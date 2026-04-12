Μπλόκο στο Πάσχα με μολότοφ έβαλε η ΕΛ.ΑΣ. – Έγιναν 14 συλλήψεις πριν την Ανάσταση στην Αττική

Ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το βράδυ της Ανάστασης υλοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προχώρησαν στο σχεδιασμό ενός πλαισίου με στόχο την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων φαινομένων.

Ο στόχος τους ήταν συγκεκριμένος: να μην επαναληφθεί η ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, φωτοβολίδων και κροτίδων σε ιερούς ναούς και χώρους συνάθροισης πολιτών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με έμφαση σε περιοχές όπου είχαν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά κατά το παρελθόν.

Στο επίκεντρο ο Νέος Κόσμος

Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛ.ΑΣ. ήταν η γειτονιά του Νέου Κόσμου και συγκεκριμένα η εκκλησία της Ανάληψης στη Λαγουμιτζή. Εκεί όπου κάθε χρόνο, οι νεαροί της περιοχής και όχι μόνο, πετούν μολότοφ εκτός από βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.

Αν και τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε διακριτική αστυνόμευση της περιοχής, τα άτομα κατάφερναν να πετύχουν το σκοπό τους, μετατρέποντας το σημείο σε «εμπόλεμη ζώνη».

Πάνω από 10 συλλήψεις

Από τις επιχειρησιακές δράσεις συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα και συγκεκριμένα: τα 10 στον Νέο Κόσμο, δύο στην Καλλιθέα, ένα στην Παιανία και ένα στο Κορωπί.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί (μολότοφ), 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων καθώς και σε κρυμμένα σημεία πλησίον ιερών ναών.