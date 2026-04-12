Τι μας λέει η ιστορία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση – ή αν η ανταπόκριση είναι αρνητική – πιστεύω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

Έτσι δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο του 2026, αφού ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Αυτή η κύρια διαδρομή εξαγωγής για τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο είχε πρόσφατα κλείσει από το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η ανταπόκριση στην έκκληση του Προέδρου για βοήθεια προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του έχει, μέχρι στιγμής, είναι σαφώς υποτονική.

Στη σκιά της Γροιλανδίας

Σύμφωνα με το άρθρο του Σαμ Έντουαρντ στο History Extra, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης εξακολουθεί να ταλαντεύεται από τα γεγονότα στις αρχές του έτους.

Τον Ιανουάριο, η αμερικανική συμμαχία βυθίστηκε στο χάος λόγω της επιθυμίας του προέδρου να ασκήσει έλεγχο στη Γροιλανδία – ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ.

Στο αποκορύφωμα της κρίσης, με τον Τραμπ να επιμένει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονταν» τη Γροιλανδία «επιτακτικά», η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν.

Αυτό περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια που παρέχεται από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Τώρα, εν μέσω των ανανεωμένων διατλαντικών εντάσεων που απορρέουν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, τα βασικά ερωτήματα που προκάλεσε η πρόσφατη καταστροφή της Γροιλανδίας έχουν επανεμφανιστεί: βρίσκεται το ΝΑΤΟ σε κρίση και μπορεί να αντέξει;

Όσον αφορά το δεύτερο, η ιστορία παρέχει τουλάχιστον κάποια διαβεβαίωση.

Στην πραγματικότητα, η επιβίωση από κρίσεις είναι κάτι σαν ειδικότητα του ΝΑΤΟ.

Οι ταραχώδεις απαρχές του ΝΑΤΟ

Η συμμαχία σχηματίστηκε αρχικά αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από αυξανόμενη ανησυχία στη Δύση για την επέκταση της επιρροής και της δύναμης της Σοβιετικής Ένωσης.

Τον Μάρτιο του 1946, ο Γουίνστον Τσόρτσιλ προειδοποίησε ότι ένα «Σιδηρούν Παραπέτασμα» είχε πέσει «από το Στέτιν στη Βαλτική έως την Τεργέστη στην Αδριατική».

Ένα χρόνο αργότερα, σε μια προσπάθεια να «περιορίσει την απειλή» της σοβιετικής επέκτασης, ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν διακήρυξε τη «Δόγμα Τρούμαν», δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα παρείχαν βοήθεια σε δημοκρατικές χώρες που απειλούνταν από κομμουνιστικές δυνάμεις.

Οι εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης εντάθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Βερολίνου το 1948–49, μετά τον οποίο 12 χώρες αποφάσισαν να ιδρύσουν μια επίσημη στρατιωτική συμμαχία.

Το αποτέλεσμα ήταν ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ο οποίος δεσμεύει τα μέλη του στην αρχή της συλλογικής άμυνας.

Δεν άργησαν, όμως, να εμφανιστούν εσωτερικές εντάσεις.

Το ΝΑΤΟ από το Σουέζ έως το Ιράκ

Μία από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις για την εσωτερική συνοχή του ΝΑΤΟ προέκυψε κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ το 1956.

Χτισμένη από τους Γάλλους, η Διώρυγα του Σουέζ – που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο μέσω της Αιγύπτου – ήταν ένας βασικός στρατηγικός αγωγός για το εμπόριο, παρόμοιος με το Στενό του Ορμούζ σήμερα.

Είχε ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη γαλλική όσο και για τη βρετανική αυτοκρατορία, καθώς συντόμευε δραστικά τη ναυτιλιακή διαδρομή από την Ευρώπη προς την Ασία.

Συνειδητοποιώντας τη στρατηγική του σημασία και επιθυμώντας να απομακρύνει την ευρωπαϊκή επιρροή και τον έλεγχο, η εθνικιστική αιγυπτιακή κυβέρνηση του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ διέταξε την εθνικοποίηση της ζώνης της διώρυγας.

Σε απάντηση, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι (με την υποστήριξη του Ισραήλ) ξεκίνησαν μια στρατιωτική επιχείρηση για να καταλάβουν τη διώρυγα – μια ενέργεια που προκάλεσε αναστάτωση στην Ουάσιγκτον.

Εξοργισμένος από την έλλειψη προηγούμενης διαβούλευσης, ο Πρόεδρος Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ τελικά ανάγκασε τους Άγγλους και τους Γάλλους να αποσυρθούν, απειλώντας τους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Ταπεινωμένος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντονι Ίντεν παραιτήθηκε αργότερα, ενώ οι Γάλλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν πραγματικά αξιόπιστοι. Πρόκειται για μια κρίση «εκτός περιοχής», καθώς συνέβη μακριά από τον Βόρειο Ατλαντικό, αλλά εξακολουθεί να ασκεί σημαντική πίεση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Από την Κούβα μέχρι το Βιετνάμ

Περαιτέρω εσωτερικές εντάσεις στο ΝΑΤΟ εμφανίστηκαν το 1962 κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας, μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης που έφερε αντιμέτωπες τις ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση, με τις πρώτες να προσπαθούν να εξαναγκάσουν τις δεύτερες να αποσύρουν τα πυρηνικά τους όπλα από το κομμουνιστικό κράτος της Καραϊβικής.

Αυτή τη φορά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ήταν οι Ευρωπαίοι που εξοργίστηκαν από την προφανή έλλειψη διαβούλευσης – ένα ζήτημα πραγματικής ανησυχίας, δεδομένου πόσο επικίνδυνα κοντά έφτασε ο κόσμος σε ένα πιθανό «Αρμαγεδδώνα».

Παρόμοιες ευρωπαϊκές απογοητεύσεις με την ηγεσία των ΗΠΑ οδήγησαν αργότερα στην πιο σημαντική κρίση της συμμαχίας κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Το 1966, δυσαρεστημένος με αυτό που αντιλαμβανόταν ως αμερικανική επιρροή στη γαλλική εξωτερική πολιτική και τον κίνδυνο να παρασυρθεί σε σύγκρουση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Σαρλ ντε Γκωλ απέσυρε τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις από την ενοποιημένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Για να ρίξει αλάτι στην πληγή, απαίτησε επίσης την αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από το γαλλικό έδαφος.

Αλλού, ακόμη και η συχνά διακηρυγμένη «ειδική σχέση» ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, που για τόσο καιρό αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ, τέθηκε υπό πίεση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, κυρίως λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ.

Η κυβέρνηση του Χάρολντ Γουίλσον αρνήθηκε τις επανειλημμένες αμερικανικές αιτήσεις να στείλει στρατεύματα στη Νοτιοανατολική Ασία για να υποστηρίξει τις ΗΠΑ, γεγονός που έπληξε την άποψη του Προέδρου Τζόνσον για τους Βρετανούς ως συμμάχους.

Ωστόσο, παρά τον αναμφισβήτητο αντίκτυπό τους, καμία από αυτές τις διάφορες κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου δεν οδήγησε στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Μετά την πτώση του «μεγάλου εχθρού»

Η συμμαχία επέζησε και, μάλιστα, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εντεινόμενης αντιπαλότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης τη δεκαετία του 1980.

Οι εσωτερικές εντάσεις επανεμφανίστηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Με τον κύριο εχθρό πλέον εκτός παιχνιδιού, η συμμαχία βρέθηκε σε αχαρτογράφητα νερά.

Μία συνέπεια αυτού ήταν οι διατλαντικές διαφορές απόψεων σχετικά με τον ρόλο και τον σκοπό του ΝΑΤΟ.

Αυτό έφτασε αργότερα σε κρίσιμο σημείο κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας, όπως ονομάστηκε από τις ΗΠΑ.

Μετά από μια σημαντική επίδειξη ενότητας μετά την 11η Σεπτεμβρίου – κατά την οποία το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 (τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας) για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του – προέκυψε στη συνέχεια ένα βασικό σημείο διαφωνίας γύρω από την εισβολή στο Ιράκ υπό αμερικανική ηγεσία το 2003.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία στήριξαν την Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων, αλλά οι Γάλλοι και οι Γερμανοί αντιτάχθηκαν ανοιχτά στη δράση.

Ως αποτέλεσμα, ένας σχολιαστής δήλωσε ότι η συζήτηση για το Ιράκ είχε «προκαλέσει μία από τις χειρότερες διατλαντικές κρίσεις – και μία από τις χειρότερες ενδοευρωπαϊκές κρίσεις – ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδου».

Πώς άντεξε το ΝΑΤΟ

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, το ΝΑΤΟ – το οποίο σήμερα αριθμεί 32 μέλη – έχει βιώσει πολλές εσωτερικές διαφωνίες και, κατά καιρούς, πλήρεις κρίσεις.

Ωστόσο, καμία διαμάχη δεν έχει μέχρι στιγμής θέσει σε κίνδυνο τη συμμαχία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ουσιαστικά, τα μέλη του ΝΑΤΟ φαίνεται να συμφωνούν σε δύο βασικές ιδέες.

Πρώτον, η ειρήνη και η ευημερία της Ευρώπης και της περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού είναι υψίστης σημασίας.

Και δεύτερον, το ΝΑΤΟ παραμένει ο καλύτερος μηχανισμός για την υπεράσπιση των συμφερόντων και της ασφάλειας όλων των μελών του – συμπεριλαμβανομένου του ισχυρότερου, των ΗΠΑ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έκανε πίσω από το χείλος του γκρεμού, αφού είχε διατυπώσει λεκτικές αξιώσεις για τη Γροιλανδία.

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις εσωτερικών εντάσεων, η διατλαντική εμπιστοσύνη έχει σίγουρα υποστεί ζημιά.

Υπάρχει πραγματική ιδεολογική απόσταση μεταξύ της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης και πολλών ευρωπαϊκών συμμάχων.

Ωστόσο, η συμμαχία αντέχει επειδή, πέρα από τις διαφωνίες, τα κοινά συμφέροντα παραμένουν ισχυρά.