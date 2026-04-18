Και ναρκοτέστ στα μπλόκα της τροχαίας

Ζήτημα χρόνου αποτελεί πλέον η ένταξη των ναρκοτέστ στους ελέγχους της Τροχαίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αρχές έχουν ήδη εντείνει σημαντικά τις δράσεις για την καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το νέο μέτρο, που βρίσκεται προ των πυλών, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντική τομή στην οδική ασφάλεια, ενισχύοντας το πλαίσιο πρόληψης και καταστολής επικίνδυνων συμπεριφορών.

Η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Αναμένεται μόνο η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα τεχνικά όρια ανίχνευσης ουσιών, σε συνεργασία με ειδικούς τοξικολόγους και ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Όπως επισημάνθηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών θα αντιμετωπιστεί με την ίδια αυστηρότητα που εφαρμόζονται και οι έλεγχοι για το αλκοόλ, καθώς συνιστά μια «σιωπηλή αλλά θανάσιμη απειλή».

Την ίδια στιγμή, η Τροχαία προσαρμόζεται στις νέες μορφές παραβατικότητας που αναδύονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ειδική ομάδα παρακολούθησης εντοπίζει «διαδικτυακά ραντεβού» για αυτοσχέδιους αγώνες και κόντρες και παρεμβαίνει προληπτικά, αποτρέποντας περιστατικά υψηλού κινδύνου.

Μείωση θυμάτων, αλλά επίμονες παθογένειες

Πάντως, παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται στο μέτωπο των τροχαίων ατυχημάτων, η εικόνα παραμένει αντιφατική. Οι θάνατοι σε όλη τη χώρα από τα τροχαία μειώθηκαν πέρυσι σε 517 από 665 το 2024. Στην Αττική οι απώλειες περιορίστηκαν από 167 σε 130 μέσα σε έναν χρόνο, ενώ και οι σοβαροί τραυματισμοί μειώθηκαν κατά 12%.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στα τροχαία ατυχήματα παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, γεγονός που δείχνει ότι τα περιστατικά δεν μειώθηκαν σε συχνότητα, αλλά έγιναν λιγότερο θανατηφόρα. Η καθημερινή παραβατικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, εξακολουθεί να είναι υψηλή, με τις παραβάσεις να ξεπερνούν τις 400.000 το 2025, αυξημένες κατά 13,6%.

Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου, με περισσότερες από 37.000 παραβάσεις και αύξηση άνω του 60%. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χαμηλή συμμόρφωση σε βασικά μέτρα προστασίας, όπως οι παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας που αυξήθηκαν κατά 25%, ενώ και η χρήση κράνους εξακολουθεί να μην είναι καθολική.

Εντατικοί έλεγχοι και τεχνολογική επιτήρηση

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας εικόνας έχει παίξει η ενίσχυση των ελέγχων. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 363.000 αλκοτέστ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οδηγώντας στον εντοπισμό περισσότερων από 11.500 οδηγών που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η «ψηφιακή κλήση» έρχεται να αντικαταστήσει το χειρόγραφο μπλοκ, με άμεση καταγραφή και αποστολή των παραβάσεων μέσω SMS, σε διασύνδεση με το gov.gr. Επιπλέον, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων, όπως η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης εντοπίζονται και στη διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων, όπου προωθείται η χρήση 3D laser scanner για ταχύτερη και ακριβέστερη αποτύπωση των συμβάντων, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων στο οδικό δίκτυο.

Όλες οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030. Ωστόσο, η επίτευξή του δεν θεωρείται δεδομένη, ιδίως στην Αττική, όπου απαιτείται δραστική περαιτέρω μείωση των θυμάτων. Κρίσιμος παράγοντας θεωρείται η ενίσχυση της Τροχαίας, με αύξηση του προσωπικού και έμφαση στη δίκυκλη αστυνόμευση, ώστε να διασφαλιστεί άμεση επέμβαση σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ