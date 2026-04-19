Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε φιλοξενηθεί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι, όπως αναφέρει το ABC News.

Ο Λέινζ, 33 ετών, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι Ντέισταρ Πίτερσον, κατέθεσε την Τρίτη αγωγή σε ομοσπονδιακό επίπεδο ζητώντας αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του Τμήματος Σωφρονισμού και Αποκατάστασης της Καλιφόρνιας, καθώς και κατά του διευθυντή και των φρουρών της φυλακής στο Τεχατσάπι, όπου κρατούνταν.

Σύμφωνα με την αγωγή, μαχαιρώθηκε 16 φορές στην πλάτη, τον κορμό, το κεφάλι και το πρόσωπο σε μια «απρόκλητη, απειλητική για τη ζωή επίθεση» από τον κρατούμενο Σαντίνο Κάζιο , ο οποίος χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ο Λέινζ υπέστη πνευμονική κατάρρευση και χρειάστηκε να μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο, αναφέρεται στην αγωγή.

Ο Λέινζ εκτίει ποινή 10 ετών για τον πυροβολισμό στα πόδια της σταρ του χιπ-χοπ Megan Thee Stallion, μετά από μια δραματική και πολύκροτη δίκη που έλαβε χώρα το 2022 στο Λος Άντζελες.

Αξιωματούχοι της φυλακής αναφέρουν ότι δέχτηκε επίθεση στις 12 Μαΐου 2025 από τον Κάζιο, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για φόνο δευτέρου βαθμού και απόπειρα φόνου πρώτου βαθμού. Ο Κάζιο είχε καταδικαστεί και το 2008 για επίθεση από κρατούμενο με θανατηφόρο όπλο και το 2018 για κατασκευή θανατηφόρου όπλου.

Κατηγορεί τις φυλακές για αργή αντίδραση και λανθασμένη επιλογή κελιού

«Η απόφαση να στεγαστεί ο Κάζιο μαζί με τον Πίτερσον ήταν γνωστός ή θα έπρεπε να ήταν γνωστός κίνδυνος», αναφέρει η αγωγή. Ισχυρίζεται ότι η αντίδραση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν αργή και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μέτρα, όπως χειροβομβίδες κρότου-λάμψης ή καπνογόνα, για να σταματήσουν τον Κάσιο. Αναφέρει ότι το ίδρυμα στέγασε τους δύο άνδρες μαζί παρά το «υψηλού προφίλ καθεστώς διασημότητας» του ράπερ, το οποίο τον έκανε στόχο.

Δεν υπάρχει καταγραφή ότι ο Κάσιο κατηγορήθηκε επίσημα για την επίθεση. Ο Λέινζ μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή, την California Men’s Colony, στην κομητεία Σαν Λούις Ομπίσπο.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι οι εναγόμενοι κατάσχεσαν παράνομα τα βιβλία τραγουδιών του με αδημοσίευτους στίχους που έχουν μεγάλη μελλοντική εμπορική αξία και αρνήθηκαν να τα επιστρέψουν.

Ο Λέινζ καταδικάστηκε για τρία κακουργήματα τον Δεκέμβριο του 2022: επίθεση με ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, κατοχή γεμάτου, μη καταχωρημένου πυροβόλου όπλου σε όχημα και πυροβολισμό με βαριά αμέλεια.