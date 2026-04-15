Κάθε λίγες δεκαετίες, υπάρχει μια τόσο μεγάλη αλλαγή που οι οικονομολόγοι, οι δημοσιογράφοι και οι επιχειρηματικοί στοχαστές δεν μπορούν να σταματήσουν να γράφουν γι’ αυτήν.

Αυτή τη στιγμή, αυτή η αλλαγή συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο – και καθοδηγείται από μία γενιά. Τους baby boomers…

Οι πρώτοι από τους baby boomers γίνονται 80 φέτος. Μέχρι το 2030, κάθε Boomer θα είναι 65 ετών.

Έχοντας φτάσει σε επίπεδα ογδοντάχρονων, μια γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Θέλουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, θεραπείες για την άνοια και δικαίωμα λόγου για το πότε θα πεθάνουν.

Νέα επαγγέλματα και προϊόντα θα εμφανιστούν. Οι τεράστιες δαπάνες τους θα μετατοπιστούν και οι καινοτόμοι θα ακολουθήσουν.

Στα 15 εκατομμύρια οι 80άρηδες στις ΗΠΑ

«Επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία», λέει στη Wall Street Journal, ο Joseph Coughlin, διευθυντής του AgeLab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.

Σε αντίθεση με την υπομονετική Σιωπηλή Γενιά, οι boomers είχαν υψηλές προσδοκίες και χρησιμοποίησαν την οικονομική και πολιτική τους επιρροή για να τις πραγματοποιήσουν, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό.

«Αν δεν έχεις προσδοκίες ότι θα βελτιωθείς, τότε απλώς ικανοποιείσαι με αυτό που υπάρχει», λέει ο Coughlin.

Ο Γκαστόν Περέιρα, ο οποίος γίνεται 80 ετών φέτος, εργάζεται σε μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ίδρυσε με τον γιο του.

Γνωρίζει τη σημασία της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας, συνήθειες που έχουν εδραιωθεί σε αυτή τη γενιά.

Oι γενιές των boomers ήρθαν μετά την Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που τους έδωσε μια διαφορετική προοπτική.

«Ήμασταν περισσότερο σαν ελεύθερες ψυχές, ‘ο ουρανός είναι το όριο’», λέει. «Αυτό μας επέτρεπε να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα».

Το να γερνάμε τόσο πολύ είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνταν στα 60 τους και ζούσαν μερικά χρόνια περισσότερο. Μόνο οι ακραίοι ζούσαν οκτώ δεκαετίες.

Σήμερα, ο αριθμός των Αμερικανών που γίνονται 80 ετών και άνω πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια. Ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, λέει ο William Frey, δημογράφος στο Brookings Institution.

«Ελπίζουν να ζήσουν ακόμη περισσότερο: Όσοι είναι 80 ετών και άνω, κατά μέσο όρο, φιλοδοξούν να ζήσουν έως τα 93», σύμφωνα με το Pew Research Center.

Πώς θα μεταβληθούν οι δαπάνες

Συνολικά, αυτοί οι γηραιότεροι baby boomers είναι καλύτερα μορφωμένοι και πλουσιότεροι από τις προηγούμενες γενιές —αν και υπάρχουν τεράστιες ανισότητες.

Περισσότερο από άλλες ηλικιακές ομάδες, οι boomers προσέρχονται στις κάλπες, γεγονός που τους δίνει φωνή σε ό,τι συμβαίνει με τα δημόσια προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι γενιές των boomers βοήθησαν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στον καταναλωτή και θα συνεχίσουν να το κάνουν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο ή επίπεδο.

Οι προσωπικές δαπάνες μειώνονται σε μεγάλο βαθμό μετά τα 80, μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, με λιγότερες δαπάνες για ταξίδια και διακοπές και περισσότερες για υγειονομική περίθαλψη, λέει ο Michael Hurd, οικονομολόγος και ανώτερος κύριος ερευνητής στην Rand Corp.

Για παράδειγμα, η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύει περίπου το 15,4% των μέσων δαπανών των νοικοκυριών για ζευγάρια 80 ετών και άνω, σε σύγκριση με 11% για νοικοκυριά 65-69 ετών.

Εν τω μεταξύ, τα ταξίδια, οι διακοπές και η αναψυχή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των δαπανών για τα πλουσιότερα ζευγάρια άνω των 80 ετών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό από ό,τι ξοδεύουν τα πλουσιότερα ζευγάρια στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των 60.

Η τουριστική βιομηχανία θα ανταποκριθεί, προσφέροντας πιο αργού ρυθμού εκδρομές με επίκεντρο την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, για να κρατήσει τους ηλικιωμένους στο δρόμο.

Tο θέμα είναι η διάρκεια της υγιούς ζωής, όχι η διάρκεια της ζωής

Με τόσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, οι ηλικιωμένοι της γενιάς του baby boom —και τα ενήλικα παιδιά τους— αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα και ένα σύστημα λιγότερο συγκεχυμένο, περίπλοκο και κατακερματισμένο.

Θα ζητήσουν περισσότερες διαγνώσεις και θεραπείες στο σπίτι, τηλεϊατρική, φορητές συσκευές, υποστήριξη για τους φροντιστές και σημαντικές ανακαλύψεις για την πρόληψη της άνοιας και της γνωστικής έκπτωσης. Τα συστήματα και οι κλάδοι υγειονομικής περίθαλψης θα ανταποκριθούν.

Μόνο το 10% των ιατρικών σχολών απαιτεί συστηματικά ειδικότητα στη γηριατρική. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ανθρωποειδή ρομπότ θα εισέλθουν στη φροντίδα των ηλικιωμένων.

«Η διάρκεια της υγιούς ζωής, και όχι η διάρκεια της ζωής, θα γίνει το σύνθημα των baby boomers καθώς προχωρούν στα 70 τους και φτάνουν στα 80», λέει ο Ken Dychtwald, διευθύνων σύμβουλος της Age Wave, μιας συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με τη γήρανση.

Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες δαπανούν περισσότερα κατά κεφαλήν για την υγειονομική περίθαλψη από άλλες χώρες, κατατάσσονται στην 72η θέση όσον αφορά τη διάρκεια της υγιούς ζωής. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον αριθμό των ετών που οι άνθρωποι μπορούν να αναμένουν να ζήσουν σε καλή υγεία.

Ο Dychtwald προβλέπει επίσης ότι η ενεργητική και η παθητική ευθανασία ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης.

Η προοπτική να ζει κανείς για χρόνια με ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, ή με άνοια σε προχωρημένο στάδιο, για μια γενιά που έχει συνηθίσει να έχει τον έλεγχο, «δεν είναι κάτι που οι baby boomers αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα», λέει.

Ο Richard Eggerman, ο οποίος έγινε 80 ετών φέτος, και η σύζυγός του, Linda, 78 ετών, χαιρετίζουν τη συζήτηση. Το ζευγάρι είναι σε σχετικά καλή υγεία και κάνει ετήσιες κρουαζιέρες. Ασκούνται και κάνουν τακτικές εξετάσεις, αλλά έχουν αρκετές τεχνητές αρθρώσεις μεταξύ τους. Ο Richard έχει βηματοδότη.

Αν διαγνωζόταν με σοβαρή μορφή καρκίνου ή καρδιακή ανεπάρκεια, ο Eggerman είπε ότι θα «πάρει την πρώτη έξοδο που θα του δώσει η Μητέρα Φύση».

Πέρα από μια ορισμένη ηλικία —75 ή 80— τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται για παρηγορητική φροντίδα, λέει, και όχι για δαπανηρές επεμβάσεις. «Τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται για τα νεογέννητα και τους ανθρώπους στην ακμή της ζωής τους», λέει.

Πού θέλουν να ζήσουν οι boomers;

Η δεκαετία του ’80 σηματοδοτεί επίσης μια εποχή που οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται να μετακομίσουν από το σπίτι τους. Και εδώ, «οι γενιές των boomers αλλάζουν τα πάντα», λέει η Meredith Oppenheim, η οποία εργάστηκε σε κατοικίες ηλικιωμένων για 25 χρόνια και ίδρυσε την Vitality Society, μια διαδικτυακή κοινότητα για ηλικιωμένους.

Οι boomers επικεντρώνονται στην ευημερία και τη μακροζωία , λέει ο Oppenheim.

Νέα επαγγέλματα

Αν σκεφτούν να μετακομίσουν σε κατοικίες για ηλικιωμένους, κάτι που πολλοί δεν κάνουν, όλα θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτούς τους δύο στόχους. Σκεφτείτε επιλογές γευμάτων με βάση τα φυτά, μαθήματα ενδυνάμωσης μυών και στούντιο τέχνης. Θα επιμείνουν να έχουν λόγο στο πώς ξοδεύονται τα χρήματά τους σε προγράμματα και ασφάλεια.

Χρειάζονται επίσης πιο προσιτές επιλογές. Τα έξοδα εισόδου σε κοινότητες διαβίωσης για ηλικιωμένους κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 100.000 και 400.000 δολαρίων, αλλά μπορούν να φτάσουν εκατομμύρια δολάρια.

Τα μέσα μηνιαία έξοδα είναι κοντά στα 5.000 δολάρια, πολύ πάνω από ό,τι μπορούν να αντέξουν οικονομικά πολλοί 80χρονοι. Οι κοινότητες διαβίωσης για ηλικιωμένους θα βρουν τρόπους να μειώσουν το κόστος, προσφέροντας λιγότερο συχνά γεύματα και νοσηλευτές που επισκέπτονται τους ενοίκους, αντί να βρίσκονται επί τόπου.

Ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να παραλείψει τη διαβίωση σε κοινότητες για ηλικιωμένους και να μείνει στο σπίτι, προσθέτοντας ανελκυστήρες και διευρύνοντας τις πόρτες.

Ο κλάδος των ανακαινίσεων θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό, γι’ αυτό και ενδέχεται να δούμε περισσότερα νοικοκυριά πολλαπλών γενεών ή συγκατοίκηση.

Ο Περέιρα, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, λέει ότι η μακροζωία του προσφέρει στους ενήλικους γιους του μια γεύση για το πώς μπορεί να είναι η ζωή στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους. Αναρωτιέται, όμως, αν θα θέλουν να εργάζονται στα 80 τους.