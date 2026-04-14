Έξυπνα γυαλιά: Οι συσκευές της Meta σε μετατρέπουν σε «ηλίθιο με κάμερα στο πρόσωπο»

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta σας μετατρέπουν σε «ηλίθιο με κάμερα στο πρόσωπό σας», δηλώνει μια ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική ανταγωνιστική εταιρεία που προωθεί μια εναλλακτική λύση με ελάχιστη συλλογή δεδομένων.

Η Even Realities, με έδρα τη Σενζέν, πιστεύει ότι η αναδυόμενη αγορά των «έξυπνων γυαλιών» πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής, όπου οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν μεταξύ γυαλιών που συλλέγουν δεδομένα για τεχνολογικές πλατφόρμες και απλούστερων, «πιο σεβαστών» εναλλακτικών λύσεων.

Η «παρέμβαση» της Even Realities έρχεται μετά από κατάθεση αγωγής τον Μάρτιο, στην οποία υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η Meta έστειλε ευαίσθητο υλικό που συγκεντρώθηκε από τα έξυπνα γυαλιά της, συμπεριλαμβανομένων πελατών που κάνουν σεξ και χρησιμοποιούν την τουαλέτα, σε μια εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων στο Ναϊρόμπι.

«Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να συρρέουν στο κανάλι μας… λέγοντας “εντάξει… προτιμούμε να μην είμαστε ηλίθιοι με μια κάμερα στο πρόσωπό μας”», δήλωσε ο Γουίλ Γουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Τα έξυπνα γυαλιά G2 της εταιρείας, αξίας 600 δολαρίων, δεν διαθέτουν κάμερες και συλλέγουν μόνο τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία των εφαρμογών, δήλωσε ο Γουάνγκ, ένας βετεράνος της Σίλικον Βάλεϊ που εργάστηκε στο Apple Watch. Για παράδειγμα, το λογισμικό μετάφρασής τους διαγράφει αμέσως τα ηχητικά δεδομένα.

Τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta κοστίζουν 300-500 δολάρια. Έχουν γίνει δημοφιλή, ιδίως, στους vloggers και στους φαρσέρ του YouTube χάρη στην διακριτική τους ικανότητα να καταγράφουν το περιβάλλον τους, καθιστώντας τα ένα φωτεινό σημείο για τον διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ζάκερμπεργκ εν μέσω ευρύτερων αγώνων με το όραμά του για ένα metaverse γεμάτο avatar.

Ο Γουάνγκ ισχυρίστηκε ότι η Meta πέτυχε τις χαμηλές τιμές «επιδοτώντας» τα προϊόντα προκειμένου να συλλέξει περισσότερα δεδομένα χρηστών.

«Χάνουν χρήματα πουλώντας το προϊόν. Οπότε ο μόνος τρόπος για να έχει νόημα για αυτούς είναι [αν] μπορούν πραγματικά να ωφελήσουν το μοντέλο τους [με] δεδομένα», τόνισε ο Γουάνγκ.

Ο Γουάνγκ ανέφερε επίσης ότι η επιτυχία της Meta ωθεί την αγορά προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων. «Και πριν το καταλάβουμε… θα είναι πολύ αργά, θα έχει γίνει ο κανόνας», είπε.

«Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις κινήσεις ενός επίδοξου κινεζικού ανταγωνιστή όταν τις βλέπουμε», ήταν η αντίδραση της Meta όταν δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις του επικεφαλής της Even Realities.

Σε απάντηση στην αγωγή, η Meta δήλωσε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν στις συσκευές, εκτός αν οι χρήστες επιλέξουν να τα μοιραστούν. Η Meta λαμβάνει μέτρα για να φιλτράρει τα δεδομένα και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες ταυτοποίησης δεν εξετάζονται.

Ο κλάδος των έξυπνων γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης είναι μικρός, αλλά αναπτύσσεται ραγδαία. Οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 322% το 2025, φτάνοντας τα 8,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων Omdia. Η Meta κατείχε περισσότερο από το 85% της αγοράς.

Ακόμη και η Even Realities στοχεύει σε πωλήσεις «εκατοντάδων χιλιάδων» των κομψών μαύρων συσκευών της φέτος. Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι η εταιρεία ελπίζει να κερδίσει το 20-30% της παγκόσμιας premium αγοράς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Για να το επιτύχει αυτό, όπως ανέφερε ο Γουάνγκ, η εταιρεία θα πρέπει να ξεπεράσει διάφορα τεχνικά εμπόδια, όπως η βελτίωση της ποιότητας της εικόνας που προβάλλεται μέσα στα γυαλιά, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των μικρο-LED της και η ενσωμάτωση μελλοντικών τσιπ ειδικά σχεδιασμένων για έξυπνα headset.

Οι κύριες αγορές της είναι οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή, η Ιαπωνία και η Ευρώπη. Προς το παρόν, δεν πωλεί τα προϊόντα της στην Κίνα.

Μεταξύ των χρηματοδοτών της συγκαταλέγονται η εταιρεία διαδικτύου Tencent με έδρα το Σενζέν, η HongShan και ο όμιλος βιομηχανικού αυτοματισμού Inovance.

Ο Κιράν Τζου, ανώτερος αναλυτής της Omdia, δήλωσε ότι η Even Realities διακρίνεται για την εστίασή της στις δυτικές αγορές και τις υψηλότερες τιμές. Σήμερα κατέχει το 6,9% του premium τμήματος της αγοράς, πρόσθεσε.

«Οι πρόσφατες προκλήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών που αφορούν τα έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης της Meta πιθανότατα θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, αλλά αρχίζουν να εισάγουν ευρύτερες αβεβαιότητες στην αγορά», κατέληξε ο Τζου.