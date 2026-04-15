Γονιδιακή θεραπεία σε ένεση χάρισε ακοή σε εκ γενετής κωφούς
Επιστήμες 15 Απριλίου 2026, 14:00

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, η γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής.

ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Μια μόνο ένεση μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή ανθρώπων που γεννήθηκαν χωρίς ακοή, έδειξε μελέτη που φέρνει ελπίδες για την αντιμετώπιση της συγγενούς κώφωσης.

Ερευνητές από του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία,, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και νοσοκομεία στην Κίνα, δοκίμασαν μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία σε δέκα ασθενείς 1 έως 24 ετών με σοβαρή απώλεια ακοής. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: και οι δέκα παρουσίασαν βελτίωση, ορισμένοι μάλιστα σε λίγες εβδομάδες, αναφέρει η ομάδα στο Nature Medicine.

Η θεραπεία στοχεύει σε μια συγκεκριμένη μορφή κώφωσης που σχετίζεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο OTOF, υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεΐνης ωτοφερλίνης, η οποία εμπλέκεται στη μετάδοση των σημάτων από το έσω αυτί στον εγκέφαλο.

Για να παρακάμψουν το πρόβλημα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν έναν γενετικά τροποποιημένο ιό ως όχημα για να μεταφέρουν ένα λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου απευθείας στο εσωτερικό αυτί. Η διαδικασία απαίτησε μία μόνο ένεση στη λεπτή μεμβράνη του κοχλία, ο οποίος αντιλαμβάνεται τους ήχους και παράγει ηλεκτρικά σήματα.

Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν γρήγορα. Οι περισσότεροι ασθενείς άρχισαν να αντιλαμβάνονται ήχους μέσα σε έναν μήνα, ενώ έξι μήνες μετά όλοι εμφάνισαν σαφή βελτίωση.

Κατά μέσο όρο, η ένταση ήχου που μπορούσαν να ανιχνεύσουν βελτιώθηκε σε πιο λειτουργικά επίπεδα ακοής -από τα 106 στα 52 decibel. H πρόοδος συνεχίστηκε και πέρα από το εξάμηνο, κάτι που σύμφωνα με τους ερευνητές μπορεί να σημαίνει ότι τα οφέλη της θεραπείας μπορεί να ενισχύονται με τον χρόνο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των παιδιών. Ένα επτάχρονο κορίτσι για παράδειγμα απέκτησε σχεδόν πλήρη ακοή και μπορούσε να επικοινωνεί με τη μητέρα του μόλις τέσσερις μήνες μετά τη θεραπεία. Ουσιαστική βελτίωση παρουσίασαν και οι ενήλικες, όμως η έγκαιρη παρέμβαση σε μικρότερη ηλικίες δείχνει να προσφέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η θεραπεία κρίθηκε ασφαλής. Οι παρενέργειες χαρακτηρίζονται ήπιες, με πιο συχνή μια παροδική μείωση μιας κατηγορίας λευκών αιμοσφαιρίων, χωρίς σοβαρές επιπλοκές κατά την περίοδο παρακολούθησης. . Η πιθανότητα όψιμων επιπλοκών δεν μπορεί για την ώρα να αποκλειστεί.

Οι επιστήμονες τονίζουν πάντως ότι το συγκεκριμένο γονίδιο είναι μόνο η αρχή. Μελέτες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση συχνότερων μορφών γενετικής κώφωσης, οι οποίες είναι πιο σύνθετες αλλά παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειραματικό στάδιο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα συνδυασμού γονιδιακών θεραπειών με άλλες τεχνολογίες αποκατάστασης της ακοής.

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, η γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής, προσφέροντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα ουσιαστικής αποκατάστασης – και όχι απλώς υποβοήθησης – της ανθρώπινης ακοής. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»
Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Κρήτη: Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο
Το Ι.Χ. κινούνταν στον ΒΟΑΚ και ο οδηγός, που επέβαινε στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του - «Αν ο όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί»

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται
Πώς κατέληξε αναίσθητη η 19χρονη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά - Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, στην Πάτρα η σορός για νεκροψία

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

