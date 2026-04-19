Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης

Το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης και η ηχηρή κοινωνική κατακραυγή οδήγησαν στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι το πρωί του Σαββάτου παρείχε πλήρη κάλυψη στον πρώην στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη έβαλε «ταφόπλακα» στο κυβερνητικό μέλλον του. «Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί», δήλωσε στο MEGA η βουλευτής Χανίων της ΝΔ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για «λάσπη και συκοφαντία» από την αντιπολίτευση. Ωστόσο, η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός παραμένουν εκτεθειμένοι, λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση Λαζαρίδη, αλλά και του συνολικού χειρισμού της υπόθεσης.

Είχαν προηγηθεί οι προκλητικές δηλώσεις του ίδιου, που έμειναν αναπάντητες, η σιωπή του πρωθυπουργού στη Βουλή -παρά τις επανειλημμένες αιχμές της αντιπολίτευσης- καθώς και η δήλωση «μετάνοιας» του βουλευτή Καβάλας, που συνιστούσε ουσιαστική ομολογία, ενώ μέχρι και την προηγούμενη ημέρα το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθούσε να τον καλύπτει, όπως και πλήθος κυβερνητικών στελεχών.

Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση – «Αδύναμος ο Μητσοτάκης»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας την παραίτηση Λαζαρίδη, επισήμανε ότι «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», καθώς «σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», ρωτώντας «τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;». Από την πλευρά του το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας «καθυστερημένη» την παραίτηση, συμπλήρωσε πως «σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το ‘πτυχίο’ στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής».

Τέλος, ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε ότι «εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη. Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι ‘ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν’».

Ωστόσο, ο κ. Λαζαρίδης δεν χώνεψε… εύκολα την παραίτησή του. Καταφέρθηκε κατά της Ντόρας Μπακογιάννη -αναδημοσιεύοντας στο X ανάρτηση γαλάζιου troll λογαριασμού- όπου την καλούσε… «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της».

Στο στόχαστρο και ο «αντιθεσμικός» Άδωνις Γεωργιάδης

Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση έχει θέσει στο στόχαστρο τον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου. Ο υπουργό Υγείας επιδίδεται σε κρεσέντο αντιθεσμικής συμπεριφοράς και αλαζονείας, παρότι έως και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τον καταδίκασε ηχηρά.

Έπειτα από τις κεκαλυμμένες αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Βουλή για την ευρωπαϊκή εισαγγελία -ο οποίος, αν και εξέφρασε στήριξη, την κάλεσε επιδεικτικά «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της»- ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε τις επόμενες μέρες στο ίδιο μήκος κύματος επίθεσης στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης ενδεικτική για το «ποιος είναι εκείνος, που επιλέγει την τοξικότητα και τον φανατισμό. Και αυτός δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης. Είναι ο πρωθυπουργός».

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση για επίθεση σε βάρος της δημοκρατίας με κάθε πράξη της, εξηγώντας ότι «επίθεση στη δημοκρατία είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έκαναν λάφυρο έναν Οργανισμό για να χρηματοδοτούν την καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές, που όταν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με στοιχεία δεν του αρέσουν του κ. Γεωργιάδη, αλλά, όταν τις διατάζει ο πρωθυπουργός, ακόμη και αν παρακολουθεί τον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη, εκεί δεν τον πειράζει. Όταν δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ, που καλούν τον πρωθυπουργό να ενημερώσει, ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, για λόγους παρακολούθησης που εκείνος αποφάσισε, εκεί δεν τον πειράζουν τον κ. Γεωργιάδη».

«Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο»

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, με την οποία εξαπολύει νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πως «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», ο οποίος, «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη και από αντιπρόεδρο της ΝΔ και από το υπουργικό Συμβούλιο».

«Η επίθεση που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας – που ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το αντικείμενο της ευθύνης του – Άδωνις Γεωργιάδης, είναι άνευ προηγούμενου», σημείωσε η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας πως «σήμερα έχουμε ένα νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά με ανάρτηση στα social media».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «με τη σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης αφήνει πολλά ερωτηματικά για την ύπαρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι, στις επίμονες ερωτήσεις προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν αποδοκιμάζει τη στοχοποίηση Γεωργιάδη στην ευρωπαία εισαγγελέα, απέφυγε να αποδοκιμάσει, απαντώντας γενικόλογα ότι «σε καμία περίπτωση ποτέ, αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη, να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης και να θέσει θέμα κατά της Δικαιοσύνης».