«Ούτε οι Χίτλερ και Μουσολίνι δεν επιτέθηκαν στον Πάπα τόσο ανοιχτά όσο ο Τραμπ»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία χαρακτήριζε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ «αδύναμο», άφησε τους παρουσιαστές των βραδινών εκπομπών Στίβεν Κόλμπερτ και Τζίμι Κίμελ άναυδους.

Και οι δύο ασκούν τακτικά κριτική στον Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους για μια σειρά από πολιτικές επιλογές, όπως ο απρόκλητος πόλεμος στο Ιράν, αλλά η φραστική επίθεση του προέδρου εναντίον του Πάπα τους άφησε κυριολεκτικά έκπληκτους.

«Σύμφωνα με έναν Ιταλό ιστορικό που καταπιάνεται με τη θρησκεία, ούτε καν οι Χίτλερ και Μουσολίνι επιτέθηκαν στον Πάπα τόσο άμεσα και δημόσια [όσο ο Τραμπ]», είπε ο Κόλμπερτ στους θεατές του πριν προσθέσει με χιούμορ: «Δεν είναι και πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος: ‘Πρέπει πραγματικά να είσαι πιο διακριτικός και σεβαστικός. Ξέρεις, όπως ο Χίτλερ’».

Παραλήρημα Τραμπ

Ο Πάπας Λέων έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και στην αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, κάτι που προκάλεσε την οργή του Τραμπ.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social: «Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική… Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί εντάξει το γεγονός ότι το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της, συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών στη χώρα μας. Και δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, δηλαδή να καταγράφω ιστορικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και να δημιουργώ την καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία».

Η ανάρτηση έγινε αντικείμενο σχολιασμού και στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, με τον παρουσιαστή να ρωτά: «Τι σχέση έχει ο Πάπας με το έγκλημα; Δεν είναι ο Μπάτμαν, είναι ο Πάπας. Αυτό συμβαίνει όταν πουλάς Βίβλους αντί να τις διαβάζεις… Έχουμε μια διαμάχη μεταξύ του Προέδρου και του Πάπα. Ο πραγματικός κόσμος έχει μετατραπεί σε ένα επεισόδιο του South Park».

Γιατρός;

Ο Τραμπ πυροδότησε και πάλι αντιδράσεις μόλις λίγες ημέρες μετά την επίθεσή που εξαπέλυσε προς το πρόσωπο του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, όταν δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζε τον ίδιο ως Ιησού Χριστού.

Μετά την σφοδρή κριτική που δέχτηκε, αφαίρεσε την ανάρτηση από τον λογαριασμό του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι νόμιζε ότι απεικονιζόταν ως γιατρός.

«Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πιστέψουμε ότι νόμιζε ότι ήταν γιατρός», σχολίασε ο Κόλμπερτ, χαρακτηρίζοντας την δικαιολογία του προέδρου «αρκετά αδύναμη».

«Αν βρισκόμουν στο νοσοκομείο και έμπαινε αυτός ο άνθρωπος, θα πίστευα ότι πέθανα», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety