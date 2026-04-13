«Οι Αμερικανοί σε λίγο θα νοσταλγούν τη βενζίνη στα 4 δολ. το γαλόνι» λέει το Ιράν
«Με το λεγόμενο "αποκλεισμό", σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4-5 δολαρίων», σημείωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
Ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ που συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι οι Αμερικανοί σύντομα θα νοσταλγήσουν την εποχή της βενζίνης των 4 δολαρίων.
«Απολαύστε τις τρέχουσες τιμές στην αντλία», έγραψε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στο X τη Δευτέρα.
«Με το λεγόμενο “αποκλεισμό”, σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4-5 δολαρίων», πρόσθεσε.
Ο Γκαλιμπάφ επισύναψε ένα στιγμιότυπο οθόνης με τις τιμές των πρατηρίων στην Ουάσινγκτον με τον όρο αναζήτησης «βενζινάδικο κοντά στον Λευκό Οίκο».
Enjoy the current pump figures. With the so-called ‘blockade’, Soon you’ll be nostalgic for $4–$5 gas.
pic.twitter.com/rVxlC6vFWG
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
Συμπεριέλαβε επίσης μια μαθηματική εξίσωση που υποδηλώνει ότι η αύξηση των τιμών θα ήταν μια σύνθετη, μη γραμμική αύξηση.
Η μέση εθνική τιμή πρατηρίου στις ΗΠΑ για την κανονική βενζίνη είναι περίπου 4,12 δολάρια ανά γαλόνι από τις 12 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων.
