Wall Street: Νέος δείκτης που σορτάρει την ιδιωτική πίστη

Ένα νέο δείκτη Credit-Default Swap (CDS) που συνδέεται με την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων βγάζει στην αγορά η S&P Dow Jones Indices, παρέχοντας στους επενδυτές ένα εργαλείο για να στοιχηματίσουν ενάντια σε έναν τομέα που κλυδωνίζεται τους τελευταίους μήνες.

Η S&P Dow Jones Indices LLC είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της S&P Global και του CME Group, η οποία ανακοινώθηκε το 2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2012.

Ο δείκτης CDX Financials περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 25 χρηματοπιστωτικών οντοτήτων της Βόρειας Αμερικής, που εκτείνονται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά trusts ακινήτων και εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (Business Development Companies).

Τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS), που έγιναν ευρέως γνωστά στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κρίσης χρέους, είναι παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα. Προσφέρουν ασφάλιση έναντι του κινδύνου μη αποπληρωμής των οφειλών από έναν εκδότη ομολόγων, είτε είναι εταιρεία είτε κράτος, όπως μια εταιρεία, μια τράπεζα ή ένα κυρίαρχο κράτος – από τους πιστωτές του.

Η αναταραχή στην ιδιωτική πίστη

Ο νέος δείκτης έρχεται καθώς τα funds ιδιωτικής πίστης αντιμετωπίζουν την πιο σοβαρή δοκιμασία αντοχής από την ταχεία επέκταση του τομέα μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Οι επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν δισεκατομμύρια δολάρια από οχήματα ιδιωτικής πίστωσης που διαχειρίζονται εταιρείες από την Blue Owl Capital Inc. έως την Cliffwater LLC φέτος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την έκθεση της αγοράς ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων σε επιχειρήσεις λογισμικού που απειλούνται από την αναστάτωση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα συνολικά πρότυπα δανεισμού.

Η στάθμιση του δείκτη

«Ο δείκτης αυτός διαμορφώθηκε με βάση την ανατροφοδότηση από διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων διαμεσολαβητών που σκοπεύουν να παρέχουν ρευστότητα και διαφόρων τελικών χρηστών» εξηγεί στο Reuters ο Nicholas Godec, επικεφαλής του τμήματος διαπραγματεύσιμων τίτλων σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων της S&P Dow Jones Indices.

«Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του νέου δείκτη είναι ότι αποτελεί την πρώτη περίπτωση CDS συνδεδεμένων με BDC, προσφέροντας έτσι CDS συνδεδεμένα με την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.»

Η Apollo Debt Solutions, η Ares Capital και το μεγαλύτερο μη διαπραγματεύσιμο BDC, το Blackstone Private Credit Fund, θα αποτελεί συνολικά το 12% του εξίσου σταθμισμένου δείκτη.

Ποιες τράπεζες θα πουλάνε τα παράγωγα

Οι μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Bank of America, Barclays, Deutsche Bank και Goldman Sachs, θα ξεκινήσουν την πώληση των παραγώγων την επόμενη εβδομάδα, ενώ πιθανότατα θα προστεθούν και άλλοι τράπεζες, ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Goldman Sachs προωθεί στα hedge funds ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που τους επιτρέπει να λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες θέσεις σε εταιρικά δάνεια, επικαλούμενο επίσης πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Πηγή: ΟΤ