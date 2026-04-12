Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Τι μας λέει η ιστορία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του
Κόσμος 12 Απριλίου 2026, 08:00

Τι μας λέει η ιστορία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των μακροχρόνιων συμμάχων τους εντείνονται, ο ιστορικός Σαμ Έντουαρντς εξετάζει πώς το ΝΑΤΟ άντεξε περιόδους αναταραχής στο παρελθόν

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση – ή αν η ανταπόκριση είναι αρνητική – πιστεύω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

Έτσι δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο του 2026, αφού ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Αυτή η κύρια διαδρομή εξαγωγής για τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο είχε πρόσφατα κλείσει από το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η ανταπόκριση στην έκκληση του Προέδρου για βοήθεια προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του έχει, μέχρι στιγμής, είναι σαφώς υποτονική.

Στη σκιά της Γροιλανδίας

Σύμφωνα με το άρθρο του Σαμ Έντουαρντ στο History Extra, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης εξακολουθεί να ταλαντεύεται από τα γεγονότα στις αρχές του έτους.

Τον Ιανουάριο, η αμερικανική συμμαχία βυθίστηκε στο χάος λόγω της επιθυμίας του προέδρου να ασκήσει έλεγχο στη Γροιλανδία – ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ.

Στο αποκορύφωμα της κρίσης, με τον Τραμπ να επιμένει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονταν» τη Γροιλανδία «επιτακτικά», η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν.

Αυτό περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια που παρέχεται από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Τώρα, εν μέσω των ανανεωμένων διατλαντικών εντάσεων που απορρέουν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, τα βασικά ερωτήματα που προκάλεσε η πρόσφατη καταστροφή της Γροιλανδίας έχουν επανεμφανιστεί: βρίσκεται το ΝΑΤΟ σε κρίση και μπορεί να αντέξει;

Όσον αφορά το δεύτερο, η ιστορία παρέχει τουλάχιστον κάποια διαβεβαίωση.

Στην πραγματικότητα, η επιβίωση από κρίσεις είναι κάτι σαν ειδικότητα του ΝΑΤΟ.

Οι ταραχώδεις απαρχές του ΝΑΤΟ

Η συμμαχία σχηματίστηκε αρχικά αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από αυξανόμενη ανησυχία στη Δύση για την επέκταση της επιρροής και της δύναμης της Σοβιετικής Ένωσης.

Τον Μάρτιο του 1946, ο Γουίνστον Τσόρτσιλ προειδοποίησε ότι ένα «Σιδηρούν Παραπέτασμα» είχε πέσει «από το Στέτιν στη Βαλτική έως την Τεργέστη στην Αδριατική».

Ένα χρόνο αργότερα, σε μια προσπάθεια να «περιορίσει την απειλή» της σοβιετικής επέκτασης, ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν διακήρυξε τη «Δόγμα Τρούμαν», δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα παρείχαν βοήθεια σε δημοκρατικές χώρες που απειλούνταν από κομμουνιστικές δυνάμεις.

Οι εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης εντάθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Βερολίνου το 1948–49, μετά τον οποίο 12 χώρες αποφάσισαν να ιδρύσουν μια επίσημη στρατιωτική συμμαχία.

Το αποτέλεσμα ήταν ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ο οποίος δεσμεύει τα μέλη του στην αρχή της συλλογικής άμυνας.

Δεν άργησαν, όμως, να εμφανιστούν εσωτερικές εντάσεις.

Η Δυτική Γερμανία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1955, γεγονός που οδήγησε στη σύσταση του ανταγωνιστικού Συμφώνου της Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου

Το ΝΑΤΟ από το Σουέζ έως το Ιράκ

Μία από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις για την εσωτερική συνοχή του ΝΑΤΟ προέκυψε κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ το 1956.

Χτισμένη από τους Γάλλους, η Διώρυγα του Σουέζ – που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο μέσω της Αιγύπτου – ήταν ένας βασικός στρατηγικός αγωγός για το εμπόριο, παρόμοιος με το Στενό του Ορμούζ σήμερα.

Είχε ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη γαλλική όσο και για τη βρετανική αυτοκρατορία, καθώς συντόμευε δραστικά τη ναυτιλιακή διαδρομή από την Ευρώπη προς την Ασία.

Συνειδητοποιώντας τη στρατηγική του σημασία και επιθυμώντας να απομακρύνει την ευρωπαϊκή επιρροή και τον έλεγχο, η εθνικιστική αιγυπτιακή κυβέρνηση του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ διέταξε την εθνικοποίηση της ζώνης της διώρυγας.

Σε απάντηση, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι (με την υποστήριξη του Ισραήλ) ξεκίνησαν μια στρατιωτική επιχείρηση για να καταλάβουν τη διώρυγα – μια ενέργεια που προκάλεσε αναστάτωση στην Ουάσιγκτον.

Εξοργισμένος από την έλλειψη προηγούμενης διαβούλευσης, ο Πρόεδρος Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ τελικά ανάγκασε τους Άγγλους και τους Γάλλους να αποσυρθούν, απειλώντας τους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Ταπεινωμένος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντονι Ίντεν παραιτήθηκε αργότερα, ενώ οι Γάλλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν πραγματικά αξιόπιστοι. Πρόκειται για μια κρίση «εκτός περιοχής», καθώς συνέβη μακριά από τον Βόρειο Ατλαντικό, αλλά εξακολουθεί να ασκεί σημαντική πίεση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Καπνός που υψώνεται από δεξαμενές πετρελαίου δίπλα στη Διώρυγα του Σουέζ, οι οποίες χτυπήθηκαν κατά την αρχική αγγλο-γαλλική επίθεση στο Πορτ Σάιντ

Από την Κούβα μέχρι το Βιετνάμ

Περαιτέρω εσωτερικές εντάσεις στο ΝΑΤΟ εμφανίστηκαν το 1962 κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβας, μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης που έφερε αντιμέτωπες τις ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση, με τις πρώτες να προσπαθούν να εξαναγκάσουν τις δεύτερες να αποσύρουν τα πυρηνικά τους όπλα από το κομμουνιστικό κράτος της Καραϊβικής.

Αυτή τη φορά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ήταν οι Ευρωπαίοι που εξοργίστηκαν από την προφανή έλλειψη διαβούλευσης – ένα ζήτημα πραγματικής ανησυχίας, δεδομένου πόσο επικίνδυνα κοντά έφτασε ο κόσμος σε ένα πιθανό «Αρμαγεδδώνα».

Παρόμοιες ευρωπαϊκές απογοητεύσεις με την ηγεσία των ΗΠΑ οδήγησαν αργότερα στην πιο σημαντική κρίση της συμμαχίας κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Το 1966, δυσαρεστημένος με αυτό που αντιλαμβανόταν ως αμερικανική επιρροή στη γαλλική εξωτερική πολιτική και τον κίνδυνο να παρασυρθεί σε σύγκρουση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Σαρλ ντε Γκωλ απέσυρε τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις από την ενοποιημένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Για να ρίξει αλάτι στην πληγή, απαίτησε επίσης την αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από το γαλλικό έδαφος.

Αλλού, ακόμη και η συχνά διακηρυγμένη «ειδική σχέση» ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, που για τόσο καιρό αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ, τέθηκε υπό πίεση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, κυρίως λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ.

Η κυβέρνηση του Χάρολντ Γουίλσον αρνήθηκε τις επανειλημμένες αμερικανικές αιτήσεις να στείλει στρατεύματα στη Νοτιοανατολική Ασία για να υποστηρίξει τις ΗΠΑ, γεγονός που έπληξε την άποψη του Προέδρου Τζόνσον για τους Βρετανούς ως συμμάχους.

Ωστόσο, παρά τον αναμφισβήτητο αντίκτυπό τους, καμία από αυτές τις διάφορες κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου δεν οδήγησε στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Μετά την πτώση του «μεγάλου εχθρού»

Η συμμαχία επέζησε και, μάλιστα, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εντεινόμενης αντιπαλότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης τη δεκαετία του 1980.

Οι εσωτερικές εντάσεις επανεμφανίστηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Με τον κύριο εχθρό πλέον εκτός παιχνιδιού, η συμμαχία βρέθηκε σε αχαρτογράφητα νερά.

Μία συνέπεια αυτού ήταν οι διατλαντικές διαφορές απόψεων σχετικά με τον ρόλο και τον σκοπό του ΝΑΤΟ.

Αυτό έφτασε αργότερα σε κρίσιμο σημείο κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας, όπως ονομάστηκε από τις ΗΠΑ.

Αφγανοί στρατιώτες που εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της αποστολής «Resolute Support» του ΝΑΤΟ, 9 Φεβρουαρίου. Agence France-Presse/Getty Images

Μετά από μια σημαντική επίδειξη ενότητας μετά την 11η Σεπτεμβρίου – κατά την οποία το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 (τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας) για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του – προέκυψε στη συνέχεια ένα βασικό σημείο διαφωνίας γύρω από την εισβολή στο Ιράκ υπό αμερικανική ηγεσία το 2003.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία στήριξαν την Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων, αλλά οι Γάλλοι και οι Γερμανοί αντιτάχθηκαν ανοιχτά στη δράση.

Ως αποτέλεσμα, ένας σχολιαστής δήλωσε ότι η συζήτηση για το Ιράκ είχε «προκαλέσει μία από τις χειρότερες διατλαντικές κρίσεις – και μία από τις χειρότερες ενδοευρωπαϊκές κρίσεις – ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδου».

Πώς άντεξε το ΝΑΤΟ

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, το ΝΑΤΟ – το οποίο σήμερα αριθμεί 32 μέλη – έχει βιώσει πολλές εσωτερικές διαφωνίες και, κατά καιρούς, πλήρεις κρίσεις.

Ωστόσο, καμία διαμάχη δεν έχει μέχρι στιγμής θέσει σε κίνδυνο τη συμμαχία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ουσιαστικά, τα μέλη του ΝΑΤΟ φαίνεται να συμφωνούν σε δύο βασικές ιδέες.

Πρώτον, η ειρήνη και η ευημερία της Ευρώπης και της περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού είναι υψίστης σημασίας.

Και δεύτερον, το ΝΑΤΟ παραμένει ο καλύτερος μηχανισμός για την υπεράσπιση των συμφερόντων και της ασφάλειας όλων των μελών του – συμπεριλαμβανομένου του ισχυρότερου, των ΗΠΑ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έκανε πίσω από το χείλος του γκρεμού, αφού είχε διατυπώσει λεκτικές αξιώσεις για τη Γροιλανδία.

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις εσωτερικών εντάσεων, η διατλαντική εμπιστοσύνη έχει σίγουρα υποστεί ζημιά.

Υπάρχει πραγματική ιδεολογική απόσταση μεταξύ της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης και πολλών ευρωπαϊκών συμμάχων.

Ωστόσο, η συμμαχία αντέχει επειδή, πέρα από τις διαφωνίες, τα κοινά συμφέροντα παραμένουν ισχυρά.

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρηση Βανς από Ισλαμαμπάντ

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρηση Βανς από Ισλαμαμπάντ

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σοκαριστικά πλάνα 12.04.26

Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Ραγδαίες εξελίξεις 12.04.26 Upd: 11:00

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Κόσμος 12.04.26

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Συνέντευξη 12.04.26

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σοκαριστικά πλάνα 12.04.26

Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Euroleague 12.04.26

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης
Οικονομία 12.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης

Ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Ραγδαίες εξελίξεις 12.04.26 Upd: 11:00

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Κόσμος 12.04.26

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

