Βουτιά υπό το βάρος της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 01:00

Βουτιά υπό το βάρος της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street

Βουτιά για Dow, S&P 500, Nasdaq καθώς η τεχνολογία δέχεται πλήγμα και αυξάνονται οι φόβοι στη Wall Street για διαταραχή της AI

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Η Wall Street υποχώρησε τελικά την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για την αρνητική πλευρά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απειλεί να διαταράξει τα επιχειρηματικά μοντέλα ολόκληρων κλάδων και να αυξήσει την ανεργία.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,34% και έκλεισε στις 49.451,98 μονάδες, ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 2,04% κλείνοντας στις 22.579,148 μονάδες, ενώ ο S&P 500 είχε απώλειες της τάξης του 1,57% κλείνοντας στις 6.832,76 μονάδες.

Ορισμένοι τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς έχουν πληγεί φέτος από την κυκλοφορία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να αναπαράγουν τις δραστηριότητές τους — ή τουλάχιστον να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Οι χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως η Morgan Stanley, δέχθηκαν πιέσεις λόγω των φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας, ενώ οι μετοχές εταιρειών μεταφορών και logistics, όπως η C.H. Robinson, έπεσαν κατακόρυφα κατά 22% λόγω των φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξορθολογίσει τις μεταφορικές δραστηριότητες, επηρεάζοντας έτσι ορισμένες πηγές εσόδων.

Οι φόβοι για αναστάτωση από την τεχνητή νοημοσύνη επεκτάθηκαν ακόμη και στον τομέα των ακινήτων, πλήττοντας μετοχές όπως της CBRE και της SL Green Realty, με την ιδέα ότι η αύξηση της ανεργίας θα πλήξει τη ζήτηση για χώρους γραφείων.

Οι μετοχές λογισμικού — ένας τομέας που έχει πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες — επέκτειναν τις απώλειές τους από την αρχή του έτους, με τις μετοχές της Salesforce να υποχωρούν κατά 2%. Η πτώση της μετοχής αυτής φέτος ανέρχεται σε περισσότερο από 31%. Οι μετοχές της Autodesk έπεσαν περισσότερο από 5% και η πτώση τους από την αρχή του έτους ανέρχεται πλέον σε 26%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) έπεσε 3% — το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται πλέον περίπου 32% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.

«Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι καθαρή ψυχολογία του πλήθους. Πρώτα πουλάς και μετά κάνεις την ανάλυση, αλλά μην μείνεις με το βάρος», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ της επενδυτικής Baird. «Τα χρήματα που βγαίνουν από το λογισμικό έχουν πού να πάνε», σημειώνει.

Ο χρυσός υποχώρησε σε μια ξαφνική μαζική πώληση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με ορισμένους traders να πουλάνε μέταλλα για να καλύψουν τις απώλειες στις μετοχές. Το ασήμι και ο χαλκός επίσης βυθίστηκαν.

Η τιμή του χρυσού spot υποχώρησε κατά 2,3% στα 4.967,84 δολάρια ανά ουγγιά στις 12:39 μ.μ. στη Νέα Υόρκη. Το ασήμι υποχώρησε κατά 8,4% στα 77,23 δολάρια. Η πλατίνα και το παλλάδιο υποχώρησαν. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot, ο δείκτης του αμερικανικού νομίσματος, αυξήθηκε κατά 0,1%.

Οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια σε πιο αμυντικούς τομείς της αγοράς. Οι μετοχές της Walmart και της Coca-Cola σημείωσαν άνοδο 3% και 2% αντίστοιχα, ενώ τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ηγήθηκαν των κερδών μεταξύ των τομέων του S&P 500, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1% έκαστος.

Οι μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά από μία πρόσκαιρη άνοδο που προκλήθηκε από την θετική έκθεση για την απασχόληση. Ο ενθουσιασμός για τα στοιχεία εξασθένησε, καθώς οι οικονομολόγοι αμφισβήτησαν ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας ανοδικής τάσης στις μισθοδοσίες, ειδικά όταν οι συνοδευτικές αναθεωρήσεις στην έκθεση έδειξαν ότι δεν υπήρξε καμία αύξηση της απασχόλησης στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται τώρα για μια σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones αναμένουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιανουάριο θα παρουσιάσει αύξηση 0,3% τόσο για τον γενικό δείκτη όσο και για τον βασικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας.

«Ο ΔΤΚ είναι λίγο λιγότερο σημαντικός τώρα που έχουμε τα καλά στοιχεία για την απασχόληση, επειδή επιτρέπει ήδη στην Fed να κάνει μια παύση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα», είπε ο Μέιφιλντ. «Αν ο ΔΤΚ ήταν υψηλός, θα είχαμε δεδομένα για μερικούς μήνες για να καταλάβουμε την τάση πριν η Fed χρειαστεί να πάρει μια δύσκολη απόφαση».

Από την άλλη πλευρά, αν τα στοιχεία είναι χαμηλά, ο στρατηγικός αναλυτής προβλέπει ότι η Παρασκευή θα είναι μια ημέρα με υψηλό κίνδυνο, αν και «θα πρέπει να είναι ένα πολύ, πολύ υψηλό νούμερο για να επηρεάσει πραγματικά τις αγορές μετοχών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ

