Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα κυβερνητικά στελέχη.
Διασωληνώθηκε άμεσα
Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.
Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε λίγο μετά τις 11:20 το πρωί και ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς.
- Ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει η κυβέρνηση
- Καύσιμα: Οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών – Έρχονται νέες αυξήσεις, καθυστερούν τα κυβερνητικά μέτρα
- Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
- «Κράξιμο» του Μπάρκλεϊ στους Μπακς: «Έχουν άθλιους τύπους στα αποδυτήρια» (vid)
- Βανδαλισμοί σε νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο
- Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον αγαπημένο της Φάνη το καλοκαίρι;
- Εικόνες σοκ από τους βανδαλισμούς σε σχολείο της Γλυφάδας
- Κυψέλη: Μεγάλη αναστάτωση από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο βαν
