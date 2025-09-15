«Κρέμασε» τα παπούτσια του σε ηλικία μόλις 31 ετών ο Σαμουέλ Ουμτιτί

Περίπου τρεις μήνες αφότου αποχώρησε από τη Λιλ, ο Σαμουέλ Ουμτιτί ανακοίνωσε την απόφαση να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια παρότι στα 31 που είναι δεν τον πήραν δα και τα… χρόνια.

Ο ταλαντούχος στόπερ ταλαιπωρήθηκε από μια σειρά τραυματισμών, μεταξύ των οποίων κι ένας στο γόνατο που τον οδήγησε στο χειρουργείο τον Φεβρουάριο του 2024 και τον κράτησε σχεδόν έναν χρόνο εκτός δράσης.

Προσπάθησε να επανέλθει υπογράφοντας στη Λιλ στις 7 Ιανουαρίου του 2024, ωστόσο δεν κατάφερε να παίξει παρά σε 13 αγώνες, λόγω των προβλημάτων που αναφέρουμε.

Ο Ουμτιτί έκανε σημαντική καριέρα σε Λιόν και Μπαρτσελόνα με 170 και 133 συμμετοχές αντίστοιχα, κατακτώντας μαζί τους τίτλους, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν αναμφίβολα η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία το 2018 στη Ρωσία που στον τελικό οι τρικολόρ είχαν νικήσει την Κροατία με 4-2.

Μάλιστα στον ημιτελικό κόντρα στο Βέλγιο ο παλαίμαχος πλέον άσος ήταν εκείνος που είχε πετύχει το μοναδικό τέρμα της συνάντησης, δίνοντας την πρόκριση στους «πετεινούς» στον τελικό με 1-0.

«Μετά από μια έντονη καριέρα με σκαμπανεβάσματα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Τα έδωσα ΟΛΑ με πάθος και ΔΕΝ μετανιώνω ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους, τους προέδρους, τους προπονητές και τους παίκτες με τους οποίους μπόρεσα να συνεργαστώ.», έγραψε λιτά, αλλά περιεκτικά ο Γάλλος, με καταγωγή από το Καμερούν, Σαμουέλ Ουμτιτί στο προφίλ του στο instagram.