Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας
Μήνυμα για την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας.
«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού. Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο», τόνισε ο κ. Δούκας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρόσθεσε ακολούθως πως «ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι να δίνουν πειστικές πολιτικές απαντήσεις και να εκφράζουν ουσιαστικά τα κοινωνικά αιτήματα των πολιτών».
Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του στις εκλογές της Ουγγαρίας.
Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.
Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο.
Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των… pic.twitter.com/705bwU3vDc
— Haris Doukas (@h_doukas) April 12, 2026
Ζαχαριάδης: Όρμπαν τέλος, δεν θα λείψει σε κανένα δημοκράτη
Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία όπου έχασε την εξουσία μετά από 16 χρόνια ο Βίκτορ Όρμπαν και αναδείχθηκε νικητής ο Πέτερ Μαγιάρ, σχολίασε νωρίτερα από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.
«Όρμπαν τέλος! Δεν θα λείψει σε κανένα δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου» ανέφερε σε ανάρτησή του για να προσθέσει.
«Μια καλύτερη μέρα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη».
