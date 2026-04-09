Νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της εντοπίστηκε μια 33χρονη γυναίκα στην Κρήτη και συγκεκριμένα, στην περιοχή των Δικαστηρίων στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, η νεαρή γυναίκα από τη Λιθουανία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό.

Τη γυναίκα, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφος της, ο οποίος και ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μη μπορούν να κάνουν κάτι πέραν του να διαπιστώσουν τον θάνατό της, ενώ για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκαν και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, αλλά τα αίτια που οδήγησαν την γυναίκα στην αυτοχειρία διερευνώνται από τους αστυνομικούς.

Διπλάσιες οι αυτοκτονίες στην Κρήτη

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των αυτοκτονιών που καταγράφονται στην Κρήτη, καθώς το ποσοστό τους ανά 100.000 κατοίκους είναι διπλάσιο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής, Αλέξανδρος Βγόντζας.

Ο ίδιος έχει αναφέρει προσφάτως στο κρητικό μέσο ότι την περίοδο από το 1999 έως το 2023, συνολικά 1.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, με τους άνδρες να αποτελούν το 80% των περιστατικών.

Στο νησί σημειώνονται ετησίως περίπου 43 έως 44 αυτοκτονίες και οι συχνότεροι τρόποι που επιλέγονται είναι ο απαγχονισμός ή η χρήση όπλου. Η ψυχοπαθολογία που συνδέεται με την αυτοκτονική συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει σοβαρές ψυχικές νόσους, όπως η ψύχωση, η διπολική διαταραχή και η μείζονα κατάθλιψη.

Να σημειωθεί ότι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι ανοιξιάτικοι μήνες θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι, αν και η αιτία αυτού του φαινομένου παραμένει άγνωστη.