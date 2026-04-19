Το Ιράν επιβεβαιώνει πως επιτέθηκε στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC δηλώνει ότι πραγματοποίησε επίθεση «εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς διαβόητους αντιιρανικούς παράγοντες».

Το αρμόδιο αρχηγείο του IRGC το οποίο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των δυτικών συνόρων του Ιράν με το Ιράκ και την Τουρκία, δήλωσε σε ανακοίνωση το Σάββατο ότι χρησιμοποίησε drones για να χτυπήσει «αυτονομιστές τρομοκράτες στην κοιλάδα Μπαλισάν», που βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης Ερμπίλ.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι «τρεις διαβόητοι ηγέτες τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή σκοτώθηκαν στην επίθεση και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν». Το IRGC ανέφερε ότι οι τρομοκράτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία ενός ανώτερου αξιωματικού της ιρανικής συνοριακής αστυνομίας το 2017.

Η δύναμη δήλωσε ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για τον εντοπισμό άλλων τρομοκρατών που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία».

Το Ιράν επεμβαίνει πλέον άμεσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Το Ιράν έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε δραστηριότητα χαρακτηρίζει ως «τρομοκρατική» στο Ιρακινό Κουρδιστάν, με το IRGC,τον ιρανικό στρατό και τις ιρακινές πολιτοφυλακές της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ και των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης να πραγματοποιούν περιστασιακές επιθέσεις εναντίον των κρησφύγετών τους στην περιοχή.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τις αρχές στο Κουρδιστάν, καθώς και αξιωματούχους στο Ιράκ, ότι η χώρα δεν θα ανεχθεί καμία δραστηριότητα σχετική με την τρομοκρατία στο γειτονικό της έδαφος. Ομάδες Κούρδων είναι ιρανικής καταγωγής εξόριστοι στο Ιράκ και θεωρούν εαυτούς ως ιρανική αντιπολίτευση.

Κουρδικές πολιτοφυλακές έχουν αναλάβει την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις εναντίον ιρανών συνοριοφυλάκων τα τελευταία χρόνια. Το Ιράν κατηγορεί τις κουρδικές πολιτοφυλακές πως δέχονται υλική υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με αναφορές και διαρροές σε μέσα ενημέρωσης πως εξοπλίζουν τους Κούρδους εναντίον του Ιράν, τους στοχοποίησαν, με αποτέλεσμα να δέχονται συνεχείς επιθέσεις από ιρακινές πολιτοφυλακές και από το IRGC.