Πάτρα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι – Αναζητούνται άλλα δύο άτομα
Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τρία άτομα, με τον 32χρονο να είναι ο πρώτος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές
Στην Ασφάλεια Πατρών παραδόθηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου.
Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τρία άτομα, με τον 32χρονο να είναι ο πρώτος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.
Αναζητούνται άλλα δύο άτομα
Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ στη συνέχεια θα απολογηθεί στον ανακριτή.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο εμπλεκομένων στο επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας φέρεται ως βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση.
Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης.
Η παρεξήγηση
Μετά από παρεξήγηση, ένας 30χρονος, γνωστός στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε εναντίον δύο ατόμων.
Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
