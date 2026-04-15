Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά

Ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, μίλησε για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, λέγοντας πως «είναι επιλογή του πρωθυπουργού ο σχηματισμός της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι με την απάντηση που θα δώσει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα κοιτάξει το θέμα του, αν ο κ. Λαζαρίδης εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που κατέλαβε μια θέση στο Δημόσιο, είχε τα τυπικά προσόντα για να την καταλάβει, οπότε με αυτό το θέμα θα κλείσει αυτή η συζήτηση», όπως ανέφερε.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Κατσανιώτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο καθένας μας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του, από τον δημόσιο λόγο του, από τη δημόσια συμπεριφορά του και από την πολιτική την οποία εφαρμόζει».

Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση που επικρατεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής Αχαΐας του κυβερνώντος κόμματος τόνισε πως «δεν είναι η ευχάριστη η συζήτηση» και προσέθεσε πως «ειδικά το συγκεκριμένο υπουργείο έχει μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που αφορούν κυρίως την κτηνοτροφία, που έχει πληγεί έντονα», ενώ «υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο», όπως είπε, «άρα, γι’ αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε».

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε 11 ανθρώπους που είχαν εμπλακεί σε κάποιες συνομιλίες, οι ίδιοι ζήτησαν να αρθούν οι ασυλίες τους, άρα έχουμε ανεβάσει αρκετά τον πήχη στο κομμάτι του να μην αφήνουμε να υπάρχουν σκιές ή υπόνοιες για το κομμάτι που αφορά τους συναδέλφους βουλευτές, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Έγιναν πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ, αλλά έχουμε και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που έχουν απορίες», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «είτε δεν πήραν τα χρήματα που νόμιζαν είτε άργησαν να τα πάρουν είτε έχουν μπει σε έλεγχο χωρίς να ξέρουν τον λόγο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε να έχουν απαντήσεις για τα καθημερινά τους προβλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θα πρέπει να δούμε τα ασυμβίβαστα στο σύνολό τους»

Παράλληλα, κληθείς να σχολιάσει την πρόταση Μητσοτάκη για εφαρμογή του ασυμβίβαστου ανάμεσα στον βουλευτή και τον υπουργό, ο Ανδρέας Κατσανιώτης επισήμανε πως, με αφορμή αυτή την πρόταση, «θα πρέπει να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα που δημιουργούν προβλήματα».

«Από τη μία λέει ο νομοθέτης ότι ο διοικητής ενός νοσοκομείου, λόγω του ότι ασκεί εξουσία έχει ασυμβίβαστο και δεν μπορεί, αν δεν παραιτηθεί 18 μήνες πριν, να κατέβει στις εκλογές. Το ίδιο συμβαίνει και για τον γενικό γραμματέα του συγκεκριμένου υπουργείου, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τον υφυπουργό ή υπουργό αν δεν γίνει βουλευτής. Και ρωτώ: ποιος ασκεί μεγαλύτερη εξουσία ή ποιος έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στα κέντρα λήψεων αποφάσεων, ο υπουργός ή ο υφυπουργός; Θα πρέπει να δούμε τα ασυμβίβαστα στο σύνολό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο κ. Κατσανιώτης τάχθηκε υπέρ της σύγκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καθώς, όπως σημείωσε, «είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, υπάρχουν θέματα μπροστά μας και δεν νομίζω ότι φοβάται κανείς τη συζήτηση και τη δημοκρατία».

«Όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι κριτικοί, θα πρέπει να το δούμε»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, απαντώντας σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι σέβεται και τιμά τον πρώην πρωθυπουργό, «είναι ένας άνθρωπος με εμπειρία, γνώση των πραγμάτων και συγκεκριμένη άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έχω πει και θα λέω και για μένα είναι καθαρό είναι ότι θα παραμείνω στη μεγάλη παράταξη, θεωρώντας ότι αυτή μπορεί να δώσει τη λύση για τη χώρα», προσέθεσε.

«Δεν μπορώ να κρίνω πρώην πρωθυπουργούς, αυτό όμως που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Όταν έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς να είναι λίγο κριτικοί απέναντί μας είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε», τόνισε χαρακτηριστικά για την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, σημείωσε πως η λογοδοσία είναι το παν, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «λογοδοσία μπορούμε να έχουμε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους μέσω των εκλογών».