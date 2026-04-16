Αυτή είναι η Joke από την Ολλανδία. Η ιστορία της είναι σπαρακτική, αλλά αποτελεί και σύμβολο απίστευτης δύναμης.

Ο πρώην σύντροφός της, την ανάγκασε να κάνει 250 τατουάζ με το όνομά του και φράσεις όπως «ιδιοκτησία του Hans» στο σώμα της.

Αυτά τα τατουάζ δεν ήταν διακοσμητικά, αλλά καθημερινές υπενθυμίσεις ετών εξαναγκασμού, ταπείνωσης και φόβου σε μια καταστροφική σχέση.

Κεντρικό πρόσωπο εκστρατείας κατά της βίας των γυναικών

Η Joke είναι το πρόσωπο της εκστρατείας της οργάνωσης Spijt van Tattoo, που μοιράζεται την ιστορία της για να δείξει ότι η ψυχολογική βία αφήνει βαθιά σημάδια, συχνά αόρατα, αλλά μερικές φορές και κυριολεκτικά πάνω στο δέρμα.

Το θαρραλέο μήνυμά της: «Όποιος έχει πληγωθεί βαθιά, μπορεί και να ξανασηκωθεί. Αν τα κατάφερα εγώ, τότε μπορεί και κάποιος άλλος».

«Η επαγγελματική αφαίρεση τατουάζ είναι δαπανηρή. Μόνο για την Joke, η θεραπεία κοστίζει 30.000 ευρώ. Με την εκστρατεία «Από την καρδιά σου, από το δέρμα σου» θέλουμε να βοηθήσουμε την Joke και αμέτρητες άλλες γυναίκες να αφαιρέσουν αυτές τις οδυνηρές αναμνήσεις χωρίς κόστος» αναφέρει η οργάνωση.

View this post on Instagram A post shared by Stichting Spijt van Tattoo (@spijtvantattoo)

Πηγή φωτό:Spijt van Tattoo