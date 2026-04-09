Γιορτή σήμερα 9 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 9 Απριλίου; Δείτε ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο και τη σημασία της Μεγάλης Πέμπτης.
Η 9η Απριλίου είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ευψύχιο τον μάρτυρα, ενώ ταυτόχρονα είναι και Μεγάλη Πέμπτη της Μεγάλης Εβδομάδας.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Απριλίου
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Ευψύχιος
- Εύψυχος
- Ευψύχης
- Ευψυχία
- Ευψυχούλα
- Ευψυχίτσα
- Ψυχούλα
Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά» στα αγαπημένα σας πρόσωπα που έχουν τη γιορτή τους.
Ποιος ήταν ο Άγιος Ευψύχιος
Ο Άγιος Ευψύχιος έζησε την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτη και μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό. Ξεχώρισε για το θάρρος και την αφοσίωσή του, αποτελώντας μέχρι σήμερα παράδειγμα πίστης και δύναμης.
Μεγάλη Πέμπτη – Τι σηματοδοτεί
Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στον Μυστικό Δείπνο, τη στιγμή που ο Χριστός παρέδωσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους μαθητές Του. Την ίδια ημέρα θυμόμαστε την προδοσία του Ιούδα, αλλά και την πράξη ταπεινότητας του Ιησού, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του.
Παράλληλα, σε όλη την Ελλάδα διατηρείται το έθιμο του βαψίματος των κόκκινων αυγών, που συμβολίζουν τη θυσία και την Ανάσταση.
Η ημέρα αυτή συνδυάζει κατάνυξη και ευχές, δίνοντας ιδιαίτερο νόημα στην καθημερινότητα των πιστών.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
