«Οι Αμερικανοί σε λίγο θα νοσταλγούν τη βενζίνη στα 4 δολ. το γαλόνι» λέει το Ιράν

Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 12:02

«Με το λεγόμενο "αποκλεισμό", σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4-5 δολαρίων», σημείωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ που συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι οι Αμερικανοί σύντομα θα νοσταλγήσουν την εποχή της βενζίνης των 4 δολαρίων.

«Απολαύστε τις τρέχουσες τιμές στην αντλία», έγραψε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στο X τη Δευτέρα.

«Με το λεγόμενο “αποκλεισμό”, σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4-5 δολαρίων», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ επισύναψε ένα στιγμιότυπο οθόνης με τις τιμές των πρατηρίων στην Ουάσινγκτον με τον όρο αναζήτησης «βενζινάδικο κοντά στον Λευκό Οίκο».

Συμπεριέλαβε επίσης μια μαθηματική εξίσωση που υποδηλώνει ότι η αύξηση των τιμών θα ήταν μια σύνθετη, μη γραμμική αύξηση.

Η μέση εθνική τιμή πρατηρίου στις ΗΠΑ για την κανονική βενζίνη είναι περίπου 4,12 δολάρια ανά γαλόνι από τις 12 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων.

Τράπεζες
Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Vita.gr
Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

inWellness
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13.04.26

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Ο μεγάλος λαϊκιστής Ορμπάν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν
Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ - Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

