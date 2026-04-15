Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15 Απριλίου 2026, 10:45

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Upd:15.04.2026, 11:25
Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα κυβερνητικά στελέχη.

Διασωληνώθηκε άμεσα

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε λίγο μετά τις 11:20 το πρωί και ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 53 ευρώ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν οι κτηνοτρόφοι – Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη
Ελλάδα 15.04.26

Λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού του νησιού, από το πρωί σήμερα, Τετάρτη, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα μικρασιατικά παράλια

Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Λέσβος 15.04.26

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Κυριάκος Δημάγγελος
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

