Η πυροσβεστική έδινε μάχη χθες Τετάρτη για να σβήσει ακόμη ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο ένα από τα δυο διυλιστήρια της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων που καταναλώνει η χώρα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ και βίντεο, κάτω).

Πυροσβέστες κλήθηκαν να μεταβούν στην εγκατάσταση στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας) χθες, έπειτα από εκρήξεις και την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της Viva Oil στη Τζιλόνγκ, στην πολιτεία Βικτόρια.

The blaze at the Geelong refinery – which makes 120,000 barrels a day and supplies more than half of Victoria’s and 10 per cent of the nation’s fuel – has burned for more than eight hours. Read the latest: https://t.co/We29w60hDY pic.twitter.com/eWPyKGarUi — The Australian (@australian) April 15, 2026

«Η φωτιά δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, όμως έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο», ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της Βικτόριας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως καίγονται «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και άλλα αέρια».

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ως αυτό το στάδιο. Η Viva Energy, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει «καμιά άμεση συνέπεια στις παραδόσεις καυσίμων».

Ο ιστότοπος της Viva Energy αναφέρει ότι το διυλιστήριο άνοιξε το 1954 και «μπορεί να επεξεργάζεται ως και 120.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, καύσιμα αεροσκαφών κ.λπ. είδη.

Μετά την υπογραφή συμφωνίας

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το διυλιστήριο παράγει «πάνω από το 50%» των καυσίμων που καταναλώνονται στην πολιτεία Βικτόρια και «το 10% των καυσίμων της Αυστραλίας» συνολικά.

Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε μια εβδομάδα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη Viva Energy και την κυβέρνηση της Αυστραλίας για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ενεργειακών πόρων, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ