Ενορχηστρωμένο μπαράζ μηνυμάτων στηρίζει τον Όρμπαν στο Telegram – Οι υποψίες στη Ρωσία

Την ώρα που οι Ούγγροι προσέρχονται στις κάλπες, επιχειρήσεις πληροφοριών στο Telegram επιχειρούν να σκορπίσουν φόβο για τι πρόκειται να συμβεί αν ο Βίκτορ Όρμπαν χάσει την πρωθυπουργία έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, δείχνει έρευνα της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Vox Harbor.

Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων προέρχεται από λογαριασμούς που λειτουργούν ή συνδέονται με τη Ρωσία, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο την έρευνα.

Δυτικές κυβερνήσεις είχαν προηγουμένως κατηγορήσει τη Μόσχα για εκστρατείες επηρεασμού της κοινής γνώμης προς όφελος του Όρμπαν, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνείται.

Οι ερευνητές κατέγραψαν πολλές περιπτώσεις μηνυμάτων που περιείχαν πανομοιότυπες εκφράσεις και εμφανίστηκαν σε πολλά κανάλια του Telegram μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μοτίβο που υποδεικνύει ενορχηστρωμένη επιχείρηση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν, εθνικιστής που έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τις Βρυξέλλες και διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, ενδέχεται να χάσει τις εκλογές από τον φιλοευρωπαίο ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγκιαρ.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Όρμπαν και το κόμματου Fidesz για εκστρατεία παραπληροφόρησης σε συμβατικά μέσα και social media, βασισμένη σε περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, για να δημιουργήσει φόβο για το μέλλον της χώρας σε περίπτωση νίκης του Μάγκιαρ.

Από την άλλη, ο Όρμπαν και οι υποστηρικτές του λένε ότι απλώς παρουσιάζουν τα γεγονότα στους ψηφοφόρους και κατηγορούν την αντιπολίτευση για επιχείρηση προπαγάνδας που στηρίζουν οι Βρυξέλλες.

Η έρευνα της Vox Harbor εξέτασε μόνο το Telegram, το οποίο είναι λιγότερο δημοφιλές στην Ουγγαρία από πλατφόρμες σαν το Facebook και το TikTok.

Ωστόσο οι ερευνητές ανέφεραν ότι το Telegram λειτουργεί ως «επωαστήριο» μηνυμάτων υπέρ του Όρμπαν που στη συνέχεια διοχετεύονται σε άλλα μέσα. Το Reuters εντόπισε εκατοντάδες αναρτήσεις στο Facebook και το X που είχαν ίδιους τίτλους και ίδιο περιεχόμενο με προηγούμενες αναρτήσεις στο Telegram.

«Τα αφηγήματα είναι απολύτως ίδια. Επίσης, ανιχνεύσαμε συντονισμένες κινήσεις τόσο στο TikTok όσο και το Facebook. Εντοπίσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μετάφραση ρωσικού περιεχομένου» δήλωσε ο Πέτερ Κρέκο, διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Political Capital, όταν ενημερώθηκε από το Reuters για τα ευρήματα της Vox Harbor.

Η εταιρεία ανέλυσε περισσότερα από 628.000 μηνύματα που αναρτήθηκαν από 30.000 ομάδες από τις αρχές του έτους έως την 1η Απριλίου.

Πολλές αναρτήσεις επαναλαμβάνουν τις προειδοποιήσεις του Όρμπαν ότι η ΕΕ θέλει να αποδυναμώσει την κυριαρχία της Ουγγαρίας, ότι ξένες δυνάμεις θέλουν να παρασύρουν τη χώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι το Κίεβο συνωμοτεί κατά του Όρμπαν.

Ένα συχνό αφήγημα, έδειξε η έρευνα, είναι ότι οι αντίπαλοι του Όρμπαν μπορεί να καταφύγουν στην εκλογική απάτη για να του στερήσουν τη νίκη.

Έξι από τους λογαριασμούς στο Telegram που μεταδίδουν τα περισσότερα μηνύματα σχετικά με τις εκλογές συνδέονται με τη Ρωσία, ανάμεσά ρους το Ukraina.ru, ιστότοπος του ρωσικού ομίλου Rossiya Segodnya.

Και ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια που αναρτούν μηνύματα μεταφρασμένα από τα ρωσικά είναι το Oroszok Az Igazság Oldalán, που σημαίνει «Ρώσοι στην πλευρά της αλήθειας».

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του καναλιού προέρχεται από το ουγγρικό σκέλος του Rybar, ενός blogger που συνδέεται στενά με τον ρωσικό στρατό.