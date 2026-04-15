Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα κυβερνητικά στελέχη.

Διασωληνώθηκε άμεσα

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε λίγο μετά τις 11:20 το πρωί και ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς.