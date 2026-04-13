Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
«Σε μισή ώρα κατέληξε» – Συγκλονίζει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών για τον 15χρονο
Ελλάδα 13 Απριλίου 2026, 20:10

«Σε μισή ώρα κατέληξε» – Συγκλονίζει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών για τον 15χρονο

Ο Μιχάλης Κάντας αναφέρθηκε στις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε ο 15χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, καθώς οδηγούσε χωρίς προστατευτικό κράνος.

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι Παξοί έπειτα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα.

Ο τραγικός απολογισμός ήταν ένας 15χρονος νεκρός και ένας 17χρονος βαριά τραυματίας, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, τα τραύματα των δύο νεαρών ήταν σοβαρά καθώς η σύγκουση ήταν σφοδρή και εκτοξεύτηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.

Μιλώντας στο STAR, o διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, ανέφερε ότι η μηχανή που οδηγούσε ο 15χρονος, χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με ΙΧ στην επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

«Δεν είχε επικοινωνία…»

«Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», είπε ο κ. Κάντας.

Αναφορικά με την κατάσταση του 17χρονου συνοδηγού, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών ανέφερε ότι βρίσκεται και αυτός σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

«Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», σημείωσε ο Μιχάλης Κάντας.

Δεν φορούσαν κράνος

Τα στοιχεία για το άδικο χαμό ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου φίλου του, «αποτυπώνουν» με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τόσο ο 15χρονος οδηγός που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, όπως και ο συνοδηγός, δεν φορούσαν κράνος.

Επίσης, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μετά το τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Ιράν προς Τραμπ: «Θα απαντήσουμε δυναμικά χωρίς δισταγμό»

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
