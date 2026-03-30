science
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιστήμες 30 Μαρτίου 2026, 15:38

Πώς ένας αρχαίος λαός σφυρηλάτησε ένα πεσμένο αστέρι σε όπλο

Όπλο ηλικίας 2.000 ετών από τη νοτιοδυτική Κίνα αποκαλύπτεται ότι κατασκευάστηκε από σίδερο μετεωρίτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Πριν από περίπου 3.000 χρόνια, η νοτιοδυτική Κίνα ζούσε ακόμα στην Εποχή του Χαλκού. Πώς εξηγείται τότε η ανακάλυψη ενός αρχαίου όπλου από σίδηρο;

Το αίνιγμα του μεταλλικού αντικειμένου από τον αρχαιολογικό χώρο του Σανξίνγκντουϊ βρήκε τη λύση του: ο σίδηρος έπεσε στη Γη από τον ουρανό ως μετεωρίτης, επιβεβαιώνει νέα μελέτη.

Η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία για τον αρχαίο πολιτισμό του Σανξίνγκντουϊ και τη χρήση του σιδήρου πριν αρχίσει σε μεγάλη κλίμακα η εξόρυξη του μετάλλου.

«Ως το αρχαιότερο τεχνούργημα μετεωριτικού σιδήτου της Εποχής του Χαλκού στη Νοτιοδυτική Κίνα, συμπληρώνει ένα κρίσιμο κενό στο μεταλλουργικό αρχείο της περιοχής και προσφέρει νέα στοιχεία για την πρώιμη χρήση του σιδήρου τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο» αναφέρει η ομάδα του Χαϊτσάο Λι του Πανεπιστημίου του Σετσουάν.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Archaeological Research in Asia.

To σιδερένιο αντικείμενο βρέθηκε σπασμένο σε θραύσματα (H. Li et al. 2026)

Ο αρχαιολογικός χώρος του Σανξίνγκντουϊ χρονολογείται την περίοδο από το 2800 έως το 600 π.Χ. και έφτασε στην ακμή του στη διάρκεια της δυναστείας Σανγκ, μεταξύ του 16ου και 11ου αιώνα π.Χ.

Ο πολιτισμός των Σανξίνγκντουϊ έδινε έμφαση στην τελετουργία. Πολλά ευρήματα προέρχονται από οκτώ «θυσιαστικούς λάκκους» λίγο έξω από την αρχαία πόλη, από τους οποίους έχουν ανασυρθεί γύρω στα 17.000 αντικείμενα, όπως μπρούτζινες μάσκες, ειδώλια και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο και νεφρίτη.

Η χρησιμότητα των λάκκων παραμένει ασαφής, ωστόσο η παρουσία στάχτης και ιχνών καύσης μαρτυρά ότι ίσως ήταν τόποι προσφορών προς τους θεούς.

Στο Σανξίνγκντουϊ έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων περίτεχνες μπρούτζινες μάσκες (Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

«Μεταξύ των άφθονων τεχνουργημάτων που ανακτήθηκαν από το Σανξίνγκντουϊ, ένα ασυνήθιστο αντικείμενο από σίδηρο (K7QW-TIE-1) ανακτήθηκε από τον λάκκο Νο. 7» γράφουν οι ερευνητές.

Το αντικείμενο, με μήκος 30 εκατοστά και πλάτος μέχρι 8 εκατοστά, «βρέθηκε σε κατακόρυφη θέση, ενσωματωμένο στη βάση του ανατολικού τοίχου. Είναι μακρόστενο και έχει τη μορφή εργαλείου σαν τσεκούρι ή όπλου».

Η τεχνική της φθοροσκόπησης ακτίνων Χ έδειξε τελικά ότι το αντικείμενο αποτελείται κατά 90% από σίδηρο κατά βάρος και 7,41% από νικέλιο, με το υπόλοιπο να αντιστοιχεί σε ίχνη άλλων μετάλλων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαιώνουν ότι το υλικό είχε εξωγήινη προέλευση.

Η σύνθεση ενός τέτοιου κράματος θα ήταν εξάλλου δύσκολο να επιτευχθεί με τις μεταλλουργικές ικανότητες της εποχής, επισημαίνουν οι ερευνητές.

YouTube thumbnail

Η νότια Κίνα βρισκόταν στην Εποχή του Χαλκού, ή καλύτερα την εποχή του μπρούτζου, ο οποίος είναι ένα κράμα χαλκού και κασίτερου. Πέρασε πολύς καιρός, περίπου έως το 800 π.Χ., πριν μάθουν οι αρχαίοι Κινέζοι να κατεργάζονται το μετάλλευμα σιδήρου και να λιώνουν το μέταλλο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ορισμένοι μετεωρίτες, όμως, αποτελούνται σχεδόν από καθαρό σίδηρο και νικέλιο, μια έτοιμη πρώτη ύλη που θα μπορούσαν να κατεργαστούν ακόμα και οι μεταλλουργοί του μπρούτζου.

Το εύρημα στο Σανξίνγκντουϊ είναι εντυπωσιακό, όχι όμως και μοναδικό.

Σίδηρο από μετεωρίτες είναι γνωστό για παράδειγμα ότι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Το διασημότερο παράδειγμα είναι ένα περίτεχνο σιδερένιο εγχειρίδιο που βρέθηκε στον τάφο του Τουταγχαμών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

inWellness
inTown
Stream science
Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» - Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο