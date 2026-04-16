Η Αυστραλία θα αυξήσει τις δαπάνες της για την άμυνα στο 3% του ΑΕΠ της το 2033, από περίπου 2% σήμερα, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη η κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Αντονι Αλμπανέζι (στη φωτογραφία αρχείου από Australian Defence Force via Reuters, επάνω, F 35 της πολεμικής αεροπορίας της Αυστραλίας).

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση στους συμμάχους της Ουάσιγκτον προκειμένου να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες.

«Οι διεθνείς κανόνες οι οποίοι άλλοτε περιόριζαν την προσφυγή στη βία και στον στρατιωτικό εξαναγκασμό συνεχίζουν να διαβρώνονται», αναφέρει το κείμενο ομιλίας του υπουργού Αμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς που θα εκφωνήσει μέσα στην ημέρα, αποσπάσματα της οποίας συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σήμερα, ο αριθμός των χωρών που εμπλέκονται σε ένοπλες συρράξεις είναι υψηλότερος από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και το φαινόμενο αυτό καταγράφεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου», θα προσθέσει.

Ο προηγούμενος στόχος που είχε θέσει η Καμπέρα – το 2024 – για τις αμυντικές δαπάνες ήταν να ανέλθουν στο 2,3% του ΑΕΠ το 2033.

Η ανακοίνωση που έκανε σήμερα σημαίνει επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (32,2 δισ. ευρώ), σύμφωνα με αξιωματούχους στο υπουργείο Αμυνας.

Για να φτάσει τον στόχο του 3%, η κυβέρνηση της Αυστραλίας τροποποίησε πάντως τον τρόπο υπολογισμού των στρατιωτικών δαπανών της, ευθυγραμμιζόμενη με τον ορισμό του NATO, που συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως οι συντάξεις των αποστράτων.

Βλέπει κινεζική απειλή

Ανήσυχη ιδίως για την ενίσχυση του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, η Αυστραλία προχωρά τα τελευταία χρόνια σε εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών εξοπλισμών της για την αποτροπή αυτού που εκλαμβάνει ως κίνδυνο από βορρά.

Εκλεισε έτσι το 2021 τη συμφωνία AUKUS με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για να εξοπλιστεί, κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, με πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

