να συνοδεύσει την αύξηση της τηλεργασίας με σαφείς κανόνες, όπως το δικαίωμα αποσύνδεσης, η κάλυψη του κόστους ρεύματος, διαδικτύου και εξοπλισμού από τον εργοδότη, αλλά και η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πιέζονται να εργάζονται εκτός ωραρίου. Τα συνδικάτα φοβούνται ότι μια νέα μαζική εφαρμογή τηλεργασίας χωρίς προστατευτικό πλαίσιο μπορεί να επαναφέρει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την πανδημία.

Στο μέτωπο των μετακινήσεων, η Επιτροπή ζητά από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να κάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες σημαντικά φθηνότερες ή ακόμη και δωρεάν για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως χαμηλόμισθοι, άνεργοι, φοιτητές ή ηλικιωμένοι. Η φιλοσοφία είναι ότι όσο περισσότεροι πολίτες αφήσουν το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήσουν λεωφορεία, μετρό και τρένα, τόσο μικρότερη θα είναι η κατανάλωση καυσίμων.

Η πρόταση ενδέχεται να οδηγήσει αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις σε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό που εφαρμόστηκε σε περιόδους κρίσης ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης: δωρεάν ή πολύ χαμηλού κόστους μετακινήσεις, περιορισμός της κυκλοφορίας και ισχυρή ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες ζητούν από τα κράτη-μέλη να εξετάσουν και άλλα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων. Ανάμεσα στις ιδέες που έχουν ήδη συζητηθεί είναι η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών όταν υπάρχουν εναλλακτικές, η ενίσχυση της συνεπιβίβασης στα αυτοκίνητα και η μεταφορά των επαγγελματικών συναντήσεων στο διαδίκτυο.

Το βάρος στα νοικοκυριά

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης θα πέσει στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Για τον λόγο αυτό προτείνει ένα νέο πακέτο κοινωνικής προστασίας. Μεταξύ άλλων, ζητά από τα κράτη να δώσουν ενεργειακά κουπόνια στα ευάλωτα νοικοκυριά, να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, να μειώσουν τους φόρους στο ρεύμα και να απαγορεύσουν προσωρινά τις διακοπές ρεύματος σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν.

Επιπλέον, οι εταιρείες ενέργειας θα κληθούν να ενημερώνουν καλύτερα τους πελάτες τους για το ποιο είναι το φθηνότερο διαθέσιμο τιμολόγιο, να στέλνουν προειδοποιήσεις όταν αυξάνεται υπερβολικά η κατανάλωση και να διευκολύνουν την αλλαγή σε φθηνότερα συμβόλαια. Οι Βρυξέλλες ζητούν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ουσιαστικά πιέζουν τις κυβερνήσεις να κάνουν την αγορά ηλεκτρισμού πιο απλή και πιο κατανοητή για τον καταναλωτή.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά και τη στήριξη των επιχειρήσεων, κυρίως της γεωργίας, της βιομηχανίας και της διανομής. Η Επιτροπή προτείνει να επιτραπούν μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να καλύπτουν έως και το 50% του πρόσθετου κόστους που προκαλεί η αύξηση των τιμών στα καύσιμα και στα λιπάσματα μέχρι το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή κρίση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την «πράσινη μετάβαση», η οποία τους τελευταίους μήνες είχε περάσει σε δεύτερο πλάνο λόγω των πιέσεων από βιομηχανίες και συντηρητικές κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλέον ανοιχτά ότι η μόνη πραγματική απάντηση στην εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι Βρυξέλλες ζητούν να δοθούν φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Προτείνουν επίσης πρόσθετες επιδοτήσεις για την αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη με υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας εμφανίζουν ήδη χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα δεχθούν ένα νέο κύμα περιορισμών στην καθημερινότητά τους. Για πολλούς πολίτες, η επιστροφή στην τηλεργασία και οι αλλαγές στις μετακινήσεις θυμίζουν τα χρόνια της πανδημίας. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, πρόκειται για μια αναγκαία επιλογή σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια έχει μετατραπεί σε θέμα οικονομικής επιβίωσης και γεωπολιτικής ισχύος.

Economy
Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Σύνταξη
Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Βιομηχανία 19.04.26

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Ελλάδα 20.04.26

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Σύνταξη
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες
Συνεντεύξεις 20.04.26

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες

Μιλούν στο in.gr oι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Πρόεδρος Pharma Innovation Forum, ο Καθ. Μ. Σαλούστρος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ και η Βάσω Βακουφτσή, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του
Ελλάδα 20.04.26

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί σε 73 χρόνια και 9 μήνες για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του.

Σύνταξη
Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Στον Ευαγγελισμό 20.04.26

Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύνταξη
Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική 20.04.26

Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης

Τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων  την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026,  την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών φέρνει το ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Σύνταξη
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοδβομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

