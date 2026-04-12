12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ενορχηστρωμένο μπαράζ μηνυμάτων στηρίζει τον Όρμπαν στο Telegram – Οι υποψίες στη Ρωσία
Τεχνολογία 12 Απριλίου 2026, 16:50

Ενορχηστρωμένο μπαράζ μηνυμάτων στηρίζει τον Όρμπαν στο Telegram – Οι υποψίες στη Ρωσία

Αναρτήσεις που δείχνουν να έχουν μεταφραστεί από τα ρωσικά προειδοποιούν τους Ούγγρους για το μέλλον της χώρας αν χάσει τις εκλογές ο Όρμπαν.

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Spotlight

Την ώρα που οι Ούγγροι προσέρχονται στις κάλπες, επιχειρήσεις πληροφοριών στο Telegram επιχειρούν να σκορπίσουν φόβο για τι πρόκειται να συμβεί αν ο Βίκτορ Όρμπαν χάσει την πρωθυπουργία έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, δείχνει έρευνα της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Vox Harbor.

Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων προέρχεται από λογαριασμούς που λειτουργούν ή συνδέονται με τη Ρωσία, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο την έρευνα.

Δυτικές κυβερνήσεις είχαν προηγουμένως κατηγορήσει τη Μόσχα για εκστρατείες επηρεασμού της κοινής γνώμης προς όφελος του Όρμπαν, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνείται.

Οι ερευνητές κατέγραψαν πολλές περιπτώσεις μηνυμάτων που περιείχαν πανομοιότυπες εκφράσεις και εμφανίστηκαν σε πολλά κανάλια του Telegram μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μοτίβο που υποδεικνύει ενορχηστρωμένη επιχείρηση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν, εθνικιστής που έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τις Βρυξέλλες και διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, ενδέχεται να χάσει τις εκλογές από τον φιλοευρωπαίο ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγκιαρ.

Ένα συχνό αφήγημα, έδειξε η έρευνα, είναι ότι οι αντίπαλοι του Όρμπαν μπορεί να καταφύγουν στην εκλογική απάτη για να του στερήσουν τη νίκη

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Όρμπαν και το κόμματου Fidesz για εκστρατεία παραπληροφόρησης σε συμβατικά μέσα και social media, βασισμένη σε περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, για να δημιουργήσει φόβο για το μέλλον της χώρας σε περίπτωση νίκης του Μάγκιαρ.

Από την άλλη, ο Όρμπαν και οι υποστηρικτές του λένε ότι απλώς παρουσιάζουν τα γεγονότα στους ψηφοφόρους και κατηγορούν την αντιπολίτευση για επιχείρηση προπαγάνδας που στηρίζουν οι Βρυξέλλες.

Η έρευνα της Vox Harbor εξέτασε μόνο το Telegram, το οποίο είναι λιγότερο δημοφιλές στην Ουγγαρία από πλατφόρμες σαν το Facebook και το TikTok.

Ωστόσο οι ερευνητές ανέφεραν ότι το Telegram λειτουργεί ως «επωαστήριο» μηνυμάτων υπέρ του Όρμπαν που στη συνέχεια διοχετεύονται σε άλλα μέσα. Το Reuters εντόπισε εκατοντάδες αναρτήσεις στο Facebook και το X που είχαν ίδιους τίτλους και ίδιο περιεχόμενο με προηγούμενες αναρτήσεις στο Telegram.

«Τα αφηγήματα είναι απολύτως ίδια. Επίσης, ανιχνεύσαμε συντονισμένες κινήσεις τόσο στο TikTok όσο και το Facebook. Εντοπίσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μετάφραση ρωσικού περιεχομένου» δήλωσε ο Πέτερ Κρέκο, διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Political Capital, όταν ενημερώθηκε από το Reuters για τα ευρήματα της Vox Harbor.

Η εταιρεία ανέλυσε περισσότερα από 628.000 μηνύματα που αναρτήθηκαν από 30.000 ομάδες από τις αρχές του έτους έως την 1η Απριλίου.

Πολλές αναρτήσεις επαναλαμβάνουν τις προειδοποιήσεις του Όρμπαν ότι η ΕΕ θέλει να αποδυναμώσει την κυριαρχία της Ουγγαρίας, ότι ξένες δυνάμεις θέλουν να παρασύρουν τη χώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι το Κίεβο συνωμοτεί κατά του Όρμπαν.

Ένα συχνό αφήγημα, έδειξε η έρευνα, είναι ότι οι αντίπαλοι του Όρμπαν μπορεί να καταφύγουν στην εκλογική απάτη για να του στερήσουν τη νίκη.

Έξι από τους λογαριασμούς στο Telegram που μεταδίδουν τα περισσότερα μηνύματα σχετικά με τις εκλογές συνδέονται με τη Ρωσία, ανάμεσά ρους το Ukraina.ru, ιστότοπος του ρωσικού ομίλου Rossiya Segodnya.

Και ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια που αναρτούν μηνύματα μεταφρασμένα από τα ρωσικά είναι το Oroszok Az Igazság Oldalán, που σημαίνει «Ρώσοι στην πλευρά της αλήθειας».

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του καναλιού προέρχεται από το ουγγρικό σκέλος του Rybar, ενός blogger που συνδέεται στενά με τον ρωσικό στρατό.

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Τραμπ: Θα μπλοκάρουμε τα πλοία που περνούν τα Στενά του Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Μάχη Τράτσα
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Σύνταξη
Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Ελλάδα 12.04.26

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύνταξη
Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Ελλάδα 12.04.26

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύνταξη
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Σύνταξη
Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Πάρμα – Νάπολι

LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Τραγωδία 12.04.26

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο - Κατέληξε ο 58χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα που μετέφερε

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Σύνταξη
Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

