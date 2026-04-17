Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.
Δριμεία κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.
Ο κ. Δουδωνής σχολίασε, έπειτα από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, πως το αποτέλεσμα θα μπορούσε να συνοψιστεί με τη φράση: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία; Από θέατρο χορτάσαμε».
«Όσα έχω να πω για τη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού και του υφυπουργού, μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε λέξεις: Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» σημείωσε ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατάγεται από το νησί της Λέσβου.
«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει το υπουργείο «να εφαρμόσει τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις έξι προτάσεις που καταθέσαμε από την πρώτη στιγμή».
Δείτε τη δήλωση του κ. Δουδωνή:
«Απαιτείται ψυχραιμία» λέει το υπουργείο για τη Λέσβο
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου, ενώ ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από την Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας».
