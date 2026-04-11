Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Φούλαμ στο Άνφιλντ, με τον 17χρονο διεθνή Άγγλο Ενγκουμόχα να ανοίγει το σκορ στο 36' και τον Σαλάχ να «σφραγίζει» τη νίκη με εντυπωσιακό τελείωμα στο 40'.
Σκοράροντας δύο φορές μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στο πρώτο 45λεπτο η Λίβερπουλ έκανε…. πρόωρη Ανάσταση επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της της Φούλαμ, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League για το Μεγάλο Σάββατο (11/4).
Συγκεκριμένα ο 17χρονος μεσοεπιθετικός Ρίο Ενγκουμόχα άνοιξε το σκορ στο 36′, ενώ στο 40′ ο Μο Σαλάχ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Σε όλο το υπόλοιπο του ματς δεν είχαμε άλλο τέρμα, ωστόσο τα δύο παραπάνω ήταν αρκετά ώστε οι «κόκκινοι» να επιστρέψουν στις νίκες, μετά τις ήττες από Γουλβς και Μπράιτον και την ισοπαλία με την Τότεναμ.
Αυτή ήταν η 15η νίκη της Λίβερπουλ, χάρη στην οποία έφτασε τους 52 βαθμούς, περνώντας στην 5η θέση, την ώρα που η 6η Τσέλσι έχει 48 αλλά και ματς λιγότερο, το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή (12/4).
Όσο για τη Φούλαμ γνώρισε την 14η ήττα της και με 44 βαθμούς παρέμεινε στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φριμπόνγκ, Ρόμπερτσον, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τζόουνς(46’ Χράφενμπερχ), Σομποσλάι, Βιρτς(68’ ΜακΆλιστερ), Ενγκουμόχα(69’ Ισάκ), Σαλάχ, Εκιτικέ
Φούλαμ: Λένο, Καστάν, Μπάσεϊ, Άντερσεν, Ρόμπινσον(69’ Σεσενιόν), Μπέργκε, Ιβόμπι, Κινγκ(46’ Σμιθ Ρόου), Γουίλσον(80’ Χιμένεθ), Μπομπ(46’ Λούκιτς), Ροντρίγκο(80’ Τσουκουέζε)
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 10/04
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0
(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)
Σάββατο 11/04
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2
(35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2
(3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2
(43′,89′ Βίφερ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0
(36′ Ενγκουμόα, 40′ Σαλάχ)
Κυριακή 12/04
Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
Δευτέρα 13/04
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 18/09
Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Κυριακή 19/09
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)
