Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Euroleague 15 Απριλίου 2026, 13:12

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Για την τακτική της επιλογής αντιπάλων στα playoffs από πολλές ομάδες, αλλά και την κατάσταση των τραυματιών στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο την Πέμπτη (16/4, 21:15). «Διαβάζω αναλύσεις για το ποιον αντίπαλο να αποφύγουμε. Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «ερυθρόλευκου» τεχνικού.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την κατάσταση των τραυματιών και τον απόντων: «Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας».

Για τα playoffs και την επιλογή αντιπάλων: «Δεν έχω καθόλου τέτοιου είδους σκέψεις. Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω δει καν τα σενάρια, ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας αν τερματίσουμε πρώτοι ή δεύτεροι, δεν με ενδιαφέρει. Είδα κάποιες αναλύσεις του τύπου «καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτόν ή τον άλλον». Νομίζω ότι, επειδή είμαστε πρώτοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καλύτερα να αποφεύγουν οι άλλοι εμάς, θα έλεγα. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι. Προτιμώ να μην διαλέγω αντιπάλους και να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί».

Για το ματς με την Αρμάνι: «Η Αρμάνι είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα, πιέζει την μπάλα και γενικά παίζει οργανωμένο μπάσκετ, κυκλοφορώντας πολύ καλά τη μπάλα και διαθέτοντας αρκετό ταλέντο. Το γεγονός ότι δεν διεκδικεί θέση στα playoffs δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει ποιότητα. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο και αν δει κανείς το ρόστερ της, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση και πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προσπάθεια όλη τη χρονιά, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, με πολλούς τραυματισμούς και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με παίκτες να μπαίνουν και να βγαίνουν διαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε εδώ, μία αγωνιστική πριν το τέλος, σε αυτή τη θέση, και νομίζω ότι την αξίζουμε. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο, φυσικά, ως επιστέγασμα της προσπάθειας που κάναμε σε όλη την κανονική περίοδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει προσπάθεια, θέλει να μένεις στο πλάνο. Αν περάσει στο μυαλό κάποιων ότι το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο είναι διαδικαστικό, τότε θα έχουμε πρόβλημα και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γενικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα, που κάνει τα απλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου τα πιο σημαντικά στο μπάσκετ, όπως το να σκρινάρουμε σωστά και να κινούμαστε χωρίς την μπάλα. Το κάνουμε με μεγάλη συνέπεια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε ενόψει των playoffs».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί για ακόμη μια χρονιά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο: «Δεν θα μιλήσω για τη φανταστική μας δουλειά, αλλά γενικά για τον οργανισμό που έχει μεγάλη γνώση του πώς πρέπει να λειτουργεί. Οι προπονητές προσφέρουν σταθερότητα στην ομάδα, και το γεγονός ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί από μόνο του δείγμα συνέπειας και σταθερότητας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι μας και προσπαθούμε να μην έχουμε αυξομειώσεις στην απόδοσή μας. Και το πιο σημαντικό από όλα στη φετινή χρονιά είναι ότι, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη διοίκηση, που μας βοήθησε σημαντικά με τις μεταγραφές που έκανε μέσα στη σεζόν και ενίσχυσε την ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι αποδεδειγμένο ότι η EuroLeague απαιτεί μεγάλο ρόστερ και οι προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρονιάς μας βοήθησαν πάρα πολύ.

Έχουμε ταλέντο σαν ομάδα. Το ταβάνι μας είναι πραγματικά ψηλό. Έχετε δει ότι υπήρξαν παιχνίδια όπου δεν έπαιζε ένας παίκτης όπως ο Φουρνιέ, ας πούμε, και η ομάδα μπορούσε να σκοράρει 100 πόντους. Ή ο Βεζένκοβ να είναι εκτός και να συμβαίνει το ίδιο, ή και άλλοι σημαντικοί παίκτες να λείπουν. Και όμως, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει καλά και να κάνει μεγάλες νίκες. Υπάρχουν παίκτες που σε άλλες ομάδες θα είχαν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχουν στον Ολυμπιακό, και παρ’ όλα αυτά είναι εδώ και βοηθούν την ομάδα, ακόμη και με το να… καταπιέζουν λίγο το ταλέντο τους».

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 53 ευρώ

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 53 ευρώ

Κόσμος
Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Euroleague 15.04.26

Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σύνταξη
Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Μπάσκετ 13.04.26

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Σύνταξη
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Σύνταξη
Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 11:25

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

