«Ούτε οι Χίτλερ και Μουσολίνι δεν επιτέθηκαν στον Πάπα τόσο ανοιχτά όσο ο Τραμπ»
Fizz 14 Απριλίου 2026, 19:40

Οι παρουσιαστές των βραδινών εκπομπών των ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστη την επίθεση που εξαπέλυσε ο Τραμπ ενάντια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ'.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία χαρακτήριζε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ «αδύναμο», άφησε τους παρουσιαστές των βραδινών εκπομπών Στίβεν Κόλμπερτ και Τζίμι Κίμελ άναυδους.

Και οι δύο ασκούν τακτικά κριτική στον Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους για μια σειρά από πολιτικές επιλογές, όπως ο απρόκλητος πόλεμος στο Ιράν, αλλά η φραστική επίθεση του προέδρου εναντίον του Πάπα τους άφησε κυριολεκτικά έκπληκτους.

«Σύμφωνα με έναν Ιταλό ιστορικό που καταπιάνεται με τη θρησκεία, ούτε καν οι Χίτλερ και Μουσολίνι επιτέθηκαν στον Πάπα τόσο άμεσα και δημόσια [όσο ο Τραμπ]», είπε ο Κόλμπερτ στους θεατές του πριν προσθέσει με χιούμορ: «Δεν είναι και πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος: ‘Πρέπει πραγματικά να είσαι πιο διακριτικός και σεβαστικός. Ξέρεις, όπως ο Χίτλερ’».

Παραλήρημα Τραμπ

Ο Πάπας Λέων έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και στην αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, κάτι που προκάλεσε την οργή του Τραμπ.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social: «Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική… Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί εντάξει το γεγονός ότι το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της, συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών στη χώρα μας. Και δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, δηλαδή να καταγράφω ιστορικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και να δημιουργώ την καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία».

Η ανάρτηση έγινε αντικείμενο σχολιασμού και στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, με τον παρουσιαστή να ρωτά: «Τι σχέση έχει ο Πάπας με το έγκλημα; Δεν είναι ο Μπάτμαν, είναι ο Πάπας. Αυτό συμβαίνει όταν πουλάς Βίβλους αντί να τις διαβάζεις… Έχουμε μια διαμάχη μεταξύ του Προέδρου και του Πάπα. Ο πραγματικός κόσμος έχει μετατραπεί σε ένα επεισόδιο του South Park».

Γιατρός;

Ο Τραμπ πυροδότησε και πάλι αντιδράσεις μόλις λίγες ημέρες μετά την επίθεσή που εξαπέλυσε προς το πρόσωπο του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, όταν δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζε τον ίδιο ως Ιησού Χριστού.

Μετά την σφοδρή κριτική που δέχτηκε, αφαίρεσε την ανάρτηση από τον λογαριασμό του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι νόμιζε ότι απεικονιζόταν ως γιατρός.

«Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πιστέψουμε ότι νόμιζε ότι ήταν γιατρός», σχολίασε ο Κόλμπερτ, χαρακτηρίζοντας την δικαιολογία του προέδρου «αρκετά αδύναμη».

«Αν βρισκόμουν στο νοσοκομείο και έμπαινε αυτός ο άνθρωπος, θα πίστευα ότι πέθανα», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Πώς οι boomers αλλάζουν την τρίτη ηλικία

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Σύνταξη
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Σύνταξη
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Σύνταξη
Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

