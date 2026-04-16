Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Όσκαρ Καρντόζο
Μετά από 23 χρόνια, ο Όσκαρ Καρντόζο αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 42 ετών
Ο Όσκαρ Καρντόζο «κρέμασε» τα παπούτσια σε ηλικία 42 ετών, μετά από 23 χρόνια καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο.
Ο Παραγουανός επιθετικός, που πέρασε και από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016-17, αποσύρθηκε φορώντας τη φανέλα της Λιμπερτάδ, ομάδα της χώρας του, μετά από 780 ματς καριέρας, σε συλλογικό επίπεδο.
Σκόραρε 360 γκολ σε 23 σεζόν, όντας ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα, ενώ ήταν και 57 φορές διεθνής. Με τα ερυθρόλευκα πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2017.
Εκτός από την Superleague έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Πορτογαλίας, πέντε League Cup Πορτογαλίας, πέντε πρωταθλήματα Παραγουάης, αλλά και ένα Clausura.
Οι συμμετοχές του Καρντόζο ανά ομάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις