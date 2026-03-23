Τέλος εποχής: Ο Ντιμίτρι Παγιέ «κρέμασε» τα παπούτσια του

Ο Ντιμίτρι Παγιέ ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας το βράδυ της Κυριακής (22/3).

Ο 38χρονος άσος βρισκόταν χωρίς ομάδα για εννέα μήνες μετά τη θητεία του στη Βάσκο ντα Γκάμα, ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του, εν μέσω ζωντανής συνέντευξης στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ligue 1 μεταξύ της Μαρσέιγ και της Λιλ στο «Vélodrome».

Ο Παγιέ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στο γήπεδο της ομάδας που πέρασε τις καλύτερες στιγμές του, με τον ίδιο να περνάει δύο φορές από τη Μαρσέιγ.

Άρχισε την επαγγελματική του πορεία στη Ναντ το 2005. Αγωνίστηκε 38 φορές με την Εθνικη Γαλλίας, σημειώνοντας 8 γκολ, και ήταν βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Euro το 2016.

Αναλυτικά όσα είπε στο «αντίο» του ο Παγιέ:

«Θέλω να αφιερώσω δύο λεπτά για να ευχαριστήσω όλους όσοι μοιράστηκαν αυτά τα 20 χρόνια μαζί μου. Ήταν κάτι εξαιρετικό», είπε ο Παγιέ, προσθέτοντας: «Έρχομαι από ένα νησί και το όνειρό μου ήταν να γίνω επαγγελματίας. Τα κατάφερα για 20 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Κατάφερα να παίξω και στην εθνική ομάδα, και σήμερα κλείνει ένα όμορφο ταξίδι», είπε ο στο μήνυμά του ο Γάλλος.

