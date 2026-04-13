Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο

Μήνυμα για την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας.

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού. Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο», τόνισε ο κ. Δούκας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ακολούθως πως «ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι να δίνουν πειστικές πολιτικές απαντήσεις και να εκφράζουν ουσιαστικά τα κοινωνικά αιτήματα των πολιτών».

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του στις εκλογές της Ουγγαρίας.

Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού. Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαιώνει ότι κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου και στηρίζεται σε πρακτικές διαφθοράς δεν είναι αήττητο. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι χρέος των… — Haris Doukas (@h_doukas) April 12, 2026

