Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε με 93-79 των «μπλαουγκράνα», κι έκανε ένα σημαντικό βήμα απευθείας πρόκρισης στα playoffs, ενώ πλέον έχει ελπίδες και για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.
Για να εξασφαλίσουν οι Πράσινοι το πλεονέκτημα έδρας, θα χρειαστεί να υπάρξει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων, αρχής γενομένης με το να πετύχει το σύνολο του Αταμάν το 2/2 στα δύο τελευταία εναπομείναντα παιχνίδια για το φινάλε της regular season κόντρα σε Βαλένθια (εκτός) και Εφές εντός.
Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κάνει το 2/2 θα φτάσει τις 23 νίκες στη διοργάνωση κι έτσι, θα δημιουργηθούν τέσσερα πιθανά σενάρια που ανοίγουν τον δρόμο για την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας για τους Πράσινους.
Πώς μπορεί να βγει τετράδα ο Παναθηναϊκός
Σενάριο 1ο
- Η Χάποελ να τελειώσει τη regular season με 1/3
- Η Φενέρ να νικήσει τη Ρεάλ στην Κωνσταντινούπολη
Σε περίπτωση που ισχύσει αυτό το σενάριο, ο Παναθηναϊκός θα βγει 4ος.
Σενάριο 2ο
- Η Βαλένθια να τελειώσει τη regular season με 0/2
- Η Φενέρ να νικήσει τη Ρεάλ στην Κωνσταντινούπολη
Σχετικά με αυτό το σενάριο, οι Πράσινοι θα βγουν 4οι, καθώς θα υπάρξει είτε τριπλή ισοβαθμία με Ρεάλ και Βαλένθια (θα έχει ρεκόρ 3-1 στα ματς με τις ισπανικές ομάδες, ακόμη και σε τετραπλή ισοβαθμία με τη Ζαλγκίρις, αφού θα έχει επιμέρους ρεκόρ 5-1).
Σενάριο 3ο
- Η Βαλένθια να τελειώσει τη regular season με 0/2
- Η Χάποελ να τελειώσει τη regular season με 1/3
- Η Ρεάλ να νικήσει τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να χάσει την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα
Σε αυτή την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στη regular season 3ος έχοντας τετραπλή ισοβαθμία με Ρεάλ, Βαλένθια και Χάποελ. Ωστόσο θα έχει ρεκόρ 4-2 στα ματς μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων.
Σενάριο 4ο
- Η Βαλένθια να τελειώσει τη regular season με 0/2
- Η Ρεάλ να κερδίσει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να χάσει την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα
Έτσι, οι Πράσινοι θα βγουν 4οι.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το παιχνίδι που «καίει» το σύνολο του Αταμάν είναι το Φενέρ – Παναθηναϊκός, ενώ κομβικής σημασίας είναι και το τι θα κάνει η Χάποελ.
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της Χάποελ
Μακάμπι (σε ουδέτερο)
Ολυμπιακός (σε ουδέτερο)
Μονακό (εκτός)
Το πρόγραμμα της Βαλένθια
Παναθηναϊκός (εντός)
Dubai BC (σε ουδέτερο)
Το πρόγραμμα της Φενέρ
Ρεάλ (εντός)
Βιλερμπάν (εκτός)
Το πρόγραμμα της Ρεάλ
Φενέρ (εκτός)
Ερυθρός Αστέρας (εντός)
