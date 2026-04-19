Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Διεθνής Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 12:31

Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Μια ανοίγουν και μια κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ… Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση, εντείνοντας τη νευρικότητα και τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές.

Οι τελευταίες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών καταγράφουν ήδη μια τάση αναθεώρησης προς τα πάνω

Ακόμη κι αν τελικά οι ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου συνεχιστούν απρόσκοπτα, το αποτύπωμα της κρίσης έχει ήδη περάσει στην πραγματική οικονομία και, κυρίως, στις προσδοκίες.

Το Ορμούζ αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή «αρτηρία» του πλανήτη. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα. Κάθε σενάριο περιορισμού ή διακοπής της διέλευσης, ακόμη και ως απειλή, αρκεί για να εκτινάξει τα ασφάλιστρα κινδύνου και να ανεβάσει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων.

Η γεωπολιτική νευρικότητα και ο πληθωρισμός

Αυτό ακριβώς καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες. Έντονες διακυμάνσεις, με τις τιμές να ενσωματώνουν ένα «γεωπολιτικό premium» που δύσκολα θα εξαφανιστεί άμεσα.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι ενεργειακές κρίσεις δεν έχουν μόνο βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο. Ακόμη και αν υπάρξει αποκλιμάκωση και τα Στενά παραμείνουν ανοιχτά, οι τιμές δεν επιστρέφουν εύκολα στα προ κρίσης επίπεδα. Οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι μεταφορές γίνονται ακριβότερες, και τελικά το σύνολο της αλυσίδας τιμών αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα είναι ένας πιο επίμονος πληθωρισμός.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι τελευταίες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών καταγράφουν ήδη μια τάση αναθεώρησης προς τα πάνω. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινηθεί περίπου στο 3,5% το 2026, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει το ποσοστό κοντά στο 3,1%, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η «μετακύλιση» του κόστους στα τελικά προϊόντα

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις δευτερογενείς επιπτώσεις, δηλαδή το κατά πόσο οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν σε μισθούς και υπηρεσίες.

Το βασικό ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η πορεία των τιμών της ενέργειας, αλλά η διάρκεια της πίεσης. Οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν ότι ακόμη και σε σενάριο αποκλιμάκωσης της έντασης, το κόστος θα παραμείνει αυξημένο για μήνες αν όχι για μεγαλύτερο διάστημα διατηρώντας σε υψηλότερα επίπεδα το κόστος ζωής.

Η δύσκολη ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και τιμών

Για τα νοικοκυριά, η εικόνα μεταφράζεται σε ακριβότερα καύσιμα, αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και πιέσεις στα βασικά αγαθά. Για τις επιχειρήσεις, σε περιορισμένα περιθώρια κέρδους και αυξημένη αβεβαιότητα για επενδύσεις και για τις κεντρικές τράπεζες, μία δύσκολη ισορροπία από τη μία η ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού, από την άλλη ο κίνδυνος να φρενάρει η ανάπτυξη.

Τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να ανοίγουν και να κλείνουν σε επίπεδο δηλώσεων. Ωστόσο, η επίδρασή τους στις τιμές έχει ήδη «κλειδώσει» για την επόμενη περίοδο. Και μαζί της, ένας πιο ανθεκτικός και πιο επίμονος πληθωρισμός.

Πηγή: ΟΤ

Τουρισμός
Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

Vita.gr
Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Κόσμος
Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο στην Ακράτα - Δεν απειλούνται σπίτια

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Ανεργία στην Ευρώπη: Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες
Διψούν για εργασία, αναζητούν δουλειά και τελικά φεύγουν μετανάστες - Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ιδίως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος
Μέγας Άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος

Στον Πρύτανη απονεμήθηκε ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ». Το εν λόγω οφφίκιον χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει ο Πατριάρχης σε επιφανές λαϊκό μέλος της εκκλησίας και δίνεται σε προσωπικότητες με σημαντική κοινωνική προσφορά προς την Εκκλησία και τον Ελληνισμό

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της

Συγκίνηση στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγο του Βασιλική Μιλλούση καθώς είδαν την Σοφία τους να κατακτά 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα.

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

