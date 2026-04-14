science
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
science

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έξυπνα γυαλιά: Οι συσκευές της Meta σε μετατρέπουν σε «ηλίθιο με κάμερα στο πρόσωπο»
Τεχνολογία 14 Απριλίου 2026, 00:46

Η Even Realities, με έδρα το Σενζέν, αντιτάσσεται στην Meta και προβάλλεται ως μια premium εναλλακτική λύση για έξυπνα γυαλιά που δεν συλλέγει δεδομένα χρηστών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Spotlight

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta σας μετατρέπουν σε «ηλίθιο με κάμερα στο πρόσωπό σας», δηλώνει μια ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική ανταγωνιστική εταιρεία που προωθεί μια εναλλακτική λύση με ελάχιστη συλλογή δεδομένων.

Η Even Realities, με έδρα τη Σενζέν, πιστεύει ότι η αναδυόμενη αγορά των «έξυπνων γυαλιών» πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής, όπου οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν μεταξύ γυαλιών που συλλέγουν δεδομένα για τεχνολογικές πλατφόρμες και απλούστερων, «πιο σεβαστών» εναλλακτικών λύσεων.

Η «παρέμβαση» της Even Realities έρχεται μετά από κατάθεση αγωγής τον Μάρτιο, στην οποία υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η Meta έστειλε ευαίσθητο υλικό που συγκεντρώθηκε από τα έξυπνα γυαλιά της, συμπεριλαμβανομένων πελατών που κάνουν σεξ και χρησιμοποιούν την τουαλέτα, σε μια εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων στο Ναϊρόμπι.

«Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να συρρέουν στο κανάλι μας… λέγοντας “εντάξει… προτιμούμε να μην είμαστε ηλίθιοι με μια κάμερα στο πρόσωπό μας”», δήλωσε ο Γουίλ Γουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Τα έξυπνα γυαλιά G2 της εταιρείας, αξίας 600 δολαρίων, δεν διαθέτουν κάμερες και συλλέγουν μόνο τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία των εφαρμογών, δήλωσε ο Γουάνγκ, ένας βετεράνος της Σίλικον Βάλεϊ που εργάστηκε στο Apple Watch. Για παράδειγμα, το λογισμικό μετάφρασής τους διαγράφει αμέσως τα ηχητικά δεδομένα.

Τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta κοστίζουν 300-500 δολάρια. Έχουν γίνει δημοφιλή, ιδίως, στους vloggers και στους φαρσέρ του YouTube χάρη στην διακριτική τους ικανότητα να καταγράφουν το περιβάλλον τους, καθιστώντας τα ένα φωτεινό σημείο για τον διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ζάκερμπεργκ εν μέσω ευρύτερων αγώνων με το όραμά του για ένα metaverse γεμάτο avatar.

Ο Γουάνγκ ισχυρίστηκε ότι η Meta πέτυχε τις χαμηλές τιμές «επιδοτώντας» τα προϊόντα προκειμένου να συλλέξει περισσότερα δεδομένα χρηστών.

«Χάνουν χρήματα πουλώντας το προϊόν. Οπότε ο μόνος τρόπος για να έχει νόημα για αυτούς είναι [αν] μπορούν πραγματικά να ωφελήσουν το μοντέλο τους [με] δεδομένα», τόνισε ο Γουάνγκ.

Ο Γουάνγκ ανέφερε επίσης ότι η επιτυχία της Meta ωθεί την αγορά προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων. «Και πριν το καταλάβουμε… θα είναι πολύ αργά, θα έχει γίνει ο κανόνας», είπε.

«Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις κινήσεις ενός επίδοξου κινεζικού ανταγωνιστή όταν τις βλέπουμε», ήταν η αντίδραση της Meta όταν δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις του επικεφαλής της Even Realities.

Σε απάντηση στην αγωγή, η Meta δήλωσε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν στις συσκευές, εκτός αν οι χρήστες επιλέξουν να τα μοιραστούν. Η Meta λαμβάνει μέτρα για να φιλτράρει τα δεδομένα και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες ταυτοποίησης δεν εξετάζονται.

Ο κλάδος των έξυπνων γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης είναι μικρός, αλλά αναπτύσσεται ραγδαία. Οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 322% το 2025, φτάνοντας τα 8,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων Omdia. Η Meta κατείχε περισσότερο από το 85% της αγοράς.

Ακόμη και η Even Realities στοχεύει σε πωλήσεις «εκατοντάδων χιλιάδων» των κομψών μαύρων συσκευών της φέτος. Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι η εταιρεία ελπίζει να κερδίσει το 20-30% της παγκόσμιας premium αγοράς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Για να το επιτύχει αυτό, όπως ανέφερε ο Γουάνγκ, η εταιρεία θα πρέπει να ξεπεράσει διάφορα τεχνικά εμπόδια, όπως η βελτίωση της ποιότητας της εικόνας που προβάλλεται μέσα στα γυαλιά, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των μικρο-LED της και η ενσωμάτωση μελλοντικών τσιπ ειδικά σχεδιασμένων για έξυπνα headset.

Οι κύριες αγορές της είναι οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή, η Ιαπωνία και η Ευρώπη. Προς το παρόν, δεν πωλεί τα προϊόντα της στην Κίνα.

Μεταξύ των χρηματοδοτών της συγκαταλέγονται η εταιρεία διαδικτύου Tencent με έδρα το Σενζέν, η HongShan και ο όμιλος βιομηχανικού αυτοματισμού Inovance.

Ο Κιράν Τζου, ανώτερος αναλυτής της Omdia, δήλωσε ότι η Even Realities διακρίνεται για την εστίασή της στις δυτικές αγορές και τις υψηλότερες τιμές. Σήμερα κατέχει το 6,9% του premium τμήματος της αγοράς, πρόσθεσε.

«Οι πρόσφατες προκλήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών που αφορούν τα έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης της Meta πιθανότατα θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, αλλά αρχίζουν να εισάγουν ευρύτερες αβεβαιότητες στην αγορά», κατέληξε ο Τζου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

World
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Μάχη Τράτσα
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies