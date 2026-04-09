newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09 Απριλίου 2026, 06:00

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

ΡεπορτάζΚατερίνα Ροββά
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Spotlight

«…Η ώρα η προσδιορισμένη πλησίαζε. Η σελήνη ήταν δεκαήμερος, εις την αύξησιν της· προ μισής ώρας εσκεπάσθη με ένα σύννεφο σκοτεινό και δροσώδες· έβρεξε ολίγον και άρχισε ο τόπος να γλιστρά. Πλην εδοξάσαμε τον Θεό διότι εκείνην τη στιγμή εσκέπασε το φέγγος της σελήνης, να ωφεληθούμε από το σκότος εις το κίνημα, πριν μας καταλάβουν»…

Η νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, όπως την περιγράφει ο Νικόλαος Κασομούλης, ήταν από κάθε άποψη δραματική. Περίπου 12.000 πεινασμένοι, σκιές ανθρώπων, κατά τον Σολωμό, με μοναδικό καύσιμο το ηθικό τους μεγαλείο ετοιμάζονταν να βαδίσουν προς την Εξοδο. Καθετί που μπορούσε να αποτελέσει τροφή στο Μεσολόγγι, καθαρό και ακάθαρτο, είχε φαγωθεί. Νερό δεν υπήρχε, οι ασθένειες και το κρύο τούς θέριζαν, οι βομβαρδισμοί ήταν ανηλεείς. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά βρίσκουν απρόσμενο σύμμαχο «ένα σύννεφο σκοτεινό» που τους κρύβει από τον εχθρό την ύστατη στιγμή… Τι ρόλο έπαιξε ο καιρός στην έξοδο του Μεσολογγίου; Για πρώτη φορά, μια επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική Εξοδος του Μεσολογγίου, ένα γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και έγινε σύμβολο ελευθερίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Η έρευνα επιβεβαιώνει μαρτυρίες και ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής που περιέχουν αναφορές στα καιρικά φαινόμενα των ημερών εκείνων.

Ο καιρός ως συντελεστής της τραγωδίας

Τη μετεωρολογική προσέγγιση της περιόδου 8-10 Απριλίου 1826 πραγματοποίησε ο έμπειρος μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. «Στην πολιορκία και την Εξοδο του Μεσολογγίου, πίσω από το σύμβολο, πίσω από τη μεταγενέστερη εξιδανίκευση και την ηρωική συμπύκνωση του γεγονότος, υπήρξε μια πραγματικότητα πολύ πιο σκληρή, πιο γήινη και βαθιά ανθρώπινη», λέει ο ίδιος. «Υπήρξαν σώματα εξαντλημένα, άνθρωποι πεινασμένοι, άρρωστοι, άυπνοι, εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης, μέσα σε έναν τόπο που δεν δοκιμαζόταν μόνο από τον εχθρό, αλλά και από το ψύχος, την υγρασία, τη βροχή και τη νυχτερινή αβεβαιότητα. Αν κάτι προκύπτει με ιδιαίτερη ενάργεια από τις μαρτυρίες της εποχής, είναι ότι ο καιρός δεν στάθηκε απλό σκηνικό της τραγωδίας. Υπήρξε ένας από τους σιωπηλούς συντελεστές της», προσθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο η μετεωρολογική προσέγγιση μπορεί να προσθέσει ουσιαστική γνώση. «Από τη συνδυασμένη εξέταση των πεδίων της Reanalysis προκύπτει ότι η περιοχή του Μεσολογγίου στις κρίσιμες ημέρες των αρχών Απριλίου 1826 βρισκόταν σε περιβάλλον ψυχρό, υγρό και ασταθές, χωρίς όμως να διακρίνεται κάποιο εξαιρετικά βαθύ ή αποκομμένο ανώτερο χαμηλό πάνω από τη Δυτική Ελλάδα. Οι χάρτες των 500 hPa δείχνουν ότι ο ελλαδικός χώρος τελούσε υπό βορειοδυτική ροή ψυχρότερων αέριων μαζών στην ανώτερη τροπόσφαιρα, με ήπια έως μέτρια αυλωνική διάταξη. Δεν φαίνεται, δηλαδή, ένας δραματικός και βαθύς αυλώνας, φαίνεται όμως μια συνολική κυκλοφορία απολύτως συμβατή με άστατο καιρό και δυναμική υποστήριξη φαινομένων. Η εικόνα αυτή συνηγορεί υπέρ μιας κακοκαιρίας ψυχρού και δυναμικού χαρακτήρα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Μπορεί το κρύο, η ζέστη, η καταιγίδα, το χιόνι ή η ξηρασία να μοιάζουν στοιχεία ουδέτερα έπειτα από τόσα χρόνια, όμως ο ρόλος των καιρικών φαινομένων έχει αποβεί πολλές φορές καταλυτικός σε κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας.

Η επιστολή προς τον Καραϊσκάκη

Θα ήταν, άραγε, διαφορετικές οι εξελίξεις αν τις μέρες της Εξόδου δεν επικρατούσαν συνθήκες κακοκαιρίας; Οπως έχει γίνει γνωστό από τις ιστορικές πηγές, από τις 3 ή 4 Απριλίου 1826 οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες είχαν ήδη στείλει μια επιστολή, μια αγωνιώδη έκκληση για βοήθεια, προς τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. «Αμα έλαβον ετούτο το γράμμα ο αθάνατος Καραϊσκάκης εκίνησεν με έως τρεις χιλιάδες (άνδρες) και την Πέμπτην εις τας 8 (του μηνός) έμελλεν να φθάσει· κατά περίστασιν όμως άρχισε μια ραγδαία βροχή και χάλαζα. Ευρισκόμενοι εις το γελέκι οι στρατιώται και οι αξιωματικοί εβράχθησαν τόσο ώστε δεν ήτον εις κατάστασιν πλέον να κινηθούν» γράφει ο Κασομούλης στο βιβλίο του «Ενθυμήματα Στρατιωτικά». Ο Καραϊσκάκης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, έστειλε επιστολή στους πολιορκημένους ενημερώνοντάς τους για την κατάσταση που είχε προκύψει, εξηγώντας τους ότι επέστρεψε πίσω και ζητώντας τους να βαστάξουν «ακόμη ολίγας ημέρας έως να συνέλθη το στράτευμα, να ξανακινηθεί…», γράφει ο Κασoμούλης.

«Οι χάρτες του υετού συμπληρώνουν την εικόνα», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς. «Η περιοχή του Μεσολογγίου όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, βρίσκεται σαφώς μέσα σε ζώνη υγρών και ασταθών συνθηκών κατά τις 8 έως 10 Απριλίου 1826». Παράλληλα, «οι χάρτες της θερμοκρασίας στα δύο μέτρα δείχνουν μέσες τιμές στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου γύρω στους 12 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι αριθμοί αυτοί, απομονωμένοι, δεν προκαλούν εντύπωση. Ομως δεν είναι δυνατόν να διαβάζονται ανεξάρτητα από τις ιστορικές συνθήκες. Για έναν πληθυσμό υποσιτισμένο, αδύναμο, βρεγμένο, εκτεθειμένο τη νύχτα, χωρίς επαρκή ρουχισμό και χωρίς δυνατότητα θέρμανσης, τέτοιες μέσες θερμοκρασίες δεν είναι ήπιες. Γίνονται επιβαρυντικές, διαβρωτικές, σωματικά ανυπόφορες. Ετσι εξηγείται και η τόσο ανθρώπινη λεπτομέρεια στη μαρτυρία του Κασομούλη, όταν κάποιος αρνείται να αποχωριστεί την κάπα και τη φλοκάτη του λέγοντας «διότι κρυολογώ», προσθέτει ο καταξιωμένος μετεωρολόγος. Υπό αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η μαρτυρία του Ιωάννη Μάγερ, ο οποίος δεν μιλά απλώς για κρύο με τη μετεωρολογική έννοια, αλλά για ψύχος που «ενοχλεί υπερβολικώς», ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν ξύλα για φωτιά.

«Στο τέλος, μένει η αίσθηση ότι η Εξοδος του Μεσολογγίου δεν υπήρξε απλώς μια σύγκρουση ανθρώπων και στρατών. Υπήρξε και αναμέτρηση με τις συνθήκες του κόσμου: με την πείνα, το ψύχος, τη βροχή, την υγρασία, τη λάσπη, τη νύχτα, το φεγγάρι», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς. «Η βορειοδυτική ψυχρή ροή στην ανώτερη τροπόσφαιρα, η χαμηλή αλλά υπαρκτή αστάθεια, οι υγρές συνθήκες και το επιβαρυντικό θερμικό περιβάλλον δεν αποτελούν απλές τεχνικές παρατηρήσεις. Ολες μαζί συνθέτουν την ατμόσφαιρα μιας ιστορικής στιγμής όπου ο άνθρωπος αγωνιζόταν όχι μόνο εναντίον του εχθρού, αλλά και εναντίον της φθοράς που του επέβαλλαν τα ίδια τα στοιχεία της φύσης».

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

World
Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Σύνταξη
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 08.04.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 08.04.26

Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Σύνταξη
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Σύνταξη
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Σύνταξη
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies