Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Απρόοπτο και μεγάλη ταλαιπωρία για του επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) το βράδυ του Μ. Σαββάτου. Το δρομολόγιο ακινητοποιήθηκε στις 20:45 κοντά στον Σταθμό Κορινός (φωτογραφία αρχείου), κατόπιν πρόσκρουσης της αμαξοστοιχίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης.

Απίστευτη ταλαιπωρία για επιβάτες του δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Λάρισα

Οι επιβάτες, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, επρόκειτο να μεταφερθούν μέχρι τον Κορινό με λεωφορείο που θα ξεκινούσε από τον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης στις 22.20. Τελικά το λεωφορείο ξεκίνησε λίγο πριν τις 23.00 και έκανε το δρομολόγιο μέχρι τον τερματικό σταθμό της Λάρισας. Τελικά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καρφίτσα», οι επιβάτες έκαναν Ανάσταση στο δρόμο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης.

Στο σημείο μεταβαίνει άμεσα εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός, όπου θα έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 22 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση».