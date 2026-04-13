Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 19:00

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Με κατάπαυση πυρός ή χωρίς, η πολεμική ειδησεογραφία είναι παντού γύρω μας. Όσοι ξενύχτησαν για να δουν αν ο Τραμπ θα πατήσει το κουμπί, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να σου γίνονται τα νεύρα κουρέλια περιμένοντας την καταστροφή.

Επίσης ξέρουν ότι η εύθραυση εκεχειρία δεν σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη. Ακόμα και όσοι πάτησαν νοητικά «παύση» για λίγες μέρες, για να κάνουν Πάσχα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους η σκέψη και η απειλή του πολέμου είναι εκεί. Τον βλέπουν κάθε φορά που σκρολάρουν στο κινητό τους ή παρακολουθούν δελτία ειδήσεων. Νιώθουν την ανάσα του πολέμου όταν βάζουν βενζίνη, όταν κάνουν σχέδια για το κοντινό μέλλον, όταν έρχεται ο φουσκωμένος λογαριασμός του ηλεκτρικού εύματος.

Όταν άλλοι λαοί βομβαρδίζονται από πραγματικά πυρά, ακούγεται πρωτοκοσμική πολυτέλεια να εκφράζει κανείς δυσανεξία για τον ειδησεογραφικό πολεμικό βομβαρδισμό.  Όμως οι επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία και την ευημερία του πληθυσμού δεν είναι διόλου αμελητέες.

Κόπωση και άγχος

Στις διεθνείς έρευνες για τα ΜΜΕ, το φαινόμενο της ειδησεογραφικής  κόπωσης (news fatigue και media fatigue), επανέρχεται όλο και πιο επίμονα. Η συνεχής κάλυψη των πολεμικών συγκρούσεων, με τον τρόπο που γίνεται και με τον τρόπο που την καταναλώνουμε, αντί να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη, συχνά έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Καταλήγει σε ένα είδος αναισθητοποίησης ή μιθριδατισμού. Από τις πολλές δόσεις πολέμου, θανάτου και καταστροφής, σε μαζική κλίμακα, κάποιοι παθαίνουν ανοσία ή απλώς κλείνουν την οθόνη και προτιμάνε να κοιτάνε αλλού.

Όταν οι ειδήσεις μάς παγώνουν

Πώς αποτυπώνεται στην κοινή γνώμη η «ειδησεογραφική κόπωση»; Η Σουηδή ακτιβίστρια  Γκρέτα Τούνμπεργκ το εξέφρασε πιο εύγλωττα σε ανάρτησή της, τη μέρα που ο Τραμπ απείλησε να εξολοθρεύσει έναν ολόκληρο πολιτισμό: «Έχουμε κανονικοποιήσει τη γενοκτονία, την πλήρη εξόντωση ολόκληρων λαών, τη συστηματική καταστροφή της βιόσφαιρας από την οποία εξαρτόμαστε όλοι για να επιβιώσουμε, και το γεγονός ότι διεφθαρμένοι, ρατσιστές εγκληματίες πολέμου μπορούν να δρουν με πλήρη ατιμωρησία», ανέφερε επιμένοντας ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή υπάρχει χρόνος να πούμε «όχι», αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι.

Όμως για όσους παρακολουθούν όλα τα παραπάνω – μαζί και τις εκκλήσεις της Τούνμπεργκ- συχνά το συναίσθημα που επικρατεί είναι η ακινητοποίηση, το πάγωμα, η αδυναμία παρέμβασης και όχι η διάθεση συλλογικής δράσης.

Πολεμική ειδησεογραφία

Πρέπει να αισθάνονται ένοχοι όσοι αποφεύγουν την πολεμική ειδησεογραφία ή απλώς την προσπερνάνε με ένα λυπημένο emoji; Σύμφωνα με το Reuters το 40% του πληθυσμού παγκοσμίως αποφεύγει συχνά ή κάποιες φορές να παρακολουθεί ειδήσεις, ιδίως όταν αφορούν δυσάρεστα γεγονότα, π.χ. πολεμικές συγκρούσεις ή οικονομική κρίση. Στην Ελλάδα το ποσοστό αγγίζει το 60%.

Η αποφυγή των δυσάρρεστων ειδήσεων είναι μια ανθρώπινη και εύκολα ερμηνεύσιμη αντίδραση. Όμως δεν ειναι η μόνη αντίδραση. Σχετική έρευνα που έγινε στην Τουρκία για τις επιπτώσεις των πολεμικών ειδήσεων στη συλλογική ψυχική υγεία, τις κατηγοριοποίησε σε τρεις βασικές κατηγορίες:  Συμπτώματα συλλογικού άγχους, στρατηγικές για τη διατήρηση της πνευματικής ανθεκτικότητας και στρατηγικές πλοήγησης στην επικοινωνιακή καταιγίδα.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα – η οποία πραγματοποιήθηκε το 2024 ενώ συνεχιζόταν η γενοκτονία στην Παλαιστίνη –  ανέφεραν τις αρνητικές επιπτώσεις των ειδήσεων για τον πόλεμο στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Το άγχος, ο φόβος, η ταραχή, η απόσυρση είναι μερικά από τα κύρια συμπτώματα.  Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η  συνεχής κάλυψη των ειδήσεων για τον πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης επηρεάζει και την κοινωνική ενσυναίσθηση, διαμορφώνοντας την ικανότητα της κοινωνίας να στηρίζει ο ένας τον άλλον σε περιόδους κρίσης.

Αποφεύγοντας το doomscrolling

Πρόσφατο άρθρο στο Psychology Today, εξετάζει το πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η κάλυψή του από τα ΜΜΕ επηρεάζει την ψυχική υγεία. Καταρχάς διαπιστώνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι στις ειδήσεις για τον πόλεμο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι ηλικιωμένοι, και τα άτομα με υψηλά ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, που τείνουν να συμπάσχουν με τα βάσανα των άλλων.

Ειδικά οι τελευταίοι, σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, κινδυνεύουν περισσότερο από την καταναγκαστική, επαναλαμβανόμενη αναζήτηση και κατανάλωση δυσάρεστων ειδήσεων, το doomscrolling. Μία μέθοδος που προτείνεται είναι η αποφυγή της αποσπασματικής και ασύνδετης ενημέρωσης, μέσω συνεχούς ροής στα social media.  Συνιστά να εστιάζουμε σε λιγότερες αλλά καλύτερα επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης, που διασταυρώνουν την είδηση και δεν επιδίδονται σε φτηνή εντυπωσιοθηρία (clickbait).

Αντιπολεμικές πορείες

Μια σύσταση ειδικών είναι να μην παραμελούμε τις κοινωνικές δραστηριότητες και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Για παράδειγμα, το να είμαστε μέρος μιας συλλογικότητας, μιας ομάδας ανθρώπων που αλληλοϋποστηρίζονται, νοιαζόμαστε γι’αυτούς και αναλαμβάνουμε από κοινού δράσεις που θεωρούμε ότι έχουν νόημα, μπορεί να μας δώσει ψυχική δύναμη.

Η συμμετοχή σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες ακόμα και σε αντιπολεμικές πορείες, μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε το τραύμα και το σοκ της έκθεσης σε εικόνες φρίκης και πολέμου, τονίζει η καθηγήτρια ψυχιατρικής Σούζαν Ρις, σε σχετικό άρθρο του αυστραλέζικου SBS news. Κυρίως όμως η ανάληψη δράσης μας βοηθάει να αποφύγουμε την ψυχική και συναισθηματική νέκρωση της εξατομίκευσης και της παθητικής κατανάλωσης ειδήσεων.

Κοινωνικοί δεσμοί

Αντίστοιχο ρεπορτάζ του Εuronews, δίνει συμβουλές για το πώς να διαχειριστούμε το άγχος του πολέμου και της οικονομικής αβεβαιότητας.  Τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την καθημερινή μας ρουτίνα,  την ψυχαγωγία, την άθληση και κυρίως τις κοινωνικές δραστηριότητες. Η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους σε μια κοινότητα, ακόμα και η συνεργατική-ανταλλακτική οικονομία είναι τρόποι να ενισχύσουμε τη συλλογική ανθεκτικότητα σε εποχές κρίσης και γεωπολιτικών εντάσεων, τονίζει ειδικός.

Τράπεζες
UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Κόσμος
Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Αβεβαιότητα, βία και θάνατος 13.04.26

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

