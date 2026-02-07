newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Μαζική ανάκαμψη στη Wall Street μετά την κατάρρευση
Διεθνής Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 00:30

Μαζική ανάκαμψη στη Wall Street μετά την κατάρρευση

Ο δείκτης Dow Jones της Wall Street είχε άνοδο άνω των 1.000 μονάδων και έσπασε το φράγμα των 50.000

Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας ανέκαμψαν μετά από αρκετές ημέρες έντονων πωλήσεων στον τομέα και το bitcoin
ανέκαμψε μετά από μια πτώση που έριξε το δημοφιλές κρυπτονόμισμα, κάποια στιγμή, κατά περισσότερο από 50%.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 1.206,95 μονάδων, ή 2,47%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 50.000 μονάδων και κλείνοντας θετικά την εβδομάδα. Ο S&P 500
σημείωσε άνοδο 1,97% κλείνοντας στις 6.932,30 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,18% και έκλεισε στις 23.031,213 μονάδες.

Ακόμη και με την άνοδο της Παρασκευής, ο S&P 500 παρέμεινε σε πτώση κατά 0,3% για την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq εξακολούθησε να είναι κάτω περίπου 2% για την εβδομάδα. Ο Dow των 30 μετοχών, εν τω μεταξύ, βρίσκεται 2% υψηλότερα μέχρι σήμερα, επωφελούμενος από κάποια περιστροφή σε ορισμένες οικονομικά κυκλικές μετοχές, ακόμη και όταν η συνολική αγορά επιβαρύνθηκε από τις πωλήσεις τεχνολογίας.

Ποιοι τεχνολογικοί κολοσσοί συμπαρέσυραν την Wall Street

Η Nvidia και η Broadcom ήταν δύο από τις σημαντικότερες νικήτριες της Παρασκευής, με αύξηση 7% και για τις δύο, μετά από τις μεγάλες πτώσεις νωρίτερα στην εβδομάδα. Άλλες μετοχές, όπως η Oracle και η Palantir Technologies, ανέκαμψαν επίσης, καθώς οι επενδυτές επανεξέτασαν ορισμένες από τις μετοχές σε φθηνότερα επίπεδα.

Η Oracle κινήθηκε ανοδικά κατά 3% και η Palantir κατά 4%. Ορισμένες σημαντικές μετοχές λογισμικού, όπως η ServiceNow — η οποία υπήρξε το επίκεντρο της πώλησης τεχνολογικών μετοχών λόγω του φόβου για διαταραχή του λογισμικού από την τεχνητή νοημοσύνη — παρέμειναν ωστόσο αδύναμες την Παρασκευή.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο χρυσού πυρετού με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο ιδρυτής της Falcon Wealth Planning, Γκάμπριελ Σαχίν.

«Έχετε τις επενδύσεις που κάνει η Google, η Nvidia, η Meta και η Amazon. Υπάρχουν χρήματα που θα επενδυθούν», πρόσθεσε. «Απλά το καρουζέλ [της κίνησης των χρημάτων] μερικές φορές φοβίζει τον κόσμο».

Μετριάστηκαν οι ανησυχίες, όχι όμως για τα κρυπτονομίσματα

Ο Σαχίν πιστεύει ότι η αγορά βρίσκεται σε μια «μεγάλη αναπροσαρμογή», όπου οι επενδυτές θα απομακρυνθούν περαιτέρω από τις μετοχές ανάπτυξης και θα στραφούν προς τις μετοχές αξίας.

Για τους επόμενους μήνες, στοιχηματίζει σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αγοράζουν μετοχές σε τομείς όπως η βιομηχανία και τα χρηματοοικονομικά. Σε αυτούς τους τομείς, οι Caterpillar και Goldman Sachs ξεχώρισαν, υποστηρίζοντας την υπεραπόδοση του Dow με άνοδο 6% και 4% αντίστοιχα. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν επίσης άνοδο, με τον δείκτη Russell 2000 να σημειώνει άνοδο 3%.

Το Bitcoin ανέκαμψε από τις απώλειες την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 11% και επιστρέφοντας πάνω από τα 70.000 δολάρια, μετά από μια σύντομη πτώση κάτω από τα 61.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024 — περισσότερο από 52% κάτω από το ρεκόρ των 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει στις αρχές Οκτωβρίου 2025.

Η άνοδος της Παρασκευής βοήθησε να μετριαστούν ορισμένες από τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την αποφυγή κινδύνου, οι οποίες πρόσφατα έπληξαν την ευρύτερη αγορά. Ωστόσο, το κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να έχει χάσει 15% αυτή την εβδομάδα.

Η τελευταία μέρα της εβδομάδας έσωσε την παρτίδα

Η εβδομάδα ήταν ζοφερή μέχρι την Παρασκευή, με τον S&P 500 να οδεύει προς την χειρότερη εβδομάδα του από τον περασμένο Οκτώβριο και τον Nasdaq Composite να οδεύει προς την χειρότερη εβδομάδα του από την πτώση της αγοράς λόγω των δασμών τον περασμένο Απρίλιο. Η άνοδος της Παρασκευής μείωσε σημαντικά αυτές τις πτώσεις.

Η Amazon ήταν μια εξαίρεση την Παρασκευή, καθώς οι μετοχές της υποχώρησαν κατά 6% μετά την ανακοίνωση των κερδών ανά μετοχή του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών, και την ενημέρωση των επενδυτών ότι πρέπει να αναμένουν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Πηγή: ot.gr

