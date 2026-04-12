Ψάχνοντας λαμπάδες για τα βαφτιστήρια τις ημέρες του Πάσχα, έπεσα πάνω σε μία, σαν αυτή που βλέπετε με την φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία αναφέρει «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών».

Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν το τραγούδι «σαν πας στη Καλαμάτα» το οποίο είχε χορέψει ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Λέσβο ανήμερα του Πάσχα το 1987. Από εκεί έστειλε μήνυμα στους Τούρκους και ευχήθηκε… καλή χρονιά!

Αμέσως μετά θυμήθηκα το πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη που του έδωσαν ένα μελάτο αυγό με τον κρόκο να πετάγεται στο πρόσωπό του, την ώρα που το τσούγκρισε με έναν φαντάρο.

Επίσης μία ακόμη χρονιά, θυμάμαι τον ντόρο που είχε γίνει με την τότε γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα η οποία τσούγκρισε το αυγό της με τον Κώστα Καραμανλή.

Να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω σημειώθηκαν σε στρατόπεδα όπου είθισται να περνούν την ημέρα του Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων.

Ανδρέας Παπανδρέου: Όταν έσυρε το χορό στην Λέσβο στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία

Τον Μάρτιο του 1987 διαδραματίστηκαν τα γεγονότα με την κρίση στο Αιγαίο και το γνωστό σε όλους μας ερευνητικό πλοίο Σισμίκ (Πίρι Ρέις).

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέλεξε να επισκεφτεί τότε την ακριτική Λέσβο, την περίοδο του Πάσχα, προκειμένου να βρεθεί κοντά στους Στρατευμένους της Λέσβου και γιόρτασε μαζί τους το Αναστάσιμο γεγονός, μεταφέροντας τους παράλληλα την αγάπη και την ελπίδα όλου του Ελληνικού λαού στο δύσκολο έργο τους.

Για την ιστορία και για χάρη του κειμένου που διαβάζετε να αναφέρουμε ότι μεταξύ του… «Χριστός Ανέστη» και «Καλό Πάσχα» ο Ανδρέας -που είχε έρθει στο κέφι- πέταξε και ένα… «Καλή Χρονιά».

Το μελάτο αυγό… έσκασε στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης μόλις είχε εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ήταν σε στρατόπεδο Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο συνοδευόμενος τότε από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον υπουργό Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη.

Στα αυγά που του προσέφεραν υπήρχε και ένα αυγό μελάτο.

Όταν το τσούγκρισε με έναν δίμετρο λοκατζή, ο κρόκος εκτοξεύτηκε στο μέτωπο του Προέδρου, ένας μέρος του κρόκου στο φόρεμα μιας κυρίας που βρισκόταν εκεί κοντά και ο δίμετρος φαντάρος είχε παγώσει από τον φόβο του. Αυτός, βλέπετε ήταν που «κτύπησε» το μελάτο αβγό του Προέδρου. Μια στιγμή αμηχανίας σε όλο το στρατόπεδο των λοκατζήδων.

Ο Δροσογιάννης τότε πετάχτηκε και είπε «γούρι» και το θέμα έληξε.

Τα γέλια της Παπαρήγα και του Κώστα Καραμανλή

Υπήρξαν κι εκείνες οι στιγμές που πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονταν στον ίδιο χώρο την ίδια μέρα, με τις χειραψίες και τον αυγοπόλεμο να στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης.

Χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που ακολουθούν:

Η φωτογραφίες τους συζητιόντουσαν για ημέρες…

