Wall Street: Νέος δείκτης που σορτάρει την ιδιωτική πίστη
Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 02:45

Wall Street: Νέος δείκτης που σορτάρει την ιδιωτική πίστη

Ο δείκτης σχεδιάστηκε από την S&P Dow Jones Indices

Ένα νέο δείκτη Credit-Default Swap (CDS) που συνδέεται με την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων βγάζει στην αγορά η S&P Dow Jones Indices, παρέχοντας στους επενδυτές ένα εργαλείο για να στοιχηματίσουν ενάντια σε έναν τομέα που κλυδωνίζεται τους τελευταίους μήνες.

Η S&P Dow Jones Indices LLC είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της S&P Global και του CME Group, η οποία ανακοινώθηκε το 2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2012.

Ο δείκτης CDX Financials περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 25 χρηματοπιστωτικών οντοτήτων της Βόρειας Αμερικής, που εκτείνονται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά trusts ακινήτων και εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (Business Development Companies).

Τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS), που έγιναν ευρέως γνωστά στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κρίσης χρέους, είναι παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα. Προσφέρουν ασφάλιση έναντι του κινδύνου μη αποπληρωμής των οφειλών από έναν εκδότη ομολόγων, είτε είναι εταιρεία είτε κράτος, όπως μια εταιρεία, μια τράπεζα ή ένα κυρίαρχο κράτος – από τους πιστωτές του.

Η αναταραχή στην ιδιωτική πίστη

Ο νέος δείκτης έρχεται καθώς τα funds ιδιωτικής πίστης  αντιμετωπίζουν την πιο σοβαρή δοκιμασία αντοχής από την ταχεία επέκταση του τομέα μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Οι επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν δισεκατομμύρια δολάρια από οχήματα ιδιωτικής πίστωσης που διαχειρίζονται εταιρείες από την Blue Owl Capital Inc. έως την Cliffwater LLC φέτος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την έκθεση της αγοράς ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων σε επιχειρήσεις λογισμικού που απειλούνται από την αναστάτωση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα συνολικά πρότυπα δανεισμού.

Η στάθμιση του δείκτη

«Ο δείκτης αυτός διαμορφώθηκε με βάση την ανατροφοδότηση από διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων διαμεσολαβητών που σκοπεύουν να παρέχουν ρευστότητα και διαφόρων τελικών χρηστών» εξηγεί στο Reuters ο Nicholas Godec, επικεφαλής του τμήματος διαπραγματεύσιμων τίτλων σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων της S&P Dow Jones Indices.

«Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του νέου δείκτη είναι ότι αποτελεί την πρώτη περίπτωση CDS συνδεδεμένων με BDC, προσφέροντας έτσι CDS συνδεδεμένα με την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.»

Η Apollo Debt Solutions, η Ares Capital και το μεγαλύτερο μη διαπραγματεύσιμο BDC, το Blackstone Private Credit Fund, θα αποτελεί συνολικά το 12% του εξίσου σταθμισμένου δείκτη.

Ποιες τράπεζες θα πουλάνε τα παράγωγα

Οι μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Bank of America, Barclays, Deutsche Bank και Goldman Sachs, θα ξεκινήσουν την πώληση των παραγώγων την επόμενη εβδομάδα, ενώ πιθανότατα θα προστεθούν και άλλοι τράπεζες, ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Goldman Sachs προωθεί στα hedge funds ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που τους επιτρέπει να λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες θέσεις σε εταιρικά δάνεια, επικαλούμενο επίσης πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Πηγή: ΟΤ

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ελλάδα 12.04.26 Upd: 01:59

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Μαγεία 11.04.26

Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
2008 11.04.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»

Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

