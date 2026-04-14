Αρκάς: Τι μέρα είναι;

Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο και σήμερα.

Στη σημερινή εικόνα, βλέπουμε την «Τρίτη» προσωποποιημένη, εμφανώς κουρασμένη και νυσταγμένη, να κρατά μια κούπα καφέ και να προσπαθεί να… συνέλθει. Με μισόκλειστα μάτια και ύφος εξάντλησης, εκφράζει αυτό που πολλοί σκέφτονται μετά τις αργίες, λέγοντας: «Σαν Δευτέρα αισθάνομαι!».

Το σκίτσο σατιρίζει με χιούμορ την επιστροφή στην καθημερινότητα, όπου –παρά το ότι η μέρα είναι Τρίτη– η αίσθηση θυμίζει έντονα την πιο «βαριά» μέρα της εβδομάδας. Ο Αρκάς αποτυπώνει με ακρίβεια τη συλλογική διάθεση, χαρίζοντας ένα γνώριμο και χαμογελαστό ξεκίνημα στη μέρα.