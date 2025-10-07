O Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε ότι θα «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
Αποσύρεται από την αγωνιστική δράση στο τέλος της περιόδου ο 36χρονος Ζόρντι Άλμπα.
Το τέλος της ποδοσφαιριστής του καριέρας αποφάσισε να ανακοινώσει ο Ζόρντι Άλμπα μετά από μία μακρά πορεία στα γήπεδα της Ευρώπης και από το 2023 του MLS
Ο Ισπανός αμυντικός της Ίντερ Μαϊάμι, γνωστοποίησε ότι μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα (στις 6 Δεκεμβρίου) θα αποσυρθεί.
Ο 36χρονος αποτελεί «γέννημα θρέμμα» των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Βαλένθια, ενώ αργότερα πήρε μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα» όπου άφησε το δικό του αποτύπωμα από το 2012 έως το 2023.
Πρόκειται για έναν πολύπειρο ποδοσφαιριστή που έχει γράψει ιστορία, ο ίδιος κατέγραψε 93 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανίας, ενώ με την Μπαρτσελόνα συμπλήρωσε 460 εμφανίσεις και σάρωσε τους τίτλους, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, πέντε Κύπελλα, ένα Champions League και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.
Ήταν μέλος της ομάδας της «φούρια ρόχα» το καλοκαίρι του 2012, όταν οι Ισπανοί είχαν στεφθεί πρωταθλητές Ευρώπης.
Το video της ανακοίνωσης του Ζόρντι Άλμπα
