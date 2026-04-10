Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή
Η κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα. Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η αγοραστική κίνηση ενόψει Πάσχα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις τελευταίες τους αγορές και τα εμπορικά καταστήματα παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/04), τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με εορταστικό ωράριο από τις 13:00 έως τις 19:00.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:
Την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου από τη 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (12 και 13 Απριλίου αντίστοιχα), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.
Πασχαλινό ωράριο 2026 στη Θεσσαλονίκη
Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00.
Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, η αγορά θα παραμείνει κλειστή.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις