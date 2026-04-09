Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ένας άνδρας έπεσε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας από τον 5ο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) στην οδό Αλφειού στους Αμπελόκηπους. Ένοικοι της πολυκατοικίας εντόπισαν τον άνδρα σε λίμνη αίματος και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.