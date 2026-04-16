Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Διεθνής Οικονομία 16 Απριλίου 2026, 22:07

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

Αφροδίτη Τζιαντζή
Δόξας πεδίο λαμπρό για το μέλλον της ΑΙ διακρίνει το αφεντικό της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας. Μπορεί στην πορεία να χάσουν τη δουλειά τους κάποια εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά μακροπρόθεσμα αξίζει τον κόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του, η οποία προκάλεσε δικαίως θύελλα αντιδράσεων.

Πρόσφατη έρευνα oικονομολόγων της Golman Sachs προέβλεψε ότι το 6%-7% των εργαζομένων  μπορεί να χάσουν τις δουλειές τους σε βάθος δεκαετίας, ενώ οι επιπτώσεις θα ειναι χειρότερες αν η απώλεια εργασίας συνδυαστεί με οικονομική ύφεση. Αντίστοιχα, έρευνα της αμερικανικής Γερουσίας προειδοποίησε ότι η ΑΙ θα πορούσε να καταστρέψει 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τα επόμενα δέκα χρόνια. Όμως όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες για τoν CEO της Perplexity.

Ο CEO της Peplexity, Aραβίντ Σρινίβας, είναι ο νεότερος Ινδός δισεκατομμυριούχος

 To αστέρι από την Ινδία

Ο 31χρονος δισεκατομμυριούχος, με καταγωγή από την Ινδία, δεν είναι εξίσου γνωστός στο ευρύ  κοινό, όπως ο Σαμ Αλτμαν της Οpen AI (ChatGPT) και ο Ντάριο Αμοντέι της Αnthropic (Claude).  Όμως το πνευματικό του παιδί, η Perplexity ΑΙ, κατάφερε σε δύο χρόνια να απογειωθεί από start-up σε εταιρεία εκτιμώμενης αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης, που χρησιμοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να απαντά σε ερωτήσεις, σαρώνοντας το διαδίκτυο. Με περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και 170 εκατομμύρια επισκέπτες, πλασάρεται στις πλέον ανερχόμενες εφαρμογές GenAΙ διεθνώς, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 800%. Ο νέος entrepreneur, απόφοιτος του Μπέρκλει φιγουράρει στις διεθνείς λίστες με τα «πιο σημαντικά άτομα που διαμορφώνουν το μέλλον της ΑΙ». Έχει τις πλάτες του Τζεφ Μπέζος της Amazon και άλλων «μπαμπάδων» επενδυτών, από τη Google και την Νvidia. Το 2025 κέρδισε τον τίτλο του «νεότερου Ινδού δισεκατομμυριούχου».

AI

Ο  νέος ψηφιακός εργάτης

Φέτος, o CEO της Perplexity  λάνσαρε ένα νέο σύστημα AI-Agent, το Perplexity Computer. Το καινούργιο μοντέλο πλασάρεται ως «ένας ψηφιακός εργάτης πολλαπλών χρήσεων», που μπορεί να εκτελέσει σύνθετα καθήκοντα, ιδανικό για ατομικές επιχειρήσεις. Αυτή την εβδομάδα η Perplexity ανακοίνωσε ότι μετά το λανσάριμα του Computer διπλασίασε τον τζίρο της, στα 500 εκατ. δολάρια ετησίως.

Αξίζει τον κόπο να χάσουμε τη δουλειά μας

Με όλα τα παραπάνω επιτεύγματα στο τσεπάκι του και με το σχετικά νεαρό της ηλικίας του, πιθανόν δικαιολογείται να έχει καβαλήσει λίγο το καλάμι. Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνευθεί η απίθανη ατάκα που εκστόμισε σε δημοφιλές podcast, καλεσμένος να μιλήσει για το μέλλον της ΑΙ.

Στην ερώτηση «πώς νιώθεις με τις απώλειες θέσεων εργασίας, που θα φέρει το εργαλείο που έφτιαξες;», απάντησε ότι «αξίζει τον κόπο να χαθούν προσωρινά θέσεις εργασίας, για ζήσουμε το λαμπρό μέλλον της ΑΙ».

Ο ίδιος διαφημίζει το Perplexity Computer ως τον «ιδανικό βοηθό του ατομικού επιχειρηματία», που θα τον απελευθερώσει από την ανάγκη να προσλάβει προσωπικό ή να απευθυνθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες για μια σειρά εργασίες.

Κάτω η δουλειά, ζήτω η επιχειρηματικότητα

«Δεν είναι στιγμές που τρομάζεις με τη σκέψη, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους πάρα πολύ γρήγορα;», ρώτησε προβοκατόρικα ο παρουσιαστής.

«Η Αμερική ήταν πάντα μια χώρα επιχειρηματικότητας. Πάντα ήθελε να χτίζει νέα πράγματα, να ανακαλύπτει νέα πράγματα, να εξερευνά», απάντησε ο 31χρονος επιχειρηματίας.

«Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Χένρι Φορντ που ήρθε και έχτισε εργοστάσια και έφερε θέσεις εργασίας και τέτοια πράγματα, έβαλε τους ανθρώπους σε ένα κουτί. Αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν τη δουλειά τους. Την κάνουν ως υποχρέωση».

«Οι περισσότεροι μισούν τη δουλειά τους», υπερθεμάτισε ο παρουσιαστής.

«Ακριβώς, έτσι είναι. Τώρα ξαφνικά ανοίγεται η ευκαιρία να μάθει κανείς τα νέα εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσει για να  ξεκινήσει τη δική του μίνι-επιχείρηση», επέμεινε ο CEO.

Λαμπρό μέλλον

«Αν τα καταφέρετε η επιχείρηση αυτή να καλύπτει τις ανάγκες σας, για ένα χρόνο ή για περισσότερα, και να επιτρέπει να έχετε μια υψηλής ποιότητας ζωή και καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και ένα αληθινό αίσθημα αυτονομίας, ιδιοκτησίας και πάθους για να προωθήσετε τις ιδέες σας, πιστεύω ότι αυτό είναι —ακόμη και αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε προσωρινή απώλεια θέσεων εργασίας— το είδος του λαμπρού μέλλοντος που πρέπει να προσβλέπουμε».

Κατέληξε λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη «αναδεικνύει το καλύτερο εαυτό σας αν βρίσκεστε πραγματικά σε μια καλή κατάσταση».

Πάρτι αρνητικών σχολίων

Οι χρήστες του Reddit που σχολίασαν την εκπομπή, στο φόρουμ r/Technology, δεν συμφώνησαν με το αισιόδοξο όραμα του CEO της Perplexity. Η υπόσχεση ότι η ΑΙ θα μας απελευθερώσει από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς και θα μας κάνει όλους enterpreneurs και αφεντικά του εαυτού μας, δεν ακούστηκε και τόσο πειστική.

«Αυτό θα ήταν υπέροχο, εκτός από το ότι πρέπει ακόμα να πληρώνουμε για να ζήσουμε», επισήμανε ένας σχολιαστής.

Ένας άλλος αναρωτήθηκε: «Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ένα βήμα παραπέρα; Στους ανθρώπους δεν τους αρέσει να δουλεύουν, αλλά εξακολουθούν να πηγαίνουν στη δουλειά. Η δουλειά πρέπει να είναι πραγματικά πολύτιμη για αυτούς. Το να τους τη στερήσεις, είναι ακριβώς το αντίθετο από το να τους κάνεις χάρη».

«Είναι σαν κάποιος με πατερίτσες να παραπονιέται για την ενόχληση και τον πόνο στις αρθρώσεις του. Εσύ αντί να τον βοηθήσεις, του παίρνεις τις πατερίτσες», σχολίασε τρίτος.

«Ίσως οι άνθρωποι να αγκάλιαζαν την τεχνητή νοημοσύνη αν αυτή δεν σήμαινε οικονομική κατάρρευση για τη συντριπτική πλειοψηφία», μοιράστηκε τις απόψεις του ένας άλλος χρήστης

«Ωστόσο, δεν ακούω καμία συζήτηση για το πώς υποτίθεται ότι θα ζήσει ο κόσμος, όταν όλες αυτές οι δουλειές εξαφανιστούν.»

